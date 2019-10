Co zmienią te wybory – zapraszamy na debatę Polityki Insight i tygodnika „Polityka”

Bochniarz, Janik, Łapiński i Piskorski odpowiedzą na pytania o wybory. Jak ostatnie cztery lata i kampania zmieniły polską politykę? Co będzie się działo po głosowaniu? Dyskusja już w czwartek 10 października w redakcji tygodnika „Polityka”.

Już w piątek o północy zaczyna się cisza wyborcza. Dzień wcześniej zastanowimy się, jak cztery lata rządów PiS zmieniły polską politykę. Kto zyskał, kto stracił w kampanii? Kto i jak bardzo wygra wybory? Czy czeka nas rewolucja pokoleniowa w polityce?

Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu 13 października mogą przekształcić polską scenę polityczną na lata. Zdaniem wielu obserwatorów to najważniejsze głosowanie w kraju od wyborów czerwcowych w 1989 r. Zgodnie z sondażami rządzący PiS utrzymuje przewagę nad opozycją, ale wciąż nie jest przesądzone, czy wystarczy to do utrzymania władzy. Konkurują z nim trzy komitety opozycyjne, które w wyborach europejskich szły razem, oraz skrajnie prawicowa Konfederacja.

Zapraszamy na debatę polityków, którzy pełnili istotne funkcje na polskiej scenie, już w czwartek 10 października o godz. 11 w redakcji tygodnika „Polityka” przy ul. Słupeckiej 6 w Warszawie (wejście „B”).

W dyskusji wezmą udział: