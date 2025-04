Bartek Chaciński poleca nowy numer „Polityki”

Wybory 2025: o co chodzi tym z dołu tabeli; krajobraz po smoleńskim micie; Polacy szczęśliwi na 7,4; wdowa po Nikosiu oskarża; co z tym hołdem pruskim – a może nie był takim wielkim triumfem? To wszystko i jeszcze więcej w najnowszej „Polityce”.

Kandydatów z realnymi szansami na jakiś sukces w tegorocznych wyborach prezydenckich jest kilkoro. Łącznie jednak do tego starcia, ustawiając się w kolejce do rejestracji, ruszyło aż 17 osób – rekordowo dużo. Nas interesują tym razem, mówiąc językiem sportowym, doły tabeli. Czyli nie pierwsza siódemka, tylko druga dziesiątka: od Joanny Senyszyn, przez Marka Jakubiaka, po Artura Bartoszewicza i Krzysztofa Stanowskiego. O co im właściwie chodzi? Po co startują w tym wyścigu? Co chcą zmienić? Kogo wesprzeć? A może co chcą obśmiać? I co z tego wszystkiego wyniknie – oczywiście poza rozciąganiem list wyborczych i potencjalnym tłokiem na debatach. Na te pytania odpowiadają Joanna Sawicka i Wojciech Szacki w okładkowym tekście w najnowszym wydaniu „Polityki”.

Krajobraz po micie. „Już nie ma mitu smoleńskiego” – pisze Rafał Kalukin, przypominając, jak i po co ten mit wykuwano po katastrofie prezydenckiego samolotu przed 15 laty. A potem przywoływano, ilekroć potrzebny był w polityce Prawa i Sprawiedliwości. Ostatecznie to ciągłe dążenie do „prawdy o Smoleńsku” kończy się ze względu na zmęczenie karmionych nią wyborców. Co z tego fenomenu zostało?

Szczęśliwi na 7,4. Tak opisują uśrednieni Polacy swoje zadowolenie z życia w liczbach: 7,4 na 10. To bardzo dobry wynik – tym bardziej że zaczynaliśmy w badaniach Europejskiego Sondażu Społecznego z poziomu 5,8. „Razem z Czechami, Chorwacją, Estonią i Litwą jesteśmy w grupie państw, w których poziom zadowolenia z życia ciągle rośnie” – mówi w rozmowie z „Polityką” dr Michał Kotnarowski. I próbuje tę rosnącą tendencję tłumaczyć.

Wdowa po Nikosiu oskarża. O nieżyjącym od lat Nikosiu, zwanym ojcem chrzestnym gdańskiej mafii, zrobiło się głośno przy okazji trwającej kampanii wyborczej, gdy okazało się, że pod pseudonimem książkę o nim napisał Karol Nawrocki. „Trochę przypomina to przestępcę, który zakłada kominiarkę” – ocenia dzieło Tadeusza Batyra wdowa po Nikosiu. Wylicza błędy i przeinaczenia w książce, a my przypominamy w tekście Martyny Bundy, że Edyta Skotarczak wytoczyła już wcześniej proces twórcom filmu o mafii „Jak pokochałam gangstera”.