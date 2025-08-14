Reklama
Michał Tomasik
Michał Tomasik
Kraj

Pierwsze spotkanie Tuska z Nawrockim. „W jednym byliśmy zgodni w stu procentach”

14 sierpnia 2025
Karol Nawrocki i Donald Tusk, 14 sierpnia 2025 r. Karol Nawrocki i Donald Tusk, 14 sierpnia 2025 r. Przemysław Keler / Kancelaria Prezydenta RP
Spotkanie premiera z prezydentem odbyło się dzień po zdalnym szczycie z Donaldem Trumpem, który był jasnym dowodem, że kancelarie polityków na najwyższych urzędach się nie dogadują.

Pierwsze spotkanie szefa rządu i nowego prezydenta rozpoczęło się w czwartek w południe, krótko po kuriozalnym zamieszaniu wokół szczytu z udziałem Donalda Trumpa. Przypomnijmy: według informacji „Gazety Wyborczej” to na wniosek Amerykanów Karol Nawrocki został zaproszony na rozmowy z przywódcą USA. Tymczasem Donald Tusk wziął udział w dwóch spotkaniach z szefami europejskich rządów, na których przygotowywano wspólne stanowisko.

Oprócz nowej odsłony wojny o stołki obserwowaliśmy niepraktyczną i szkodliwą dla sprawy ścianę komunikacyjną między kancelariami premiera i prezydenta. Relacje dwóch polityków pełniących najwyższe funkcje w państwie opinię publiczną emocjonują. Sensacje dotyczą nie tylko trudnej – czy wręcz niemożliwej – kohabitacji, ale nawet najmniejszych detali. Dziś medialne nagłówki oznajmiały, że premier musiał czekać na głowę państwa aż dwie minuty.

Rada Gabinetowa: 27 sierpnia

Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker poinformował, że czwartkowa rozmowa dotyczyła głównie kwestii bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Dzień wcześniej Donald Tusk oświadczył, że rząd i Karol Nawrocki mają w tych sprawach zbieżne stanowisko. „Prezydent Karol Nawrocki przedstawił zasady, na których powinna być oparta współpraca prezydenta i premiera w najważniejszych dla Polski i Polaków sprawach. Konstytucja prerogatywy prezydenta jasno wskazuje – prezydent będzie aktywnie uczestniczył w życiu publicznym, będzie korzystał z prerogatyw, które są prawem dla niego ustanowione. O tym m.in. była ta rozmowa” – wyjaśniał Szefernaker.

Padła również data zapowiadanej w prezydenckim orędziu Rady Gabinetowej. „Odbędzie się 27 sierpnia i będzie dotyczyć przede wszystkim kwestii związanych ze stanem finansów publicznych oraz z kwestiami ustrojowymi i rozwojowymi, dotyczącymi ustaw, które prezydent już wprowadził do parlamentu” – przekazał Szefernaker.

Przedstawiciel rządu minister Adam Szłapka oświadczył z kolei, że w kwestiach bezpieczeństwa i polityki zagranicznej „będziemy współpracować na poziomie roboczym”. Przypomniał także konstytucyjny obowiązek współpracy i współdziałania organów państwa (to „gra do jednej bramki w kluczowych kwestiach”).

Premier Donald Tusk na X odniósł się do spotkania krótko: „W jednym byliśmy z Panem Prezydentem zgodni w stu procentach: że mamy kochane rodziny i fantastyczne dzieci!”.

Michał Tomasik

Michał Tomasik

Dziennikarz i reporter sejmowy „Polityki”. Wcześniej związany z TOK FM i TVP Info. Absolwent dziennikarstwa na Collegium Civitas i filozofii na UJ.
Więcej na ten temat
Reklama

Czytaj także

null
Rynek

Fikcyjni doradcy w PZU. Dotarliśmy do raportów i dokumentów, skala nadużyć zatrważa

Raporty Biura Bezpieczeństwa PZU na temat doradców stały się podstawą złożenia zawiadomień do prokuratury. Zawierają jeden wspólny wniosek: „Brak jakichkolwiek dowodów na wykonywane działania, zadań czy świadczonej pracy na rzecz PZU SA”. Czy ktoś to rozliczy?

Anna Dąbrowska, Violetta Krasnowska
01.08.2025
null
Nauka

W Nowej Kachowce zmienił się mikroklimat. Rosjanie wysadzili zaporę, tego nie przewidzieli

Wysadzenie zapory w Nowej Kachowce wywołało najpoważniejszą katastrofę środowiskową nowożytnej Europy. I uruchomiło wielki przyrodniczy eksperyment.

Jędrzej Winiecki
29.07.2025
null
Wydania specjalne

Polecamy polskie kryminały. Które „Polityka” ocenia najwyżej?

O których rodzimych autorach kryminałów „Polityka” w ostatnich latach pisała najczęściej? Sprawdź i zaczytaj się w trzymających w napięciu historiach.

Redakcja
30.07.2025
null
Kraj

Prezydent nie wszystkich Polaków. Nawrocki pozuje na mocarza, grozi nam paraliż państwa

Pojawił się znikąd i trafił na szczyt. To będzie zapewne najbardziej konfrontacyjna prezydentura ze wszystkich dotychczasowych, której skutkiem może być paraliż państwa. Tylko czy Karol Nawrocki faktycznie jest mocarzem, na jakiego pozuje?

Rafał Kalukin
06.08.2025
null
Ludzie i style

Komu przeszkadza Dino, komu przeszkadza Wilanów

Najwyraźniej bardzo łatwo nienawidzi się Warszawę. Nie zawsze zasłużenie, ale czasem sama się prosi.

Michał R. Wiśniewski
01.08.2025
null
Społeczeństwo

Abp Jędraszewski w Krakowie trzyma się mocno. A elita Watykanu pomaga

Kościół jest instytucją hierarchiczną. Ryba psuje się od głowy i od wyznaczenia głowy Kościoła krakowskiego powinno się zacząć jego uzdrawianie.

Adam Szostkiewicz
03.08.2025
null
Społeczeństwo

Młodzi, nadgorliwi ojcowie. „Gdy sami zakładają rodziny, chcą, by u nich było inaczej”

Mężczyźni tak bardzo chcą być dziś nowoczesnymi ojcami, że nieraz spychają matki na boczny tor. Niechcący wchodzą w buty własnych ojców i budują nowy patriarchat.

Zbigniew Borek
28.07.2025
null
Kultura

12 zdolnych ludzi. „Polityka” typuje najlepszych scenarzystów w Polsce. Trzeba ich znać

W epoce platform streamingowych skrzydła rozwijają zawodowi scenarzyści. Oto dwunastka najlepszych dziś polskich opowiadaczy filmowych i serialowych historii.

Aneta Kyzioł, Janusz Wróblewski
03.08.2025
null
Społeczeństwo

Polska bieda-kuchnia robi światową karierę. Dzięki Idze Świątek. Co jeszcze mieliśmy w menu?

Makaron z truskawkami, który Iga Świątek nazwała smakiem dzieciństwa, stał się globalnym kulinarnym hitem. W Polsce kojarzy się raczej ze smakiem PRL: kuchni siermiężnej, pogrążonej w niedoborach i „przejściowych” trudnościach z zaopatrzeniem.

Joanna Podgórska
26.07.2025
null
Społeczeństwo

Chude lata dla otyłych. Czy Ozempic to naprawdę Święty Graal? Jesteśmy świadkami rewolucji

Jesteśmy świadkami jednej z największych rewolucji społecznych ostatnich lat. Leki takie jak semaglutyd (Ozempic, Wegovy) lub tirzepatyd (Mounjaro, Zepbound) okazały się – wreszcie? – skuteczne w walce z otyłością. I już zmieniają świat: od półek sklepowych po relacje intymne.

Paweł Walewski
01.07.2025
null
Społeczeństwo

Kanał z tym tunelem. Centrum Łodzi stoi na ruchomych piaskach, końca nie widać

Drążenie tunelu kolejowego pod łódzkim śródmieściem mieli przeczekać dwa tygodnie w hotelach. A odkąd opuścili swoje mieszkania, właśnie mija dziesięć miesięcy. Końca nie widać, bo prace na budowie całkowicie stanęły.

Marcin Piątek
23.07.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną