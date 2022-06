Jest porozumienie z kontrolerami lotów. Polacy pojadą na urlop?

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zawarła porozumienie z kontrolerami lotów w zakresie zmian do regulaminów wynagradzania i pracy. Teraz pora na ruch rządu.

„Kończymy dywagacje na temat paraliżu polskiego nieba. Cytując ministra Andrzeja Adamczyka, Polacy mogą spokojnie wyjechać na wakacje” – powiedziała podczas konferencji prasowej w siedzibie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na Okęciu jej szefowa Anita Oleksiak. PAŻP udało się zawrzeć porozumienie z jednym ze związków kontrolerów lotów. Być może oznacza to, że trwający od wielu miesięcy protest jest zakończony.

Z oświadczenia Oleksiak wynika, że jej agencji udało się na razie dogadać z jedną centralą związkową: Związkiem Zawodowym Kontrolerów Ruchu Lotniczego. Tymczasem central jest kilkanaście, nie wiadomo jeszcze, co na temat porozumienia myślą pozostałe.

Czytaj też: Kontroler lotu. Bez niego ruch na niebie zamiera

Porozumienie z kontrolerami lotów. Co zrobi PiS?

Jeszcze krótko przed majówką było ryzyko, że warszawscy kontrolerzy lotów będą masowo porzucać pracę. Jednak PAŻP zgodziło się na zmiany w procedurach bezpieczeństwa i ograniczenie stosowania kontrowersyjnych dyżurów jednostanowiskowych, co pozwoliło na zawieszenie protestu. Teraz udało się też zawrzeć porozumienie w zakresie zmian do regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy.

Jeszcze rząd musi zaakceptować te ustalenia. Jego rzecznik Piotr Müller powiedział w Radiu Plus: „Jeżeli te umowy i regulaminy zawierają dokładnie to, na co była umówiona strona rządowa i strona związkowa, to z naszej strony będzie na to zielone światło”.