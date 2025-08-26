Przejdź do treści
26 sierpnia 2025
Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

26 sierpnia 2025
Okładka nowego numeru „Polityki” Okładka nowego numeru „Polityki” Polityka
O zalewie wulgaryzmów; jakie nastroje panują w Ukrainie, a jakie w Rosji; wszystkie fronty Donalda Tuska; recenzja książki Andrzeja Dudy „To ja”; terapie kolagenowe – na co pomagają, a na co nie; Mirosław Pęczak żegna Stanisława Soykę; serialowe hity jesieni w streamingu. To wszystko i jeszcze więcej w najnowszej „Polityce”.
Mariusz Janicki, pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Polityki”Polityka Mariusz Janicki, pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Polityki”
Okładka nowego numeru „Polityki”Polityka Okładka nowego numeru „Polityki”

W najnowszym wydaniu „Polityki” proponujemy wiele interesujących, bieżących tematów z różnych dziedzin, na końcówkę lata, w tym okładkowy: o zalewie wulgaryzmów we wszystkich grupach społecznych, zawodowych i wiekowych, jednakowo wśród mężczyzn i kobiet. Co więcej, przekleństwa przedarły się już do sztucznej inteligencji, która podłapuje nie tylko same niecenzuralne słowa, ale także konteksty ich używania. Skąd się bierze to zjawisko i dlaczego wciąż się intensyfikuje – przeanalizował w obszernym raporcie Bartek Chaciński.

Ponadto w nowej „Polityce”:

• Co dalej z negocjacjami w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie, jak ponadtrzyletnia rosyjska agresja wpłynęła zarówno na Ukrainę, jak i samą Rosję, jakie nastroje panują w obu krajach – pisze Paweł Reszka.

• Wszystkie fronty Donalda Tuska, czyli z czym zderzy się premier, jego rząd i cała koalicja podczas gorącej politycznej jesieni, jaka sytuacja panuje w Koalicji Obywatelskiej, jaką ofensywę szykuje PiS – o tym w tekście Anny Dąbrowskiej i Malwiny Dziedzic.

• Co się dzieje z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią, jaka jest sytuacja jego partii Polska 2050, jaką pozycję w ugrupowaniu ma ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, o której głośno było przy okazji KPO, czy prawdziwe są pogłoski o możliwej zmianie politycznych koalicji – pisze Rafał Kalukin.

• Prezydent Andrzej Duda napisał książkę „To ja”, Jakub Majmurek ją przeczytał, a czego się z niej dowiedział lub nie dowiedział, opisał w swojej obszernej recenzji.

• Czy polskie sądownictwo, prokuratura, policja wejdą wreszcie na dobre w etap cyfryzacji, co przyspieszy procesy, śledztwa, postępowania i ułatwi pracę wymiarowi sprawiedliwości; dlaczego wciąż tyle tam papierologii – opisuje Juliusz Ćwieluch.

• Niewyjaśniona zbrodnia sprzed lat, spalony samochód, dwie ofiary, nowe poszlaki – o tym, jak ta oraz inne sprawy wciąż są wyjaśniane przez policyjne archiwum X, pisze Zbigniew Borek.

• Czy terapie kolagenowe są rzeczywiście tak skuteczne jak w folderach reklamowych wielu firm, na co pomagają, a na co nie, jak unikać niesprawdzonych czy niepotrzebnych specyfików i procedur – pisze Katarzyna Kaczorowska.

• Rozrasta się sieć foodtrucków, barów tzw. małej gastronomii, jaką ten rynek oferuje jakość, za ile można tam zjeść, jakie perspektywy ma ta branża – o tym w tekście Joanny Podgórskiej.

• Do Polski przyjeżdża coraz więcej zagranicznych turystów, jakie atrakcje czekają na nich, jak wygląda baza hotelowa, dokąd najchętniej udają się przyjezdni, jak długo zostają, ile pieniędzy wydają – pisze w miniraporcie Cezary Kowanda.

• Pożegnanie Stanisława Soyki – muzyka wspomina Mirosław Pęczak.

I jeszcze w nowym numerze:elitarne kluby dla bogaczy w Indiach; • kiedy powstaną miasta na Marsie; • serialowe hity jesieni w streamingu; • Donald Trump zmienia Hollywood; • Zyta Rudzka o swojej nowej powieści; • jak skibidi trafiło do słowników.

Zapraszam serdecznie do lektury!

Mariusz Janicki
Pierwszy zastępca redaktora naczelnego

Redakcja „Polityki”

