Burza po słowach Kaczyńskiego o „hołocie”. 362 nowe zakażenia w Polsce

Politycy komentują słowa Kaczyńskiego, Borys Budka domaga się przeprosin, posłowie KO chcą powołania komisji śledczej ws. Łukasza Szumowskiego. Europa chce otwierać granice. Sanepid publikuje nowe wytyczne dla przedszkoli. W piątek ministerstwo poinformowało o 362 nowych zakażeniach i 20 zgonach z powodu koronawirusa.

Liczba potwierdzonych zakażeń na świecie: ponad 6,7 mln (ponad 393 tys. zgonów)

Liczba potwierdzonych zakażeń w Polsce: 25 410 (w tym 1 137 zgonów)

Burza po czwartkowych słowach Jarosława Kaczyńskiego o „chamskiej hołocie”

Prezydent ułaskawił Jana Śpiewaka

Pamiętaj! Jeśli masz wątpliwości w związku ze stanem swojego zdrowia, dzwoń na całodobową infolinię NFZ: 800 190 590

Osoby przebywające za granicą mogą się zgłaszać pod całodobowy numer NFZ: (+48) 22 125 66 00

362 nowe zakażenia w Polsce, dobre i złe wiadomości ze Śląska

Ministerstwo zdrowia poinformowało w piątek rano o 362 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażeń. W porannym komunikacie nowe zakażenia dotyczyły województw: śląskiego (81), małopolskiego (15), opolskiego (8), dolnośląskiego (7), podlaskiego (6), pomorskiego (3), wielkopolskiego (3), kujawsko-pomorskiego (2), zachodniopomorskiego (2), lubuskiego (1) i warmińsko-mazurskiego (1). Po południu poinformowano o kolejnych zakażeniach z województw: śląskiego (96), mazowieckiego (58), łódzkiego (47), dolnośląskiego (13), małopolskiego (12), podlaskiego (2), lubelskiego (1), lubuskiego (1), pomorskiego (1), świętokrzyskiego (1), zachodniopomorskiego (1).



Zmarło kolejnych 20 osób zakażonych koronawirusem. Większość zmarłych osób miała choroby współistniejące.

Do tej pory w Polsce odnotowano 25 410 zakażeń, zmarło 1 137 osób.



Na obecność koronawirusa przebadano do tej pory 1 mln 14 tys. 937 próbek pobranych od 924 tys. 896 osób. Ostatniej doby wykonano ponad 18,3 tys. testów.

Przebywający w piątek na Śląsku prezydent Andrzej Duda mówił, że wychodzimy z epidemii „w miarę obronną ręką”. Prezydent mówił w Katowicach, że Polska ma relatywnie (jak na europejskie standardy) niewielką liczbę zachorowań i zmarłych na koronawirusa. Jego zdaniem to sukces, który został odniesiony poprzez „odważną politykę”, mimo że restrykcje były w Polsce bardzo dotkliwe.

Tymczasem na Śląsku przybywa zakażonych koronawirusem górników, którzy stanowią ponad połowę spośród prawie 9 tys. zakażonych w regionie. Według danych Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Polskiej Grupy Górniczej i spółki Węglokoks Kraj od początku epidemii do piątku rano potwierdzono zakażenie koronawirusem 4619 górników z kilkunastu kopalń.

Ze Śląska płyną też dobre wiadomości. W jednoimiennym szpitalu zakaźnym w Gliwicach wyleczono 94-letnią pacjentkę. To prawdopodobnie najstarsza osoba w Polsce wyleczona z kronawirusa. Pacjentkę wypisano ze szpitala w stanie ogólknym dobrym, oprócz niej w piątek szpital opuścili wyleczeni z Covid-19 dwaj pacjenci w wieku 78 i 75 lat.



Sanepid publikuje nowe wytyczne dla przedszkoli

Główny Inspektorat Sanitarny opublikował nowe wytyczne dla przedszkoli, które zakładają zwiększenie liczebności grup i zmniejszenie minimalnej powierzchni, która ma przypadać na jedno dziecko. Zgodnie z wytycznymi grupy będą mogły zwiększyć się z 12 do 16 dzieci, a minimalna powierzchnia na jedno dziecko musi wynosić trzy metry kw., do tej pory musiały to być cztery metry. W uzasadnionych przypadkach w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych za zgoda organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci, ale nie więcej niż o dwoje.

Zgodnie z wytycznymi jedna grupa dzieci powinna przebywać w stałej stali pod opieką tych samych opiekunów. W instytucjach opieki nad dziećmi do 3 lat w jednej (i też stałej sali) mogą przebywać trzy 8-osobowe grupy dzieci z opiekunem. W takich instytucjach na każde dziecko i opiekuna musi przypadać minimum 2,5 metra kwadratowego powierzchni. Do tych limitów nie wlicza się kuchni, powierzchni pomocniczych czy łazienek.

Zalecono, by tak zorganizować pracę, by uniemożliwić kontakty dzieci z różnych grup. Zaleca się, by posiłki były wydawane na zmiany, a także czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze minimum 60 stopni C lub je wyparzać. Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić korzystanie z innych dystrybutorów przez dzieci pod nadzorem opiekuna.

Nadal zalecane jest, by w przedszkolach i żłobkach usunięte zostały sprzęty i przedmioty, których nie można dezynfekować czy uprać. Jeśli do zajęć wykorzystywane są sprzęty sportowe jak piłki, skakanki czy obręcze, trzeba je dokładnie myć lub dezynfekować.

Zalecono, by personel kuchenny nie kontaktował się z dziećmi, ani też z ich opiekunami. Opiekunowie powinni zachować dystans między sobą minimum 1,5 m, a rodzice czy opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci powinni trzymać dystans minimum 2 m od pracowników, innych dzieci i ich rodziców. Po przyjściu do przedszkola należy zdezynfekować ręce. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

Do przedszkoli czy żłobków uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, muszą być przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe. Należy uzyskać zgodę rodziców czy opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka w przypadku pojawienia się niepokojących objawów chorobowych. Jeśli takie objawy wystąpiły, dziecko trzeba odizolować w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i powiadomić opiekunów, by pilnie odebrali dziecko z placówki.

Sanepid zaleca korzystanie przez dzieci z zabaw na świeżym powietrzu, lecz jeśli będą one bawić się na placu zabaw poza terenem placówki, to należy najpierw umyć sprzęty, z których będą korzystały dzieci. Czyszczone muszą być też regularnie sprzęty na placach zabaw na terenie przedszkoli czy żłobków. Codziennie należy monitorować czystość ciągów komunikacyjnych oraz dezynfekcję wszystkiego, co jest dotykane jak klamki, poręcze, włączniki, blaty, klawiatury.

Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Sanepid zaleca, by w miarę możliwości nie angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

Europa chce otwierać granice, Polska ostrożna

Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz o otwieraniu polskich granic wypowiedział się bardzo ostrożnie. Czaputowicz powiedział w Bratysławie, że sytuacja zmierza obecnie w dobrym kierunku i jeśli ten trend się utrzyma, to polski rząd podejmie decyzje o otwarciu granic dla UE. Minister mówił również o tym, że otwarcie granic powinno dotyczyć wszystkich sąsiadów. „To może troszkę inne podejście niż tu, w państwach regionu, Grupy Wyszehradzkiej, które wprowadziły różne ułatwienia na 48 godzin dla swoich obywateli” – powiedział Czaputowicz.

Czesi i Słowacy mogli do tej pory odwiedzać się wzajemnie, jeśli pobyt nie przekraczał 48 godzin, ale od czwartku te ograniczenie zostały zniesione. Słowacja otworzyła granice tylko z Czechami. Czesi od 15 czerwca wprowadzają system dzielący kraje na bezpieczne, ryzykowne i niebezpieczne. Większość państw Europy Środkowej zaliczono do bezpiecznych. Obywatele nie będą więc musieli mieć negatywnych wyników testów oraz przechodzić kwarantanny.

W tej chwili obywatele polscy oraz osoby z zagranicy przekraczający granice Polski muszą poddawać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie.

Polska do 16 czerwca przedłużyła zakaz międzynarodowego ruchu lotniczego. W piątek w Dzienniku Ustaw ukazało się rządowe rozporządzenie w tej sprawie.

Komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson po dyskusji z unijnymi ministrami zapowiedziała, że pełne funkcjonowanie strefy Schengen zostanie przywrócone nie później niż przed końcem czerwca. „Jest mocne wsparcie państw członkowskich, żeby to zrobić, było też kilka takich, które podkreślały, że nie są gotowe do podjęcia decyzji teraz. Ostatecznie to decyzja krajów członkowskich ” – mówiła Johansson.

Większość państw UE chce otworzyć swoje granice od 15 czerwca. Otwarcie granic zewnętrznych UE może nastąpić na początku lipca, ale będzie to zależało od sytuacji epidemiologicznej.

Ruszają badania osób wyjeżdżających do sanatoriów

Rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz zapowiedział, że od przyszłego tygodnia rozpoczną się badania osób wyjeżdżających do sanatoriów. Już 2 tys. osób otrzymało informacje, że w przyszłym tygodniu muszą udać się na badanie do punktu drive-thru, jeśli chcą pojechać do sanatorium.



Sanatoria mają być otwierane na nowo od 15 czerwca. Według danych ministerstwa do końca czerwca zapisanych jest ok. 18 tys. osób, którzy mają skierowania z Narodowego Funduszu Zdrowia. Każda osoba, która będzie chciała skorzystać z sanatorium, musi na sześć dni przed wyjazdem musi poddać się badaniu i będzie mogła udać się do uzdrowiska tylko, gdy wynik testu będzie negatywny. Testy będą bezpłatne.



KO chce komisji śledczej ws. Szumowskiego

Posłowie Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Dariusz Joński zapowiedzieli w piątek, że ugrupowanie rozpoczęło prace nad przygotowaniem projektu ustawy powołania komisji śledczej w sprawie ministra zdrowia Łukasza Szumowskigo w związku z jego konfliktem interesów jako wiceministra nauki oraz szefa resortu zdrowia. Zdaniem posłów podczas czwartkowej debaty nad wnioskiem o jego odwołanie Szumowski, zamiast odnosić się do licznych kontrowersji pod jego adresem, „wybrał kilka europejskich, krajowych i światowych informacji”.

Posłowie podkreślali, że dla nich temat nie został zakończony, a oni będą próbowali do końca „ogromną aferę związaną z ministrem Szumowskim”. Komisja śledcza miałaby zająć się przeanalizowaniem konfliktu interesów Szumowskiego jako wiceministra nauki i dofinansowania, jakie w tym czasie otrzymały projekty spółek powiązanych z rodziną Szumowskich, a także zakupów związanych z epidemią, organizowane przez ministerstwo zdrowia oraz Centralną Bazę Rezerw Sanitarno-Materiałowych, które budzą liczne zastrzeżenia.



Budka żąda przeprosin od Kaczyńskiego

– Dzisiaj mówimy wyraźnie, nie ma równych i równiejszych. Nie może być tak, że ta władza będzie bezkarna. Nie może być tak, że ktoś na wiecu czy z mównicy sejmowej będzie obrażał innych, tylko dlatego, że mają inne poglądy. Jarosław Kaczyński pokazał swój prawdziwy stosunek do ludzi jak Sebastian, do rodziców Igora Stachowiaka, do ludzi, którzy ośmielili się sprzeciwić tej władzy. Mieliśmy gest posłanki Lichockiej, a od wczoraj mamy sformułowanie Jarosława Kaczyńskiego – mówił Borys Budka w Oświęcimiu, dokąd pojechał z kandydatem na prezydenta Rafałem Trzaskowskim – Żądamy przeprosin dla milionów Polaków w stosunku do których wyraził swoje słowa Jarosław Kaczyński, bo mamy tego dość.

Budka odniósł się w ten sposób do słów Jarosława Kaczyńskiego, który w czwartek o opozycji mówił: „Takiej hołoty chamskiej to jeszcze nikt nie widział w tym Sejmie”.

Rafał Trzaskowski, który zabrał głos po Budce w Oświęcimiu, przyznał, że mottem tej kampanii stają się słowa „mamy dość”: – Słyszę je wszędzie, gdzie jestem, czy w Warszawie, na Śląsku, tutaj w Małopolsce, ludzie jasno mówią „mamy dość”. Ludzie mają dość, że są równi i równiejsi.

Trzaskowski mówił również, że w czwartek, gdy w Polsce świętowano rocznicę 4 czerwca, „PiS urządził w Sejmie debatę nad wnioskiem zaufania, by stwierdzić, czy mają poparcie całej większości i zepsuć nam święto”. – Wczoraj chcieliśmy być razem, mówić o wspólnocie, odnowie życia społecznego. W tym czasie rządzący postanowili dzielić, krzyczeć. Widzieliście na własne oczy, jakich słów użył prezes partii rządzącej. W święto, w dniu, kiedy powinniśmy być razem. Właśnie tego mamy dość, rozmijania się z naszymi potrzebami. Wtedy, gdy chcemy się cieszyć, wtedy ta spanikowana władza musi używać takich słów.

Trzaskowski stwierdził również, że „mamy dość słabego prezydenta”. – Prezydent powinien stawać po stronie słabszych i pokrzywdzonych. Wolałbym, by dziś Sebastiana do sądu odprowadzał prezydent RP, by pokazać, że nie godzi się na to, by byli równi i równiejsi.

Zdaniem Trzaskowskiego „przypadek pana Sebastiana pokazuje, że ktokolwiek wejdzie w konflikt z tą władzą, nie może liczyć na równe traktowanie”.

Chodzi o sprawę Sebastiana Kościelniaka, dotyczącej wypadku ówczesnej premier Beaty Szydło w Oświęcimiu, do którego doszło w 2017 r. Prokuratura zarzuciła Sebastianowi Kościelnikowi – kierowcy seicento, z którym zderzyło się rządowe audi – nieumyślne spowodowanie wypadku. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. W piątek po ośmiu miesiącach przerwy w sądzie w Oświęcimiu zaplanowano kolejną rozprawę w sprawie. Trzaskowski spotkał się z oskarżonym przed rozprawą.

Relacja z czwartku: Ponad 25 tys. zakażonych w Polsce. Kaczyński do opozycji: – Hołota

Tusk: „Polacy mile zaskoczeni”

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki napisał na Twitterze, że w Senacie każdy senator, który powiedziałby o innym chamska hołota, byłby natychmiast ukarany. „Już w Kabarecie Dudek mówili, że chamstwu należy się przeciwstawiać siłą i godnością osobistą. Dziś można dodać, że trzeba je zwalczać w zarodku” – czytamy.

Do słów prezesa PiS odniósł się także były szef Rady Europejskiej Donald Tusk.

Polacy mile zaskoczeni szczerością sejmowej autoprezentacji prezesa. — Donald Tusk (@donaldtusk) June 5, 2020

PiS broni słów Kaczyńskiego

– Poziom chamstwa, z jakim spotykamy się ze strony opozycji w Sejmie jest taki, że trudno zachować cierpliwość. Mam wrażenie, że ten proces narasta: to ordynarne zachowanie, przeszkadzanie, awantury, żadnych argumentów jest coraz więcej – mówił wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki w komentarzu dla TVN24. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki uważa, że „wybuch posła Budki był całkowicie nieuzasadniony” i jak mówił, opozycja przeszkadzała rano premierowi podczas jego wystąpienia, i przeszkadzała w drugim jego wystąpieniu.

