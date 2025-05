Nawrocki dostał negatywną rekomendację od służb. Sebastian M. z zarzutami. 5 tematów na dziś

ABW wiedziała o kontrowersjach wokół Karola Nawrockiego; Sebastian M. usłyszał zarzuty za wypadek na A1; kandydat PiS zrobił test na obecność narkotyków; Sikorski stał się lokomotywą kampanii Trzaskowskiego; największa konferencja konserwatystów pod Rzeszowem.

1. ABW wiedziała o kontrowersjach wokół Karola Nawrockiego

Jacek Dobrzyński, rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, poinformował we wtorek, że ABW w toku poszerzonego postępowania sprawdzającego Karola Nawrockiego w 2021 r. „zgromadziła materiały dotyczące sposobu i źródeł sfinansowania zakupu mieszkania od Jerzego Ż.”. Oraz że ówczesny szef agencji, obecnie doradca prezydenta Andrzeja Dudy, wydał mu poświadczenia bezpieczeństwa mimo „negatywnej rekomendacji” ze strony funkcjonariusza prowadzącego analizę akt.

„Ta sprawa wymaga bardzo precyzyjnego wyjaśnienia” – powiedział minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Z kolei poseł KO Roman Giertych zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury „w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 231 kk, polegającego na wydaniu przez ABW poświadczenia dostępu do informacji niejawnych dla osoby wywodzącej się ze świata przestępczego”.

2. Sebastian M. z zarzutami za wypadek na A1

Sebastian M. został we wtorek doprowadzony do siedziby Prokuratury Okręgowej w Katowicach, gdzie postawiono mu zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku. Przypomnijmy: do zdarzenia doszło we wrześniu 2023 r. w Sierosławiu, niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego (woj. łódzkie). Zginęła w nim trzyosobowa rodzina, w tym pięcioletnie dziecko. Podejrzany o spowodowanie wypadku M. miał jechać z prędkością ok. 250 km/godz.

Krótko po tragedii Sebastian M. uciekł z Polski do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Prokuratura wydała za nim list gończy; był też poszukiwany na podstawie czerwonej noty Interpolu. Polska prokuratura w ramach procedury ekstradycyjnej wnioskowała o wydanie Sebastiana M. do Polski. Podejrzany został sprowadzony do kraju w poniedziałek po długo wyczekiwanej zgodzie Sądu Najwyższego Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Podejrzany nie przyznał się do winy. Grozi mu do 8 lat więzienia.

3. Nawrocki zrobił test na obecność narkotyków

Kandydat na prezydenta Polski Karol Nawrocki wykonał w Rzeszowie test na obecność narkotyków w organizmie – poinformował „Super Express”. Do badania pobrane zostały próbki moczu, oddawane w obecności pracowników laboratorium. Wyniki nie wykazały w organizmie kandydata żadnych niedozwolonych substancji – amfetaminy, kokainy, ekstazy, metadonu, morfiny, metamfetaminy ani marihuany.

„Polacy chcą mieć pewność, że przyszły Prezydent jest w pełni zdrowy. Dlatego zrobiłem test na obecność narkotyków. Wynik oczywiście negatywny. Teraz kolej na Pana Rafała! Odwagi! Jak jest Pan czysty, to nie ma się czego bać!” – napisał w mediach społecznościowych Nawrocki.

Temat narkotyków pojawił się w kampanii po debacie telewizyjnej, gdy kamera pokazała Karola Nawrockiego przyjmującego – najprawdopodobniej – snus. Sam kandydat początkowo tłumaczył, że była to guma, później zaś, że woreczek nikotynowy.

4. Sikorski lokomotywą kampanii Trzaskowskiego

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski był w poniedziałek gościem Krzysztofa Stanowskiego w Kanale Zero. Trwającej trzy godziny rozmowie przysłuchiwało się ponad 100 tys. osób. „Stanowski ministra nie atakował tak brutalnie jak Doroty Wysockiej-Schnepf podczas debaty z udziałem 13 kandydatów na prezydenta zorganizowanej przez trzy największe telewizje informacyjne” – ocenił Adam Szostkiewicz. Sam Sikorski stwierdził, że była to „rozmowa profesjonalna”.

Przypomnijmy: Radosław Sikorski sam ubiegał się o nominację prezydencką, ale partia poparła Rafała Trzaskowskiego. Mimo to na finiszu rywalizacji to właśnie szef MSZ jest lokomotywą napędową kampanii. I ma być aktywny w niej do końca, tak długo, jak to będzie możliwe, także za pomocą social mediów, wyjaśniają Mateuszowi Mazzini źródła w PO. Dlaczego? – Chcemy uniknąć losu Kamali Harris. Z jej kampanii zapamiętano perły na szyi, śmiech i brak odwagi, by wejść na terytorium wroga. Piwo z Mentzenem jest po to, żeby nie powtórzyć jej losu.

5. Rumuński polityk ostrzega Polaków przed „narzuconym prezydentem”

„Musimy jednoczyć się wobec eurokratów, wobec Ursuli von der Leyen, wobec Emmanuela Macrona i wszystkich marionetek globalistycznych tego kontynentu i walczyć o wolne suwerenne narody” – powiedział podczas wtorkowej konferencji CPAC w podrzeszowskiej Jasionce George Simion, który przegrał niedawno drugą turę wyborów w Rumunii. CPAC to największy na świecie kongres konserwatystów, od lat organizowany w Stanach Zjednoczonych, ale też w Japonii, Brazylii, Meksyku i na Węgrzech, a w tym roku po raz pierwszy w Polsce.

„Uważajcie, bo tak jak w Rumunii w tę niedzielę spróbują ukraść wam wybory, spróbują narzucić wam marionetkę jako polskiego prezydenta. Jestem tu, by wam powiedzieć, że naród polski musi uważać, aby nie powtórzyło się to, co wydarzyło się w Rumunii” – mówił rumuński polityk. Udział w wydarzeniu wziął też przewodniczący amerykańskiej unii konserwatywnej (ACU) Matthew Schlapp oraz politycy PiS, m.in. Mateusz Morawiecki, Mariusz Błaszczak i Przemysław Czarnek. Głos zabrał również kandydat na prezydenta Polski wspierany przez PiS Karol Nawrocki, który „jako obywatel i ojciec trójki dzieci” podziękował rządowi Zjednoczonej Prawicy, że za jego czasów Polska stała się „twierdzą bezpieczeństwa w Europie”.