Polska oczami wyborców Grzegorza Brauna. Szczęść Boże i ratuj się, kto może!

„Czy po dojściu do władzy stworzy pan nową Berezę Kartuską?”. Już pierwsze pytanie z publiczności wprawia zewnętrznego słuchacza w zakłopotanie, kolejne to uczucie pogłębiają. Kim są wyborcy Grzegorza Brauna?

Wiec zaczyna się z kilkunastominutowym opóźnieniem. Spotkanie prowadzi Karolina Pikuła w białej sukience i biało-czerwonym wieńcu. Pierwszy przemawia poseł Roman Fritz, ostrzega, że „system będzie się bronił przed Grzegorzem Braunem”, namawia do głosowania. Występuje na tle ekranu, który kolejno wyświetla wojskowe barwy maskujące i spot kandydata. Braun nie zaczyna najmocniej. Zgromadzeni słyszą, że kandydat nie wie, co jeszcze miałby powiedzieć na tym etapie kampanii, że wszystko zostało już powiedziane, że można sobie to odsłuchać w tysiącach jego wystąpień.

Część tych, którzy chcą posłuchać kandydata Konfederacji Korony Polskiej, przychodzi z polskimi flagami, transparentów jest niewiele. W rękach trzymają gaśnice – niektóre z nich to atrapy, część jest prawdziwa. Chociaż Grzegorz Braun nie miał jeszcze okazji wprowadzić w życie swojego programu gospodarczego, to gasząc w Sejmie chanukowy świecznik , już wpłynął na prawo popytu i podaży. Gaśnica stała się symbolem jego celów politycznych, które sam zamyka w sloganie „Precz z komuną, precz z eurokomuną, precz z żydokomuną”.

Niewielką scenę z ekranem technicy rozstawiają tuż przy pomniku Lecha Kaczyńskiego. Przed nią, na trzech stoiskach, rozkładają się sprzedawcy narodowo-radykalnego czasopisma „Szczerbiec” i literatury spiskowo-historycznej (do wyboru m.in. „Żydowscy kolaboranci Hitlera”, „Polska czy Polin?” i książki, których autorem jest sam Braun – „Zakazana historia Polski”, „Gram vabank” czy „Od Lenina do Putina”). Działacze Konfederacji Korony Polskiej rozdają ulotki i kampanijne gazetki.

Co pan zrobi z ustawą 447?

– Ponieważ zgadza się z moimi antysemickimi poglądami – uczennica technikum hotelarskiego tłumaczy, dlaczego zagłosuje akurat na Brauna. Niechęć do Żydów, obok tej do Ukraińców, uchodźców i imigrantów, silnie rezonuje u przynajmniej części osób zgromadzonych na placu Teatralnym. Przeciwko „wpływom żydowskim w Polsce i naszej polityce” jest 47-letnia specjalistka ds. ochrony środowiska, która przyszła na spotkanie z nastoletnim synem. Widzi je w inicjatywach finansowanych m.in. przez Georga Sorosa.

– Ochrona środowiska nie ma często na celu ochrony środowiska, tylko utrudnienie realizacji różnych przedsięwzięć – rozmówczyni pomaga przedsiębiorcom poruszać się wśród unijnych regulacji, jednak sama jest im przeciwna. Nie wierzy, że człowiek ma wpływ na zmianę klimatu. Zabiera nas na wycieczkę kilkadziesiąt milionów lat wstecz: – Uważam, że to są naturalne procesy. Klimat zawsze się zmieniał. Mieliśmy tutaj klimat tropikalny w okresie kredowym. Mieliśmy zlodowacenia. Teraz jesteśmy między zlodowaceniami i klimat się tak naturalnie ociepla i nie ma dowodu, że to akurat emisja dwutlenku węgla. „Niech się kopie, fedruje, niech się wydobywa, pali, kopci, niech się interes kręci” – tak w trumpowskim stylu Braun przedstawiał swoją koncepcję, skąd Polska powinna czerpać energię. Działo się to miesiąc wcześniej przed elektrownią w Jaworznie.

Tomasz przedstawia się jako katolik i konserwatysta. Kiedy pytamy, dlaczego Braun, student uczelni medycznej mówi językiem kandydata: – Nachodzi nas z centrali warszawskiej, z rządu warszawskiego nienormalność, jakieś chore regulacje. Dla niego Braun to „głos normalności i zmycia tej nowomowy, która nas wszędzie otacza”. Przypomina, że zagrożenie dla Polski płynie głównie z Brukseli. – Jestem psem łańcuchowym, który ujada w polskich sprawach – ponownie przypomina się głos Grzegorza Brauna. W jego narracji Polska potrzebuje kogoś, kto obroni ją przed zewnętrznym zagrożeniem – kogoś jak on.

Dla 18-letniej Oli to będą pierwsze wybory. Waha się jeszcze, którego kandydata prawicy poprze. Grzegorza Brauna ceni za to, że stanął za rolnikami, brał udział w ich protestach i sprzeciwia się Zielonemu Ładowi. Sama ma w rolników w rodzinie. Czy Braun to popularny wybór wśród jej znajomych? – Moje koleżanki głosują na Nawrockiego, ale wiem, że szanują Brauna – mówi.

Słuchacze Brauna nie są zupełnie bezkrytyczni wobec tego, co głosi ich kandydat. Podoba im się język, jakim się posługuje – „piękny, polski”, ale uważnie analizują, czy poglądy Brauna są zbieżne z ich własnymi. – U pana Brauna mocno podkreślona jest kara śmierci, a Kościół katolicki mówi, że prawo do życia obowiązuje od poczęcia do naturalnej śmierci – zastanawia się młode małżeństwo, które na wiec przyszło z dzieckiem. – Więc nie wiemy jeszcze, czy na pewno na pana Brauna zagłosujemy. Kara śmierci pojawia się jeszcze w kilku rozmowach, a uczestnicy wiecu zastanawiają się, czy są takie czyny, po których trzeba ją stosować „dla przykładu”. – Grzegorz Braun zwraca uwagę na ważne problemy społeczne – mówi mi młody mężczyzna. – Tak było np. z zatrzymaniem obywatelskim w Oleśnicy. Powinien był to zrobić, ponieważ to się działo w trakcie czynu zabronionego – dodaje.