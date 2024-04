Hotel Forum w Krakowie. Gdy zaczął się odradzać, brutalnie wkroczył biznes

Sytuacja brutalistycznego Hotelu Forum w Krakowie pokazuje jak na dłoni dwa z najbardziej zaniedbanych obszarów w Polsce po 1990 r.: architekturę i kulturę.

Krakowski hotel obok Wawelu i rynku jest jedną z ikon miasta. Może nie tak oczywistą jak te dwie, ale równie ważną. Czas pokazuje, że też niestety najmniej docenioną, jak to bywa w wielu przypadkach z powojenną architekturą.

Hotel Forum został zaprojektowany przez Janusza Ingardena, współautora znacznej części Nowej Huty. Pracę podjął w 1973, budowę hotelu rozpoczęto pięć lat później. Trwała jednak strasznie długo i Hotel Forum otwarto dopiero w 1989 r. – w sam raz, żeby naprzeciwko Wawelu witać gości w Polsce po transformacji ustrojowej.

Kiedy go otwarto, był jednym z najnowocześniejszych budynków – nie tylko w Krakowie, ale w całym kraju. Czterogwiazdkowy hotel trafił do międzynarodowej sieci rezerwacyjnej Intercontinental Hotel Group. W środku było 278 klimatyzowanych pokoi, dwie restauracje, grill bar, drink bar, basen, sauna, minigolf, fryzjer, sklep Pewex oraz sześć sal konferencyjnych mogących pomieścić nawet 600 osób.

Tej niezwykłej przestrzeni był poświęcony jeden z odcinków programu „Sonda” – można w nim zobaczyć nowoczesną jak na tamte czasy technologię komputerową systemu rezerwacji, wnętrza i jak funkcjonuje miejsce. Niestety hotel powstawał dłużej, niż faktycznie działał. Po 14 latach, w listopadzie 2002 r., został zamknięty. Jako przyczynę podano wówczas wady konstrukcyjne wynikające z nasiąkania fundamentów i zalewania piwnic przez wody płynącej obok Wisły.

Muzyka pod hotelowymi żyrandolami

W 2007 r. Urząd Nadzoru Budowlanego sprawdził stan konstrukcji obiektu – okazało się, że była w dobrym stanie. Budynek jednak nie powrócił do swojej pierwotnej funkcji i raczej nie ma nadziei, by to nastąpiło. Zrobiło się o nim głośno, kiedy zasłynął jako powierzchnia na największy w Polsce billboard – zwłaszcza za sprawą reklamy „Zimny Lech” w 2010 r.

W końcu zainteresowała się nim kultura. W 2012 r. przestrzeń zaanektowali organizatorzy festiwalu Unsound, chociaż starania podjęli już dwa lata wcześniej. Podczas pierwszej wizyty wszystkie sale były puste, można było dowolnie aranżować przestrzeń. Po kilku latach festiwal korzystał z czterech sal jednocześnie.

Mat Schulz, dyrektor festiwalu, tak wspomina wejście do budynku: „Pamiętam Hotel Forum jako w dużej mierze opuszczoną, pustą przestrzeń. Przez kilka lat próbowałem przekonać właścicieli, aby pozwolili nam wykorzystać ją na klubowe noce Unsound. Pierwsza z nich odbyła się w 2012 r., kiedy wnętrze było w zasadzie nietknięte, łącznie z oryginalną recepcją. Działaliśmy w Hotelu Forum dłużej, niż bym się spodziewał, a ostatnie wydarzenia odbyły się w 2019”.

Ogromne lampy w hotelowych przestrzeniach na koncertach wywoływały skojarzenie ze scenami z filmu „Lśnienie” Stanleya Kubricka, a międzynarodowa publiczność bawiła się wśród niezwykłych zdobień i detali. W dawnych salach konferencyjnych i zachowanej przestrzeni byłej kuchni grały zespoły z całego świata, a intensywne imprezy frenetycznego singeli pokazały światu, jak ożywić miejsca z epoki PRL.

Miejscem wydarzeń był też niezwykle wystrojony klub w podziemiach hotelu – w latach 90. działał pod nazwą Crazy Dragon, w latach 2016–17 funkcjonował tam Klub 89. Czerwona wykładzina pokrywająca podłogę i sufit sprawiła, że przypominał klimatem filmy Davida Lyncha – zachowała się do dziś.