Dzień partyjnych konwencji. Tusk we Wrocławiu: Będzie wielka Polska albo mała Rosja Kaczyńskiego

Wszystkie główne partie polityczne w Polsce zapowiedziały swoje konwencje i spotkania na ten sam dzień – sobotę. PiS organizuje swoją konwencję w Bogatyni, w okolicy kopalni Turów, a Donald Tusk spotka się z wyborcami we Wrocławiu.

W piątek zakończył się rok szkolny, ten weekend to dla partyjnych przywódców ostatnia szansa, żeby dotrzeć do wyborców, zanim rozjadą się na wakacje. Dlatego wszystkie ugrupowania zapowiadają swoje wydarzenia w ramach „prekampanii” przed jesiennymi wyborami do Sejmu. Będą one ciekawe także dlatego, że mogą dać odpowiedź na kluczowe pytania. Czy Donald Tusk podtrzyma dobrą passę? Czy Jarosław Kaczyński zresetuje kampanię PiS? Czy Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia dokonają reanimacji słabnącej Trzeciej Drogi? Czy Sławomir Mentzen z Konfederacją dalej będą maszerowali po 15 proc. w sondażach?

Donald Tusk we Wrocławiu: Kaczyński nie zauważył, że świat stoi na krawędzi

Spotkanie Donalda Tuska z wyborcami odbyło się dzisiaj we Wrocławiu o godz. 13 (o tej samej porze rozpoczęła się konwencja PiS – więcej w tekście niżej). Lider PO mówił: „Chcę wam jeszcze raz ślubować: zwyciężymy. Spotykamy się w dniu niezwykłym, decydującym o losach całego kontynentu: Polski, Ukrainy, Rosji, a tak naprawdę całego świata. Kilkanaście godzin temu w Rosji wybuchła wojna domowa. Stało się to źródłem nadziei na ostateczne zwycięstwo, wolności, cywilizacji Zachodu, Ukrainy nad najeźdźcą, ale jest też źródłem napięć i zagrożeń. Obserwujemy wojnę domową w państwie, które dysponuje największym na świecie arsenałem nuklearnym. Teraz obserwujemy Rosję w chaosie, którego konsekwencje nie są dziś znane. Widzimy, jak upada dyktatura, ale nie wiemy, jak bolesne będą paroksyzmy upadającej dyktatury Putina. To jest moment, w którym potrzebujemy, jak nigdy w ostatnich latach, Polski silnej, bezpiecznej, w której przywództwo jest realne, w której ci, którzy biorą odpowiedzialność za rządzenie, wiedzą, co mają robić w tak dramatycznym momencie. Tuż za granicą jest wojna, graniczymy z Rosją – musimy poważnie rozmawiać o tym, co robić dziś, od pierwszych godzin wojny domowej. To nie jest czas, żeby pozwalać sobie na dowcipy, aluzje, insynuacje. Trzeba mówić jednoznacznie, wprost, co robić w Polsce, żeby znów stała się państwem sprawnym, głęboko zakorzenionym we wspólnocie Zachodu. Nie możemy jej skazywać na osamotnienie. Każdy, kto dziś, kiedy w Rosji rozpoczyna się wojna domowa, wypowiada cywilną wojnę Unii Europejskiej i Zachodowi, podnosi rękę na najbardziej żywotne interesy naszej ojczyzny”.

I dalej: „Mieliśmy prawo żądać od najwyższych urzędników państwowych natychmiastowej reakcji. Chciałbym wierzyć, że chociaż zaczęli myśleć o zwołaniu na wniosek Polski Rady Północnoatlantyckiej, procedury są. Mam nadzieję, że ktoś będzie rozmawiał z prezydentem USA, sekretarzem generalnym NATO. Gdyby Polską rządzili ludzie odpowiedzialni, to dziś cały świat byłby z nami solidarny, wszyscy liderzy wolnego świata rozmawialiby z Warszawą. Nie ukrywam, że gdy dowiedziałem się, że głos w RMF FM zabierze dziś rano Jarosław Kaczyński, to usłyszymy, co ma do powiedzenia szef rządzącej partii na temat tego historycznego momentu. Nie usłyszałem ani jednego zdania, ani jednego słowa o tym, co dzieje się w Woroneżu, Rostowie, Moskwie, Donbasie. Kaczyński nie zauważył, że świat stanął na krawędzi. Dziś się dowiedzieliśmy, dlaczego wrócił do rządu i został jedynym wicepremierem – powiedział wprost, że wrócił do rządu, bo najważniejsza dla niego jest partia. (...) Jego szczerość jest naprawdę porażająca”.

Dalej Donald Tusk nawiązywał do sytuacji Polek, zwłaszcza po śmierci Doroty z Nowego Targu: „Jarosław Kaczyński pokazał, że »świetnie« rozumie sytuację Polek. Wszystkie Polki, które mają ojczyznę w sercu, mówią: dość tej władzy. Kobiety dobrze wiedzą, dlaczego mają dosyć. A prezes Kaczyński postawił kropkę nad i: jak ktoś chce zrobić aborcję, to może w każdym mieście. Taki ekspert od aborcji! Jemu się wydaje, że to, co mu przyniosą po południu na kartach, ma coś wspólnego z rzeczywistością. Robi zgromadzenie PiS w Bogatyni, bo mu napisali, że tam ludzie kochają PiS. Prawda jest dość brutalna… Widzę tu taki napis: »Rząd pod sąd, Bogatynia z Tuskiem«. Cóż, podobno przestępca zawsze wraca na miejsce zbrodni”.

Mówił Tusk dalej: „PiS w Bogatyni, tak jak w całej Polsce, ukradnie, a czego nie może rozkraść, to zepsuje albo zniszczy – to jest definicja ich rządów”. Tłum we Wrocławiu skandował: „Złodzieje, złodzieje!”.

„Od związkowców na Dolnym Śląsku usłyszałem: nie chcemy stanowisk, pieniędzy. Musi nam pan obiecać, że tysiące niekompetentnych najeźdźców z PiS zostaną rozliczeni – kontynuował Tusk. – W Turowie, KGHM i dziesiątkach innych miejsc fachowcy, eksperci, ludzie ambitni, gotowi do ciężkiej pracy gdzieś zniknęli, odebrano im możliwość podejmowania decyzji, wpływania na rzeczywistość. Oni dziś odzyskują wiarę, że przyjdzie znowu czas ludzi przyzwoitych, pracowitych, uczciwych”. I dodał: „Kopalnia w Turowie i elektrownie będą pracowały tak długo, jak długo węgiel będzie w złożach”.

W trakcie konwencji zasłabł jeden z jej uczestników – na pomoc pospieszył, jak mówił Donald Tusk, doktor Bartosz Arłukowicz.

„Tu jest Polska!”, skandowali wrocławianie. Tusk: „Ta wojna, która toczy się dziś między Ukrainą a Rosją i od wczoraj także w samej Rosji, ta konfrontacja zachodniej cywilizacji – odbywa się w każdym miejscu, w każdym z nas, w naszych umysłach, sercach, zakładach pracy, mediach. To referendum, o którym mówi Kaczyński, to będzie referendum w dniu wyborów. Od niego będzie zależało, czy nad Odrą, nad Wisłą, będzie wielka Polska, czy mała Rosja Kaczyńskiego”. „Odnowimy Polskę – mówił Tusk. – Jest tylko jeden warunek: odsunąć od władzy tych, którzy Polskę splugawili”.

Donald Tusk mówił też o zaniedbaniach Odry, polskim drewnie wywożonym do Chin, zamęcie w spółkach skarbu państwa. „Możemy wymieniać każdą dziedzinę życia. Teraz w Będzinie jakiś gość został milionerem, bo wykorzystywał poufne informacje… (…) Nie wierzę, że wyborcy PiS nie chcą Polski uczciwej, w której nie trzeba mieć partyjnej legitymacji, żeby dostać awans. Niech Polska jeszcze raz z Wrocławia usłyszy donośny krzyk ludzi, którzy wierzą we własne siły, wierzą w Polskę: zwyciężymy!”. Tłum podjął: „Zwyciężymy!”.

Jarosław Kaczyński w Bogatyni: Polska ma dobrych gospodarzy

Jarosław Kaczyński liczy, że sobotnia konwencja PiS w Bogatyni pozwoli się wizerunkowo odbić partii po ostatnich ciosach: marszu 4 czerwca i chłodnym przyjęciu obietnicy 800 plus. Pierwotny plan zakładał, że wydarzenie odbędzie się z pompą w łódzkiej Atlas Arenie (pokaz jedności Zjednoczonej Prawicy, działacze zwożeni z całego kraju), ale Joachim Brudziński, nowy szef kampanii PiS, zdecydował się je przenieść do niewielkiej miejscowości w województwie dolnośląskim, żeby sprawić wrażenie, że „PiS zawsze jest blisko ludzkich spraw i problemów Polaków”.

Jest jeszcze coś: decyzja o przeniesieniu konwencji w okolice kopalni Turów zbiegła się w czasie z decyzją Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który zakwestionował koncesję na wydobycie po 2026 r. z powodu braku stosownych opinii środowiskowych. Ten sam WSA w przeddzień konwencji zareagował na złożone przez PGE GiEK zażalenie na decyzję o wstrzymaniu wykonania decyzji środowiskowej dla kopani w Turowie odmową wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia i przekazał sprawę do rozpoznania przez NSA. Temperatura wokół kopalni więc rośnie i partia Kaczyńskiego z pewnością nie odpuści sobie okazji do nakręcenia w tym rejonie antyniemieckich i antyunijnych emocji, bo wcześniej wydobycie w Turowie kwestionował unijny trybunał – po skardze złożonej przez Czechów.