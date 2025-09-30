Przejdź do treści
Redakcja „Polityki”
30 września 2025
Kraj

Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

30 września 2025
Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki” Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki” Polityka
Kulisy Konkursu Chopinowskiego; fenomen Kanału Zero Krzysztofa Stanowskiego; kim jest nowy prezes NIK; jak i gdzie się pije nocą w Warszawie; dlaczego Polacy porzucają studia; ile naprawdę kosztują mieszkania. To wszystko i jeszcze więcej w najnowszej „Polityce”.
Mariusz Janicki, pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Polityki”Polityka Mariusz Janicki, pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Polityki”

W najnowszej „Polityce” proponujemy jako temat tygodnia rozpoczynający się 2 października międzynarodowy Konkurs Chopinowski, który jest jednym z głównych polskich „towarów” eksportowych, budzi coraz większe emocje, przyciąga uwagę całego muzycznego świata – pianistów i widzów. O nowej edycji konkursu, ale także o jego przeszłości, kulisach, ciekawostkach – pisze Dorota Szwarcman.

Dołączamy także wywiad z Erykiem Kulmem, odtwórcą roli naszego genialnego kompozytora w filmie „Chopin, Chopin”. O przebiegu konkursu będziemy pisać zarówno w wydaniach papierowych, jak i na bieżąco na Polityka.pl, planujemy też podkasty. Zapraszamy do śledzenia rywalizacji młodych pianistów na naszych łamach.

Ponadto w nowej „Polityce”:

• