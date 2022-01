Rok w sondażach. Wróciliśmy do punktu wyjścia, ale patrzmy na trendy

Po burzliwym roku poparcie dla polskich partii w grudniu niewiele odbiega od styczniowego – wynika z analizy średnich sondażowych. Ale warto zwrócić uwagę na trendy.

Wbrew temu, co się ostatnio mówi o spadku PiS w sondażach, partia ta kończy 2021 r. mniej więcej w takiej samej sytuacji, w jakiej go zaczynała – a nawet być może w nieco lepszej. Na początku stycznia jej średni poziom poparcia wynosił bowiem 34 proc., a pod koniec grudnia – 36 proc. Pomiędzy tymi dwoma punktami notowania partii ulegały umiarkowanym wahaniom, osiągając najwyższy poziom pod koniec września, gdy zamiar głosowania na PiS sygnalizowało ok. 38 proc. wyborców. W poprzednich latach PiS osiągał jednak średnio ponad 40 proc., a w 2021 r. udało mu się przekroczyć tę barierę jedynie w kilku sondażach.

Opozycja: po burzliwym roku (prawie) wszystko po staremu

W porównaniu z PiS Koalicja Obywatelska miała o wiele bardziej burzliwy rok. Niemal natychmiast poparcie dla niej zaczęło spadać – z 25 proc. na początku stycznia do ok. 16 proc. na początku czerwca. Dopiero powrót Donalda Tuska w lipcu pozwolił zatrzymać ten, wydawałoby się, nieuchronny trend. Sondaże KO od razu skoczyły o ok. 10 pkt proc. – do 26 proc. Jednak oczekiwania, że odrodzona KO będzie w stanie dogonić PiS, ostatecznie zawiodły. Powrót Tuska pozwolił KO szybko odzyskać pozycję, ale w drugiej połowie roku jej poparcie lekko spadło, a tylko kilka sondaży wskazywało na udział elektoratu przekraczający 30 proc.

Co najważniejsze, wzrost KO nie odbył się kosztem poparcia dla PiS. Wynika to z faktu, że w dużej mierze koalicja konkurowała z Polską 2050. Ruch Szymona Hołowni rozpoczął rok na poziomie ok. 18 proc., by pod koniec maja wzrosnąć do 24 proc., gdy na krótko zepchnął KO na trzecią pozycję. Powrót Tuska wywołał jednak gwałtowny spadek, a Polska 2050 spadła do 14 proc. pod koniec lata i na tym poziomie pozostaje do dziś.

Trendy dla obu tych ugrupowań wskazują na stopień, w jakim ich losy są ze sobą powiązane. Ich relacja będzie jedną z najważniejszych kwestii w kolejnej fazie polskiej polityki partyjnej: jak ta dynamika będzie się dalej rozwijać i w jakim stopniu obie formacje mogą wypracować spójną strategię przed wyborami do Sejmu. W innym wypadku trudno będzie uniknąć sytuacji, w której jedna z nich kanibalizuje poparcie drugiej.

Z kolei mniejsze partie cechowały się dużą stabilnością. W ciągu całego roku nie było statystycznie istotnej różnicy w poparciu dla Lewicy i Konfederacji – wahały się między 7 a 9 proc. PSL natomiast utrzymywał się tuż poniżej progu wyborczego, na poziomie 4 proc. W wyborach wyniki tych partii – z których każda jest potencjalnym partnerem koalicyjnym większych partnerów – mogą mieć decydujący wpływ na ostateczny rezultat. Zwłaszcza jeśli PSL nie zdoła przekroczyć progu wyborczego. Na razie jednak bardziej stabilizują one system partyjny, niż przyczyniają się do jego zawirowań.