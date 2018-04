Minister-prokurator generalny Zbigniew Ziobro odwołał w sumie 149 prezesów i wiceprezesów sądów. Formalnie pisowska reforma sądownictwa zaczęła się w styczniu, ale faktycznie trwa od początku rządów PiS. Helsińska Fundacja Praw Człowieka przedstawiła raport o „dobrej zmianie” w sądach: „Od kadr się zaczyna. Zmiana prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych w okresie od sierpnia 2017 roku do lutego 2018”. Wynika z niego, że od ponad dwóch lat minister sprawiedliwości utrudnia funkcjonowanie sądów, przyczyniając się m.in. do przewlekłości postępowań. Zwieńczeniem tego procesu są uchwalone latem zmiany ustaw o ustroju sądów powszechnych i Krajowej Radzie Sądownictwa, dzięki którym minister wymienił kierownictwa sądów wszystkich szczebli. Owo nowe kierownictwo wymienia zaś teraz przewodniczących wydziałów.

Zbigniew Ziobro odwołał, kogo chciał

W ramach kompromisu z Unią Europejską PiS właśnie zmienił uchwalone latem prawo o ustroju sądów powszechnych, odbierając ministrowi sprawiedliwości możliwość dowolnego odwoływania prezesów i wiceprezesów. Teraz musi pytać o zdanie Kolegium danego sądu, a Krajowa Rada Sądownictwa może wyrazić sprzeciw. Czyli wróciliśmy do sytuacji sprzed pisowskiej „dobrej zmiany”. Tyle że to już nie ma znaczenia, bo minister odwołał, kogo chciał. A Krajowa Rada Sądownictwa jest całkowicie zdominowana przez przedstawicieli PiS, więc nie będzie próbowała pokrzyżować ministrowi Ziobrze planów odwołania prezesa sądu, z którego nie będzie zadowolony.

Autorki raportu Fundacji Helsińskiej przeprowadziły 14 wywiadów z prezesami i sześć z wiceprezesami sądów, którzy zostali odwołani przez ministra na podstawie nowej, niewymagającej konsultacji procedury. Wywiady prowadzono w 14 miastach w całej Polsce. Dane rozmówców i sądów zostały zanonimizowane, by ochronić sędziów przed ewentualnymi represjami.

Minister rozmnożył problemy

Pierwsza część wywiadu dotyczyła najważniejszych problemów w funkcjonowaniu sądów. Rozmówcy wskazali na zbyt małą liczbę sędziów, pracowników administracyjnych i kadry pomocniczej. I trudną współpracę z Ministerstwem Sprawiedliwości.

Minister nie ogłaszał konkursów na wolne miejsca sędziowskie (na obsadzenie czeka ponad 500 wakatów), nie wyrażał zgody na delegowanie sędziów do sądów, gdzie były wakaty, lub delegował niekoniecznie tam, gdzie byli potrzebni, odrywał sędziów od orzekania, zatrudniając ich w ministerstwie, i nie podejmował wystarczających starań, by zatrudnić więcej asystentów sędziów i referendarzy. To cytaty z wywiadów:

Przy każdym moim pytaniu co do stanowisk sędziów, jak i referendarzy i asystentów otrzymywałem enigmatyczne zdanie, które nikomu nic nie mówi: „wniosek jest w trakcie realizacji”.

Słyszeliśmy ciągle, że a to do końca półrocza, a to do końca roku będą uruchomione obwieszczenia. Ze strony ministerstwa też było jasne, że tyle utrzymujących się wakatów to nie jest zdrowa sytuacja.

Permanentnie byliśmy pozbawieni kilkunastu sędziów i mam tu na myśli i wakaty, i delegacje do sądu i do ministerstwa.

W sumie w 2017 roku we wszystkich sądach rejonowych brakowało 20 sędziów – to tak jakby wyjąć jeden cały sąd.

Niekiedy pisma w sprawie wakatów sędziowskich szły nawet co miesiąc, na niektóre ministerstwo nie udzielało odpowiedzi, czasami zbiorczo odmawiali, nie przedstawiając uzasadnienia.

Mamy problem z utrzymaniem etatów sędziowskich – piszemy prośby i uzasadniamy, dlaczego etat powinien pozostać w sądzie, ale ministerstwo ma swoje wyliczenia i na naradach informują, żeby ich nie zasypywać statystykami, ponieważ dysponują własnymi wyliczeniami, i że możemy podać inne okoliczności, dlaczego etat powinien zostać w sądzie.

Spada jakość orzecznictwa

Do tego minister wprowadził skomplikowaną procedurę występowania o delegowanie sędziów, przez co utrudnił występowanie do niego samego o taką zgodę. Ministerstwo najczęściej zaś odmawiało zgody na delegowanie sędziego bez żadnego uzasadnienia:

Przychodziło jednozdaniowe pismo: nie! Nie wiadomo było, czy „nie, bo nie ten kandydat”, czy „nie, bo nie”. I nie można było, niestety, dowiedzieć się, jakie były przyczyny odmowy.

W tak trudnej sytuacji kadrowej minister zainicjował zmianę przepisów o wieku emerytalnym sędziów, czyli o wcześniejszym przechodzeniu w stan spoczynku. I w dwóch trzecich przypadków nie wyrażał zgody na dalsze orzekanie po osiągnięciu stanu spoczynku – bez podania przyczyn odmowy.