Wicepremier Jadwiga Emilewicz komentując w TVN24 czwartkowe wydarzenia stwierdziła, że „jest akcja, jest reakcja”, a pokrzykiwania w Sejmie to ostatnio powszechna praktyka. Wicepremier mówiła też, że nie słyszała, co dokładnie powiedział prezes PiS do opozycji w Sejmie.

Krzysztof Sobolewski, szef komitetu wykonawczego PiS uważa, że „te wczorajsze słowa chyba tylko jedna formacja odebrała do siebie. – To jest kumulacja tego, co przeżywamy w ławach sejmowych dzień w dzień w posiedzenia sejmowe, kiedy posłowie opozycji – jednej formacji, to chcę jasno podkreślić – zachowują się w sposób nielicujący z godnością posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – mówił w piątek.

Z kolei wicerzecznik PiS Radosław Fogiel zachęcał, by zapoznać się z stenogramami z sejmowych posiedzeń: – Część z tego, o czym mówił poseł Sobolewski, tych wszystkich słów, wyzwisk, które lecą ze strony ław części opozycji, tam jest zanotowana – mówił – Proszę się z tym zapoznać i naprawdę wtedy myślę, że nie będzie zdziwienia po niczyjej stronie, jeżeli okazuje się, że raz na jakiś czas ktoś ze strony Zjednoczonej Prawicy postanawia nazwać to, co się dzieje, po imieniu.

Rzeczniczka klubu PiS mówiła w piątek w Sejmie, że reakcje PO na słowa prezesa to „szczyt hipokryzji”: – Platforma Obywatelska chce być arbitrem elegancji, podczas gdy to ona wiele lat temu wprowadziła do debaty publicznej brutalność, agresję i ordynarność – mówiła Anita Czerwińska. Polityczka cytowała kilka wypowiedzi polityków opozycji, m.in. Grzegorza Schetyny, który mówił kiedyś o „strząsaniu ze zdrowego drzewa państwa pisowskiej szarańczy”, Bronisława Komorowskiego, który mówił, że „czasem trzeba walić polityka dechą w łeb”, a także grafikę zamieszczoną przez Adama Struzika (PSL), który porównał Kaczyńskiego do Hitlera. Posłanka przypomniała także zabójstwo pracownika biura PiS w Łodzi, który zginął z ręki mężczyzny inspirowanego nienawiścią: – To się nazywa przemysł pogardy, który trwa już kilkanaście lat, zorganizowany, zmasowany – mówiła Czerwińska.

Posłanka wdała się w potyczkę słowną z dziennikarzem TVN24, który próbował zapytać polityczkę, czy każda ze stron nie powinna posypać głowy popiołem, cytował też wypowiedzi polityków PiS np. Ryszarda Terleckiego o synu Jarosława Gowina („świr”) czy Marka Kuchcińskiego, który kiedyś mówił o „odszczurzaniu”, Jarosława Kaczyńskiego o „kanaliach”, Joachima Brudzińskiego „komuniści i złodzieje”. Posłanka oskarżyła dziennikarza, że jest adwokatem Platformy Obywatelskiej.

Lewica składa wniosek o ukaranie prezesa Kaczyńskiego

Posłowie Klubu Lewicy zapowiedzieli złożenie wniosku do komisji etyki poselskiej o ukaranie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego o „chamskiej hołocie”. Zdaniem wiceszefa klubu Tomasza Treli, słowa pod adresem opozycji nie obrażają posłów, lecz wyborców opozycji. „Powinien przyjść taki moment i taki czas, że w polskim parlamencie nie będzie »świętych krów«, poseł Jarosław Kaczyński nie będzie »świętą krową« i tak jak parlamentarzyści opozycji są karani, którym obniża się uposażenie parlamentarne za złe zachowanie, to samo spotka posła Kaczyńskiego” – mówił.

Poseł Dariusz Wieczorek zapowiedział, że Lewica będzie reagowała na każde słowa, które obrażają, także w parlamencie. „Chociaż wczorajsze słowa pana prezesa Kaczyńskiego nie dotyczą klubu Lewicy, to jednak składamy wniosek do komisji etyki, żeby słowa dotyczące »chamskiej hołoty« były przez komisję etyki przeanalizowane, żeby doszło do wyjaśnienia, jakim cudem takie słowa mogły paść i ażeby ci, którzy te słowa wypowiedzieli, ci którzy uczestniczyli w tym żenującym spektaklu po prostu zostali ukarani” – podkreślił.





Prezydent ułaskawił Jana Śpiewaka

W wydanym w czwartek postanowieniu prezydent Andrzej Duda ułaskawił aktywistę miejskiego Jana Śpiewaka skazanego w połowie grudnia zeszłego roku za zniesławienie mec. Bogumiły Górnikowskiej. Śpiewak krytykował publicznie Górnikowską w związku z reprywatyzacją jednej z kamienic w Warszawie i jej działalnością z lat 2008-2011, gdy była kuratorem właściciela budynku, który – jak się okazało – nie żył od 1959 r. Uzasadnienie wyroku było niejawne. Sąd wymierzył Śpiewakowi 5 tys. grzywny i 10 tys. zł nawiązki na rzecz Górnikowskiej. Jeszcze w grudniu Śpiewak złożył wniosek o ułaskawienie.

„Oburzenie budzi, że sprawa – w obu instancjach – toczyła się z wyłączeniem jawności. Uzasadnienie wyroków było niejawne. Nie wiemy więc, jakie argumenty posłużyły sądowi do uznania winy Jana Śpiewaka” – komentowała Ewa Siedlecka na swoim blogu.



Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha tłumacząc decyzję prezydenta, mówił, że „konsekwencje skazania znacznie przekraczają normalny poziom ich uciążliwości” oraz „wymagają tego zasady humanitaryzm, a przede wszystkim sprawiedliwości”.

Ułaskawienie Śpiewaka oznacza darowanie kary grzywny, nawiązki oraz zarządzenie zatarcia skazania. „To niewątpliwie decyzja polityczna. Śpiewak jest ważną postacią walki z dziką reprywatyzacją, kojarzony jako obrońca krzywdzonych lokatorów, więc Andrzej Duda chce zarobić wyborcze punkty w trwającej kampanii prezydenckiej. To decyzja polityczna także dlatego, że Jan Śpiewak kupił ją sobie poparciem dla poczynań PiS wobec sądownictwa i sędziów” – pisze Ewa Siedlecka.

Przebywający w piątek w Sosnowcu prezydent Andrzej Duda pytany przez dziennikarzy o ułaskawienie Śpiewaka, mówił, że zajął się on reprywatyzacją, a szczególnie sytuacją ludzi mieszkających w objętych reprywatyzacją kamienicach. „Walczył o to bardzo odważnie, bardzo zdecydowanie i został – jak to mówią – jako jedyny w sprawach reprywatyzacyjnych skazany. Uważam, że jest to sytuacja kuriozalna w demokratycznym państwie” – mówił prezydent.

Jak zaznaczył prezydent, „przeanalizował tę sprawę bardzo dokładnie” i jego zdaniem „nie może być tak, że młody człowiek przegrywa z elitami prawniczymi i nie może być tak, że wszyscy patrzą na to i nic się nie dzieje”. Duda zaznaczył, że on się na to „stanowczo nie zgadza”. „Młody człowiek, odważny, który chce pomagać ludziom, który ma odwagę brać na siebie ciężar walki w sprawach społecznych, wbrew potężnym różnym lobby, musi mieć jakieś wsparcie. Skoro okazało się, że sądy nie są w stanie tego uwzględnić, badając sprawę, no to on znalazł oparcie w głowie państwa” – stwierdził Duda.