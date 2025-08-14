Pierwsze spotkanie Tuska z Nawrockim. „W jednym byliśmy zgodni w stu procentach”

Spotkanie premiera z prezydentem odbyło się dzień po zdalnym szczycie z Donaldem Trumpem, który był jasnym dowodem, że kancelarie polityków na najwyższych urzędach się nie dogadują.

Pierwsze spotkanie szefa rządu i nowego prezydenta rozpoczęło się w czwartek w południe, krótko po kuriozalnym zamieszaniu wokół szczytu z udziałem Donalda Trumpa. Przypomnijmy: według informacji „Gazety Wyborczej” to na wniosek Amerykanów Karol Nawrocki został zaproszony na rozmowy z przywódcą USA. Tymczasem Donald Tusk wziął udział w dwóch spotkaniach z szefami europejskich rządów, na których przygotowywano wspólne stanowisko.

Oprócz nowej odsłony wojny o stołki obserwowaliśmy niepraktyczną i szkodliwą dla sprawy ścianę komunikacyjną między kancelariami premiera i prezydenta. Relacje dwóch polityków pełniących najwyższe funkcje w państwie opinię publiczną emocjonują. Sensacje dotyczą nie tylko trudnej – czy wręcz niemożliwej – kohabitacji, ale nawet najmniejszych detali. Dziś medialne nagłówki oznajmiały, że premier musiał czekać na głowę państwa aż dwie minuty.

Rada Gabinetowa: 27 sierpnia

Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker poinformował, że czwartkowa rozmowa dotyczyła głównie kwestii bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Dzień wcześniej Donald Tusk oświadczył, że rząd i Karol Nawrocki mają w tych sprawach zbieżne stanowisko. „Prezydent Karol Nawrocki przedstawił zasady, na których powinna być oparta współpraca prezydenta i premiera w najważniejszych dla Polski i Polaków sprawach. Konstytucja prerogatywy prezydenta jasno wskazuje – prezydent będzie aktywnie uczestniczył w życiu publicznym, będzie korzystał z prerogatyw, które są prawem dla niego ustanowione. O tym m.in. była ta rozmowa” – wyjaśniał Szefernaker.

Padła również data zapowiadanej w prezydenckim orędziu Rady Gabinetowej. „Odbędzie się 27 sierpnia i będzie dotyczyć przede wszystkim kwestii związanych ze stanem finansów publicznych oraz z kwestiami ustrojowymi i rozwojowymi, dotyczącymi ustaw, które prezydent już wprowadził do parlamentu” – przekazał Szefernaker.

Przedstawiciel rządu minister Adam Szłapka oświadczył z kolei, że w kwestiach bezpieczeństwa i polityki zagranicznej „będziemy współpracować na poziomie roboczym”. Przypomniał także konstytucyjny obowiązek współpracy i współdziałania organów państwa (to „gra do jednej bramki w kluczowych kwestiach”).

Premier Donald Tusk na X odniósł się do spotkania krótko: „W jednym byliśmy z Panem Prezydentem zgodni w stu procentach: że mamy kochane rodziny i fantastyczne dzieci!”.