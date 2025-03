Szczyt obronny UE. Youtuberzy zatrzymani. 5 ważnych tematów na dziś

Liderzy UE będą rozmawiać o dozbrajaniu się i pomocy wojskowej dla Ukrainy; koniec z wymianą danych wywiadowczych; Matecki i Błaszczak stracą immunitety; kolejne zatrzymania youtuberów; Biedronka otwiera się na Słowacji.

1. Szczyt w Brukseli o unii obronnej

Przywódcy 27 państw Unii spotkają się na szczycie w Brukseli, by omówić nowe sposoby uniezależnienia się od USA jako gwaranta bezpieczeństwa na kontynencie. Na stole leży plan dozbrajania Europy, zaprezentowany w tym tygodniu przez szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen. Kluczowe dla planu są pożyczki w wysokości 150 mld euro, które będą przyznawane w zależności od zapotrzebowania zgłaszanego przez poszczególne kraje. Liderzy w Brukseli będą rozmawiać też o zorganizowaniu szczytu UE–USA, proponowanym przez premierkę Włoch Giorgię Meloni, który zyskał już poparcie kilku przywódców.

W konkluzjach liderzy mają wezwać do przyspieszenia prac nad dalszym wsparciem Ukrainy, na co nie zgadzają się Węgry. Słowacja żąda z kolei, by w dokumencie znalazł się zapis gwarantujący dalszy tranzyt rosyjskiego gazu przez Ukrainę.

„Stany Zjednoczone, nasz sojusznik, zmieniły swoje stanowisko w tej wojnie, w mniejszym stopniu wspierają Ukrainę i pozostawiają wątpliwości co do tego, co wydarzy się dalej. (...) Nasze bezpieczeństwo i nasz dobrobyt stały się bardziej niepewne i trzeba to powiedzieć: wkraczamy w nową erę” – przekazał prezydent Francji Emmanuel Macron w orędziu do narodu dzień przed szczytem w Brukseli. „O przyszłości Europy nie będą decydować Moskwa ani Waszyngton” – oznajmił.

2. Koniec z wymianą danych wywiadowczych

Po wstrzymaniu dostaw sprzętu wojskowego i broni do Ukrainy Stany Zjednoczone przestały dzielić się z nią danymi wywiadowczymi – podał „Financial Times”, powołując się w swoim artykule na dwóch niewymienionych z nazwiska amerykańskich urzędników w Waszyngtonie. Decyzja miała zapaść po komentowanej na całym świecie konferencji Donalda Trumpa i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Gabinecie Owalnym 28 lutego.

„FT” podkreśla, że USA wciąż dzielą się informacjami wywiadowczymi ze swoimi najbliższymi zachodnimi sojusznikami, a więc w ten sposób, pośrednio, może z nich korzystać Kijów.

Równie złe wieści przekazują w swojej codziennej kronice z frontu Michał i Jacek Fiszerowie: „Informacja nie jest jeszcze potwierdzona, ale też godna odnotowania: amerykański Departament Obrony rozważa wstrzymanie zezwoleń na eksport komponentów do uzbrojenia produkowanego w Europie. Jeśli tak się stanie, może bardzo poważnie zachwiać naszą produkcją.

3. Matecki i Błaszczak stracą immunitety

Sejmowa komisja regulaminowa zarekomendowała odebranie immunitetu byłemu ministrowi obrony narodowej Mariuszowi Błaszczakowi. Prokuratura chce mu postawić zarzuty przekroczenia uprawnień w związku z tym, że jako szef MON odtajnił w lipcu 2023 r. i publicznie ujawnił we wrześniu 2023 fragmenty Planu Użycia Sił Zbrojnych RP WARTA-00101. Dokument z 2011 r. opisywał sposób obrony przed ewentualnym atakiem Rosji. Błaszczak zarzucał wtedy politykom PO, że za czasów swoich rządów planowali w razie inwazji obronę państwa na linii Wisły i „oddanie napastnikowi połowy kraju”.

Taką samą pozytywną rekomendację zdobył wniosek dotyczący uchylenia immunitetu Dariusza Mateckiego (PiS), obejmujący zgodę na zatrzymanie go i tymczasowe aresztowanie. Matecki jest twarzą m.in. śledztwa ws. Funduszu Sprawiedliwości. Łącznie prokuratura podejrzewa go o popełnienie sześciu przestępstw zagrożonych karą do dziesięciu lat pozbawienia wolności. W Sejmie w środę sam zrzekł się immunitetu.

4. Zatrzymani ws. loterii youtubera Buddy

Centralne Biuro Śledcze Policji i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali dziesięć osób w śledztwie dotyczącym organizowania internetowych gier losowych. Są wśród nich dziennikarze sportowi i motoryzacyjni, zawodnicy i organizatorzy mieszanych sportów walki oraz influencerzy, m.in. dziennikarz TVN Turbo Adam K. i youtuber Boxdel.

Na rachunkach bankowych osób i spółek mających czerpać korzyści finansowe z nielegalnej działalności zablokowano ponad 90 mln zł, poza tym służby zabezpieczyły 51 samochodów o wartości ponad 38 mln zł, nieruchomości o szacunkowej wartości 30 mln zł, sztabki złota i gotówkę.

Do tej pory znany youtuber Budda (Kamil L.) i dziewięć innych osób, w tym jego partnerka, usłyszało zarzuty wyłudzania podatku od towarów i usług oraz organizowania nielegalnych gier hazardowych i loterii w internecie. Nie przyznali się do winy.

W październiku decyzją Sądu Rejonowego w Szczecinie Budda i cztery osoby zostały tymczasowo aresztowane na trzy miesiące. W grudniu areszt został uchylony youtuberowi i jego partnerce po wpłaceniu poręczenia majątkowego sięgającego odpowiednio 2 mln i 1 mln zł.

5. Biedronka otworzyła się na Słowacji

Lider polskiego handlu rozpoczyna działalność u naszego południowego sąsiada, chociaż start trudno uznać za spektakularny. Na razie dyskonty pod taką samą nazwą jak w Polsce (nie będzie to Lienka, czyli Biedronka, bo polska nazwa jest dobrze znana Słowakom, zwłaszcza w regionach przygranicznych) i z takim samym logo będą stopniowo otwierane w małych i średnich miastach. Dopiero później ma przyjść czas na duże miasta, jak Bratysława czy Koszyce.

„Jednak rozwój na słowackim rynku dla Portugalczyków z pewnością łatwy nie będzie. Zderzą się z kilkoma potężnymi graczami, jak niemieckie sieci Lidl i Kaufland czy brytyjskie Tesco, które w przeciwieństwie do Polski słowackiego rynku nie opuściło” – przewiduje Cezary Kowanda. Do końca 2026 r. na Słowacji ma działać 50 sklepów Biedronki.