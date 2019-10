Co zmienią te wybory – zapraszamy na debatę Polityki Insight i tygodnika „Polityka”

Ile partii przekroczy próg? Jak czytać sondaże? Już w piątek 4 października w redakcji tygodnika „Polityka” dyskusja socjologów i politologów, naukowców i praktyków badań.

Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu 13 października mogą przekształcić polską scenę polityczną na lata. Zdaniem wielu obserwatorów to najważniejsze głosowanie w kraju od wyborów czerwcowych w 1989 r. Zgodnie z sondażami rządzący PiS utrzymuje przewagę nad opozycją, ale wciąż nie jest przesądzone, czy wystarczy to do utrzymania władzy. Konkurują z nim trzy komitety opozycyjne, które w wyborach europejskich szły razem, oraz skrajnie prawicowa Konfederacja.

Jak cztery lata rządów PiS i zbliżająca się do końca kampania wyborcza zmieniły polską politykę? Ile partii przekroczy próg wyborczy i znajdzie się w Sejmie? Jak czytać liczne i często sprzeczne ze sobą sondaże? Ilu Polaków pofatyguje się do urn wyborczych?

Zapraszamy na debatę socjologów i politologów w piątek 4 października o godz. 16 w redakcji tygodnika „Polityka” przy ul. Słupeckiej 6 w Warszawie (wejście „B”).

W dyskusji wezmą udział: