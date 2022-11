Wybuch pocisków w Przewodowie. „Nic nie wskazuje na to, że był to intencjonalny atak na Polskę”

Rakiety doleciały do Polski we wtorek, zabijając dwie osoby. Polska w odpowiedzi podniosła gotowość wybranych oddziałów sił zbrojnych. „Nic nie wskazuje na to, że był to intencjonalny atak na Polskę” – powiedział w środę w południe prezydent Andrzej Duda.

Morawiecki nie dodał też nic nowego o samym zdarzeniu. Powiedział, że „kilka kilometrów od granicy doszło do eksplozji, w której dwójka naszych rodaków straciła życie”. Premier wyraził współczucie dla rodzin ofiar wybuchu i zapewnił, że państwo nie zostawi ich samych sobie. „Pracujemy nad ustaleniem przyczyn zdarzenia i wszystkiego, co się stało”, stwierdził i poinformował, że Polska zaprosiła do kraju międzynarodowych ekspertów. Morawiecki mówił też o swoich konsultacjach m.in. z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem i europejskimi premierami, którzy mieli go zapewnić o swojej solidarności.

So what crashed in the village of Przewodów, Poland today? With the cooperation of @blueboy1969 we analyzed the available photos of fragments and came to a clear conclusion that they belong to the 48D6 motor of the 5V55-series missile of the S-300 AD system- a Ukrainian one. pic.twitter.com/f0Ex3USLN8

We condemn the cowardly and brazen missile attacks of Russia on Ukrainian cities and civilian infrastructure. We offer our full support for and assistance with Poland’s ongoing investigation. https://t.co/hei3b7XvcY

Liderzy NATO i G7 są obecnie na szczycie G20 na Bali . Przywódcy Unii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Kanady, Japonii, Niemiec, Wielkiej Brytanii Włoch i USA wydali w nocy z 15 na 16 listopada wspólne oświadczenie, potępiając „barbarzyńskie ataki Rosji” na infrastrukturę krytyczną (we wtorek na Ukrainę spadło ok. setki rakiet, najwięcej od początku wojny). Dalej czytamy: „Rozmawialiśmy o wybuchu, do którego doszło we wschodniej Polsce, w pobliżu granicy z Ukrainą. Oferujemy pełne wsparcie i pomoc w toczącym się w tej sprawie dochodzeniu w Polsce. Pozostajemy w bliskim kontakcie w celu ustalenia dalszych kroków. Potwierdzamy nasze niezłomne wsparcie dla Ukrainy i ukraińskiego narodu w obliczu rosyjskiej agresji, a także nieustanną gotowość do tego, by pociągnąć Rosję do odpowiedzialności za jej bezczelne ataki na ukraińskie społeczeństwo”.

„Nic nie wskazuje na to, że był to intencjonalny atak na Polskę” – powiedział w środę w południe prezydent Andrzej Duda, dodając, że rakieta, która uderzyła w Przewodów, nie była wymierzona w nasz kraj. „Najprawdopodobniej była to rakieta produkcji rosyjskiej, wyprodukowana w latach 70. Nic nie wskazuje na to, że została wystrzelona przez siły rosyjskie” – mówił, wskazując, że najpewniej był to nieszczęśliwy wypadek. „Wiele wskazuje na to, że była to rakieta, która służyła obronie przeciwrakietowej Ukrainy” – dodał.

MSZ: pocisk produkcji rosyjskiej

Przypomnijmy: jak doniosła we wtorek wieczorem Associated Press, Rosja uderzyła ostatniej doby w ukraińskie obiekty energetyczne największą jak dotąd salwą pocisków. Amerykański urzędnik, z którym rozmawiała agencja, powiedział, że pociski trafiły do Polski, zabijając dwie osoby w rejonie Przewodowa w powiecie hrubieszowskim.

Premier Mateusz Morawiecki zwołał we wtorek w trybie pilnym Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych. Rzecznik rządu Piotr Müller po trzygodzinnym posiedzeniu BBN ograniczył się do krótkiego komunikatu. Stwierdził, że w powiecie hrubieszowskim doszło do eksplozji, która zabiła dwóch obywateli. Służby na miejscu sprawdzają, co konkretnie się wydarzyło, na razie władze zdecydowały o podwyższeniu gotowości bojowej niektórych jednostek wojskowych i służb (rzecznik nie podał, których konkretnie). Rząd weryfikuje też, czy istnieją przesłanki zastosowania art. 4 NATO.

Szef BBN Jacek Siewiera dodał, że prezydent odbył rozmowę z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Według Siewiery trwają intensywne kontakty z sojusznikami, także z Amerykanami (w tym doradcą ds. bezpieczeństwa prezydenta USA Jakiem Sullivanem). Późnym wieczorem Andrzej Duda rozmawiał z Joe Bidenem – amerykański prezydent zapewnił o solidarności i „niezachwianych zobowiązaniach USA wobec NATO”.

Spoke with President Duda @prezydentpl about the explosion in #Poland. I offered my condolences for the loss of life. #NATO is monitoring the situation and Allies are closely consulting. Important that all facts are established. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) November 15, 2022

W nocy polski MSZ wydał komunikat, według którego 15 listopada „zaobserwowano wielogodzinny zmasowany ostrzał całego terytorium Ukrainy i jej infrastruktury krytycznej prowadzony przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej”. Komunikat potwierdza, że „o godz. 15:40 na terenie wsi Przewodów w powiecie hrubieszowskim w województwie lubelskim spadł pocisk produkcji rosyjskiej, w wyniku czego śmierć poniosło dwóch obywateli Rzeczypospolitej Polskiej”. W związku z tym zdarzeniem szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau wezwał ambasadora Rosji do MSZ z „żądaniem niezwłocznego przekazania szczegółowych wyjaśnień”.

Pentagon: Nie możemy tego potwierdzić

Polskie Radio Lublin już wcześniej podało, że w miejscowości Przewodów przy granicy z Ukrainą dwie osoby zginęły w wybuchu ciągnika. Do zdarzenia doszło na terenie suszarni zbóż ok. godz. 15:40. Na miejscu stawił się wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Amerykański Pentagon oświadczył, że nie może potwierdzić tych doniesień, ale traktuje je poważnie. Jego rzecznik Patrick Ryder komentował w czasie wtorkowego briefingu: „Jesteśmy świadomi doniesień prasowych o uderzeniu dwóch pocisków w Polskę, niedaleko granicy z Ukrainą. Na razie możemy powiedzieć, że nie mamy żadnych raportów potwierdzających te doniesienia. Będziemy dalej analizować sytuację”.

„Z naszych informacji wynika, że eksplozja nastąpiła tuż przy urządzeniu, gdzie pracownicy firmy ważą ziarno – podał Jacek Brzuszkiewicz z „Gazety Wyborczej”. – Ofiary wybuchu to brygadzista, pracownik firmy, i jeden z rolników, który przywiózł tam po południu kukurydzę. Obaj zginęli na miejscu. Murowany budynek, gdzie znajdowała się waga, został całkowicie zniszczony. Podobnie jak ciągnik rolniczy z przyczepą”.

Wolontariusz z powiatu hrubieszowskiego, z którym reporterzy gazety rozmawiali po godz. 19, przekazał, że znajomi z okolic Przewodowa powiedzieli mu o „dziwnym spadającym na ziemie przedmiocie” krótko przed eksplozją. „Chwilę potem całą okolicą wstrząsnął potężny wybuch” – dodał.

Rosyjskie rakiety czy ukraińskie pociski?

Zdaniem części analityków celem ataku mógł być Lwów – rakiety, które spadły na Polskę, mogły zostać zestrzelone przez ukraińską obronę antyrakietową.

Marek Świerczyński, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych Polityki Insight, uważa, że w obecnej sytuacji (rozmawiamy we wtorek o godz. 20:35) niewiele można powiedzieć. – Poza tym, że nastąpił jakiś incydent, którego charakter jest nie do końca jasny. Wiemy tyle, że amerykańskie media, powołując się na anonimowe źródła wywiadowcze, podają, że na terytorium Polski spadły dwa pociski. Nie wiemy, czy były to rosyjskie rakiety czy ukraińskie pociski obrony przeciwlotniczej używane w czasie odpierania rosyjskiego ataku – mówi Świerczyński.

I dodaje: – Jeżeli – co należy podkreślić wielkimi literami – potwierdzi się, że na terytorium naszego kraju spadły rosyjskie rakiety i zginęli przez to polscy obywatele, to sytuacja będzie bardzo poważna. Natomiast pozostanie pytanie, czy rakiety te spadły celowo lub – co bardziej prawdopodobne – nie celowo. W tym momencie mamy masę niejasności i lepiej powiedzieć pół słowa za mało niż za dużo.

Zełenski: To bardzo istotna eskalacja

Na doniesienia zareagował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. „Terror nie ogranicza się do naszych granic narodowych” – powiedział na opublikowanym nagraniu, dodając, że rosyjskie rakiety uderzyły w Polskę. „Wystrzelić rakiety na terytorium NATO. To rosyjski atak rakietowy na zbiorowe bezpieczeństwo! To bardzo istotna eskalacja. Musimy działać” – dodał.

Zelensky: “Terror is not limited to our national borders. Russian missiles hit Poland. … To fire missiles at NATO territory. This is a Russian missile attack on collective security! This is a very significant escalation. We must act.” pic.twitter.com/0T85fpEqLS — Christopher Miller (@ChristopherJM) November 15, 2022

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba wezwał do zwołania szczytu NATO w celu powstrzymania rosyjskich ataków. Ponowił też prośbę o wysłanie do jego krajów myśliwców, gdyż, jak stwierdził, „ochrona ukraińskiego nieba oznacza ochronę NATO”. „Ukraina potwierdza swoją pełną solidarność z Polską i jest gotowa udzielić wszelkiego niezbędnego wsparcia. Zbiorowa reakcja na rosyjskie działania musi być twarda i oparta na pryncypiach” – dodał.

Z kolei Mychajło Podolak, doradca Zełenskiego, napisał na Twitterze: „Uderzenia na terytorium Polski to nie przypadek, ale celowo zaplanowane »przywitanie« z Rosji, udawana »pomyłka«. Dzieje się tak, gdy zło pozostaje bezkarne, a politycy angażują się w »pacyfikację« agresora. Rosyjski reżim terrorystyczny musi zostać powstrzymany. Kondolencje dla zmarłych”.

Tusk: Wszyscy musimy być zjednoczeni i solidarni

O zjednoczenie zaapelował Donald Tusk, lider Platformy Obywatelskiej. „W sytuacji zagrożenia, niezależnie od wewnętrznych sporów i różnic, wszyscy musimy być zjednoczeni i solidarni. W tej trudnej chwili będziemy razem” – napisał na Twitterze.

W sytuacji zagrożenia, niezależnie od wewnętrznych sporów i różnic, wszyscy musimy być zjednoczeni i solidarni. W tej trudnej chwili będziemy razem. — Donald Tusk (@donaldtusk) November 15, 2022

Rosja zaprzeczyła, że jej rakiety spadły na Polskę

Rosyjskie ministerstwo obrony zaprzeczyło, jakoby ich pociski przedostały się do Polski. „Wypowiedzi polskich mediów i urzędników o rzekomym upadku »rosyjskich« rakiet w rejonie Przewodowa są celową prowokacją mającą na celu eskalację sytuacji. Rosyjskie rakiety nie zaatakowały celów w pobliżu ukraińsko-polskiej granicy państwowej. Opublikowane przez polskie media szczątki z miejsca zdarzenia we wsi Przewodów nie mają nic wspólnego z rosyjską bronią”.

AP: Rosyjskie rakiety spadły na Polskę. Świat reaguje

Do sprawy odnoszą się przedstawiciele kolejnych krajów.

Premier Łotwy ogłosił, że w środę zwoła nadzwyczajne posiedzenie w celu oceny sytuacji w zakresie bezpieczeństwa po doniesieniach o rakietach, które miały spaść na terytorium Polski. Tymczasem minister obrony Łotwy Artis Pabriks oświadczył w środę rano w telewizji, że sytuacja bezpieczeństwa w jego kraju nie zmieniła się, mimo wybuchu w Polsce.

„Widzieliśmy te raporty z Polski i współpracujemy z polskim rządem, aby zebrać więcej informacji. W tej chwili nie możemy potwierdzić doniesień ani żadnych szczegółów. Ustalimy, co się stało i jakie będą odpowiednie dalsze kroki” – napisała rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA Adrienne Watson.

We've seen these reports out of Poland and are working with the Polish government to gather more information. We cannot confirm the reports or any of the details at this time. We will determine what happened and what the appropriate next steps would be. — Adrienne Watson (@NSC_Spox) November 15, 2022

„Uderzenie rakiet uważamy za potwierdzone, bo dzisiaj odbywało się robocze spotkanie w ramach grupy V4 z dowódcą polskiej armii, który wyjechał, by zająć się sytuacją w Polsce” – powiedziała minister obrony Czech Jana Czernochova, cytowana przez czeski serwis Denikn.cz. „Uznaję to za eskalację sytuacji, nawet jeśli był to błąd, prowokacja czy świadoma decyzja, zwłaszcza w powiązaniu z tym, co dzisiaj wydarzyło się w Kijowie” – dodała, powołując się na informacje od dowódców czeskiej armii.

Niemiecka minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock poinformowała, że jej kraj monitoruje doniesienia o rosyjskich rakietach przelatujących nad naszym krajem, dodając, że jest w kontakcie z Polską i innymi członkami NATO. „Moje myśli są z Polską, naszym bliskim sojusznikiem i sąsiadem” – napisała na Twitterze.

My thoughts are with #Poland, our close ally and neighbor. We are monitoring the situation closely and are in contact with our Polish friends and NATO allies. — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) November 15, 2022

„Moje kondolencje dla naszych polskich braci w broni. Zbrodniczy reżim rosyjski wystrzelił rakiety, które są wymierzone nie tylko w ukraińskich cywilów, ale także wylądowały na terytorium NATO w Polsce. Łotwa w pełni stoi po stronie polskich przyjaciół i potępia tę zbrodnię” – napisał Artis Pabriks, minister obrony Łotwy.

My condolences to our Polish brothers in arms. Criminal Russian regime fired missiles which target not only Ukrainian civilians but also landed on NATO territory in Poland. Latvia fully stands with Polish friends and condemns this crime. — Artis Pabriks (@Pabriks) November 15, 2022

„Ostatnie wiadomości z Polski są niepokojące. Prowadzimy ścisłe konsultacje z Polską i innymi sojusznikami. Estonia jest gotowa do obrony każdego centymetra terytorium NATO. Jesteśmy w pełnej solidarności z naszym bliskim sojusznikiem Polską” – to z kolei komunikat estońskiego ministerstwa spraw zagranicznych.