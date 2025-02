Starmer w Waszyngtonie, potem Zełenski. Trump bawi się AI. 5 tematów na dziś

Premier Wielkiej Brytanii spotka się z Donaldem Trumpem; Ameryka negocjuje z Ukrainą w sprawie złóż metali rzadkich; sprawcy serii zbrodni w Warszawie zostali ujęci; kto obejmie papiestwo; szokujący klip AI ze Strefą Gazy.

1. Keir Starmer spotka się z Donaldem Trumpem

Premier Wielkiej Brytanii spotka się w czwartek w Waszyngtonie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Będzie go przekonywał do utrzymania zaangażowania we wsparcie walczącej Ukrainy i doproszenia jej do stołu negocjacyjnego z Rosją. Podobną próbę podjął w poniedziałek prezydent Francji Emmanuel Macron. Keir Starmer objął urząd latem 2024 r., dla niego konfrontacja z Amerykaninem to zarazem ważny test sprawczości. Spekuluje się, że przywódcy będą rozmawiać również o relacjach handlowych, planach Trumpa dla Strefy Gazy i umowie dla wysp Czagos, gdzie znajduje się amerykańska baza wojskowa. Wielka Brytania chciałaby być pomostem między Unią Europejską i USA.

We wtorek Keir Starmer ogłosił, że wydatki obronne Wielkiej Brytanii wzrosną do 2,5 proc. PKB w 2027 r. (i wyniosą 13,4 mld funtów), najwięcej od czasów zimnej wojny. To Trump pewnie doceni.

2. Ameryka sięga po ukraińskie surowce

W piątek w Waszyngtonie będzie z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ameryka i Ukraina mają podpisać umowę o partnerstwie w eksploatacji ukraińskich złóż naturalnych. Donald Trump oświadczył, że umowa jest dopięta, ale w zamian Ukraina nie może liczyć na „zbyt wiele”. Zełenski w środę wieczorem zakomunikował, że oczekuje gwarancji bezpieczeństwa. On umowę w sprawie złóż metali rzadkich nazwał „ramową”. O powodzeniu negocjacji zdecyduje przebieg piątkowych rozmów. „Nasze zespoły pracują z Ameryką, przygotowujemy się do negocjacji w ten piątek. Spotkam się z prezydentem Trumpem. To ważne dla mnie i dla nas wszystkich na świecie, żeby pomoc Ameryki nie została przerwana. W drodze do pokoju potrzebna jest siła”, mówił Zełenski.

Wartość ukraińskich zasobów naturalnych jest szacowana na 15 bln dol. Rzecz w tym, że większość leży w trzech obwodach – dniepropietrowskim, donieckim i ługańskim, pozostających rejonem walk lub pod rosyjską okupacją.

3. Seria zabójstw w Warszawie

Cztery starsze kobiety zostały zamordowane w Warszawie w podobnym czasie i w podobnych okolicznościach. Do pierwszego zabójstwa doszło nocą z soboty na niedzielę (16 lutego) przy ulicy Franciszkańskiej na Śródmieściu. 80-latkę uduszono, z jej mieszkania znikły obrazy, dwa laptopy, dwa telefony, biżuteria, figurka z kości słoniowej i karty, z których wypłacono pieniądze. Na Ochocie została zabita i okradziona 89-letnia kobieta. Do trzeciej napaści doszło na warszawskich Kabatach. Sprawca zmusił 73-letnią kobietę, by skontaktowała się z bankiem i udzieliła mu dostępu do swoich pieniędzy. Pracownica nabrała podejrzeń i zawiadomiła policję; dzięki jej interwencji mężczyzna został ujęty. Policja powiązała z tymi zabójstwami czwartą ofiarę, której ciało odnaleziono 16 lutego w mieszkaniu przy ulicy Pruszkowskiej na Ochocie. Na razie w sprawie zatrzymano dwie osoby: 45-letniego Polaka, który miał być już notowany za drobne przestępstwa, oraz obywatela Ukrainy.

„Na tym etapie możemy powiedzieć, że mamy do czynienia ze sprawą dwóch współczesnych Rodionów Raskolnikowych. Mamy do czynienia z zabójstwami staruszek dokonanymi w wyniku motywacji znanej z powieści Fiodora Dostojewskiego. Są zbrodnie, będzie kara”, zapewnił rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.

4. A jeśli Franciszek abdykuje?

Według najnowszych doniesień Watykanu stan zdrowia Franciszka „lekko się poprawił”. Papież od 14 lutego przebywa w Poliklinice Gemelli. W jego leczeniu jest stosowana tlenoterapia wysokoprzepływowa i fizjoterapia oddechowa. Franciszek przyjął komunię i pracuje.

Trwają zarazem spekulacje na temat jego następcy. To nic zaskakującego ani niewłaściwego: struktura Kościoła przypomina monarchię, zawsze jest rozpatrywany scenariusz abdykacji, a sam Franciszek zastrzegł, że ustąpi, jeśli stan zdrowia uniemożliwi mu pracę. Czołowym papabile (kandydatem na papieża), którego wymieniają uznani watykaniści różnych opcji, jest sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, 70-letni włoski kardynał Pietro Parolin, który wcześniej pracował jako nuncjusz m.in. w Meksyku i Wenezueli. Innym kandydatem jest 69-letni kardynał Matteo Zuppi, arcybiskup Bolonii i przewodniczący episkopatu Włoch, związany ze Wspólnotą Świętego Idziego, skupioną m.in. na działaniach ekumenicznych i pokojowych. Papiestwo może wrócić do Włoch, z drugiej strony mówi się o poważnej kandydaturze z Węgier.

5. Nadchodzi Donald i „Gaza Trump”

Donald Trump znów zaszokował: pokazał w swoich mediach społecznościowych, jak sobie wyobraża „riwierę Bliskiego Wschodu”, która miałaby powstać po odbudowie Strefy Gazy i wysiedleniu 2 mln Palestyńczyków. Klip wygenerowała sztuczna inteligencja. Widać złoty pomnik amerykańskiego prezydenta, wieżowce, drogie auta i jachty. Elon Musk rozdaje gotówkę, a Trump z premierem Izraela Beniaminem Netanjahu sączą drinki na plaży. Słychać muzykę ze słowami: „Donald nadchodzi, żeby cię wyzwolić i przynieść wszystkim światło. Koniec z tunelami, koniec ze strachem: Gaza Trumpa wreszcie tu jest”.

Amerykańskie media piszą o szalonej, dziwacznej wizji rajskiej Gazy. Klip na początku lutego udostępniały konta w sieci niezwiązane z Białym Domem – Trumpowi najwyraźniej przypadł do gustu.

Swój plan „rozwiązania problemu Strefy Gazy” i regionu Donald Trump przedstawił po spotkaniu z premierem Izraela 4 lutego. Ogłosił wtedy, że kontrolę nad tym obszarem przejmie Ameryka (jakim prawem, nie precyzował), Palestyńczycy zostaną zaś wysiedleni do Egiptu i Jordanii. A wszystko na koszt państw Zatoki Perskiej.