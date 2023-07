PiS dopisze dodatkowe pytania do referendum. Niektóre mogą zaskoczyć

W PiS trwają burzliwe rozmowy na temat kształtu referendum migracyjnego, które ma odbyć się w październiku w dniu wyborów do Sejmu i Senatu. Członkowie sztabu zgłaszają kilka pomysłów na dodatkowe pytania.

W PiS trwa spór o zapowiedziane razem z wyborami referendum migracyjne. Część mediów zaczęła nawet pisać, że partia może się wycofać z tego pomysłu. Według naszych informacji samo głosowanie ma się odbyć na pewno, dyskusja dotyczy raczej pytań referendalnych: czy pozostać przy jednym na temat uchodźców, a jeśli nie, to jakie dodać.

W połowie czerwca Jarosław Kaczyński stwierdził w Sejmie, że dyskutowany w Unii Europejskiej projekt paktu migracyjnego to „kpina z Polski” i „wyjątkowo bezczelna dyskryminacja”. Prezes PiS się na to nie godzi i zapowiedział referendum w sprawie rzekomej „przymusowej relokacji uchodźców”, choć unijne rozwiązania wcale jej nie przewidują. W sztabie uznano, że tym referendalnym ruchem uda się zrestartować niemrawą kampanię obozu władzy.

Zagrywki z poprzednich kampanii

Straszenie uchodźcami zawsze PiS wychodziło i opłacało się wyborczo. Jeszcze w 2015 r. Jarosław Kaczyński mówił o „cholerze, dyzenterii, pierwotniakach i pasożytach” przenoszonych przez uchodźców i zdaniem prezesa PiS to te słowa przesądziły o zwycięstwie partii. W 2018 r. w kampanii samorządowej Anna Plakwicz i Piotr Matczuk, którzy dziś też odgrywają w sztabie ważne role, mieli wymyślić spot przeciwko przyjmowaniu uchodźców. Zagrali na stereotypach odwołujących się do różnic narodowościowych, etnicznych i wyznaniowych. Przekaz miał być prosty: jeśli wygrają kandydaci PO, to Polska zostanie zalana przybyszami z całego świata i stanie w płomieniach. Wówczas Anna Plakwicz w mailu do współpracowników określiła spot mianem „atomowego uderzenia”.

Pod wpływem m.in. zamieszek we Francji i unijnej dyskusji o uchodźcach PiS uwierzył, że i tym razem takie „atomowe uderzenie” zmiecie Platformę i znów pomoże partii utrzymać władzę. Pomysłem referendum PiS próbował doprowadzić do polaryzacji i podgrzać proste podziały na tych, którym zależy na bezpieczeństwie obywateli i na tych, którzy godzą się na zalew uchodźców pod dyktando Niemiec i Francji.

Okazało się jednak – nie pierwszy zresztą raz w tej kampanii – że stare przepisy na sukces teraz nie robią na wyborcach aż tak dużego wrażenia. Co więcej, według badaczy wyborczych nastrojów, którzy pracują dla Kaczyńskiego, temat relokacji uchodźców najbardziej mobilizuje wyborców Konfederacji i podnosi jej notowania, co przysparza prezesowi zmartwień. Wiadomo, że Kaczyński musi liczyć na jakiś alians z Konfederacją, bo wygląda na to, że PiS nie ma szans na samodzielną większość. Ale dla Zjednoczonej Prawicy lepiej by było, żeby konfederaci mieli mniej szabel w Sejmie, bo wtedy apetyty na posady rządowe (i w spółkach) nie byłyby aż tak wybujałe.

Mało tego, okazuje się, że dla wyborców PiS większym problemem są uchodźcy z Ukrainy, którzy – tak uważa elektorat Kaczyńskiego – za dużo od rządu dostają pieniędzy i przywilejów. To też pomaga Konfederacji, która dla uchodźców z Ukrainy nie ma zbyt wiele zrozumienia.

Tusk miał dać się w to wciągnąć

Nowogrodzka była też mocno zaskoczona reakcją samego Donald Tusk na zapowiedziane referendum. – Trzeba mu oddać, że całkiem zręcznie to rozegrał – ocenia polityk PiS. – Wiadomo, że był promotorem polityki migracyjnej UE, a tu nagle wypomina PiS, że sprowadza do Polski migrantów z krajów muzułmańskich i stwarza zagrożenie dla obywateli Polski. Nasz rozmówca dodaje, że reakcja Tuska obniżyła temperaturę sporu, rozmyła temat i trzeba teraz szukać czegoś nowego, jednoznacznego, jakiejś nowej osi kampanijnego sporu.

Sztabowcy mają na to kilka pomysłów. Jednak w mocno rozszerzonym sztabie PiS pod wodzą Joachima Brudzińskiego, który miał godzić wszystkie koalicyjne frakcje, trudno o referendalne porozumienie. – Ziobryści chcą dopisywać kilka ideologicznych i ostrych pytań, frakcja Morawieckiego woli raczej łagodzić, aby nie mobilizować elektoratu Konfederacji, bo liczy na koalicję z PSL. A prezes jeszcze nie podjął decyzji co do ostatecznych pytań – twierdzi nasz informator.

I dodaje, że „referendum na 100 proc. się odbędzie”. Także dlatego – choć tego nawet nieoficjalnie nikt w PiS nie mówi – że kampania referendalna razem z wyborami daje rządzącym możliwość dodatkowego, praktycznie poza limitem, finansowania propagandy wyborczej. A na utrzymanie się u władzy PiS jest w stanie wydać każde pieniądze.

Pytania o gospodarkę i prywatyzację

Kilka dni temu o rozszerzeniu zakresu referendum mówił sam prezes Kaczyński. Podczas wiecu politycznego w Woli Rzędzińskiej nie wykluczył pojawienia się kolejnych, nowych, pytań. „Jeżeli chodzi o nielegalnych imigrantów, mamy jasne stanowisko: »nie i koniec«, ale potrzebujemy waszego wsparcia. I dlatego potrzebne jest nam referendum. Tam może się pojawią jeszcze jakieś inne pytania, a może tylko to jedno, ale potrzebne jest wsparcie narodu, bo musimy zabezpieczyć się przed jakimiś niespodziankami” – mówił prezes PiS.

Co to mogą być za pytania? Jeden ze sztabowców mówi, że teraz trzeba postawić na coś nowego, a nie kopiować pomysły z dawnych kampanii. – Czasy się zmieniły i straszenie LGBT nie podniesie słupków poparcia – zauważa.

Szablowe jastrzębie mówią o dopisaniu pytań dotyczących reparacji od Niemiec – wrzesień i rocznica wybuchu II wojny światowej ma być ważnym kontekstem do promowania tego tematu w kampanii. Onet pisał, że pojawiają się też pomysły na pytanie o stosowanie przez polski rząd unijnego weta, w kontekście propozycji odejścia od jednomyślności państw członkowskich w niektórych dziedzinach na rzecz większości kwalifikowanej.

Jeszcze inny rozmówca, który jest wpływową osobą w sztabie, twierdzi że pytania będą dotyczyły spraw gospodarczych i socjalnych. Mówi, że poważnie brane jest pod uwagę postawienie pytań „zatwierdzenia przez naród 800 plus i prywatyzacji”. – To jest wymierzone w Tuska, który na 500 plus nie chciał dać, jak sam był premierem, a majątek państwowy prywatyzował na potęgę – wykłada nasz informator. Dodaje, że jak Tusk będzie opowiadał, że zmienił zdanie, jak w sprawie uchodźców, to PiS będzie mu wypominać, że jest niewiarygodny.

Partia rządząca ma badania, z których wynika, że znaczna część wyborców, szczególnie w czasach kryzysu gospodarczego i ogólnej niepewności, jest niechętna prywatyzacji. – Okazuje się, że ludzie czują się bezpieczniej, gdy państwo ma kontrolę nad ważnymi gałęziami gospodarki. Ufają, że ceny nie oszaleją tak bardzo, jak gdyby przedsiębiorstwa były w rękach prywatnych, że państwo da jakieś ulgi, obniży ceny – opowiada ważna osoba w PiS. Dodaje, że takie odczucia ma też przebadany elektorat PO.

W ciągu kilku dni ścisłe władze PiS – czyli prezydium komitetu politycznego – mają zdecydować ostatecznie, jakie pytania zostaną zadane w referendum. We wszystkich tych rozważaniach, które toczą się teraz w obozie władzy, nikogo nie obchodzi sens tych pytań. Nie chodzi o to, żeby dowiedzieć się, co naprawdę o danej sprawie myślą obywatele.

Wszystko ma prowadzić tylko i wyłącznie do tego, aby zmobilizować swoich wyborców i odciągnąć od urny wyborczej tych, którzy są po przeciwnej stronie. Referendum to tylko element kampanijnej strategii i – jak mówi mi jeden z polityków PiS – nowe pytania mają prowadzić PiS prostą drogą do sukcesu.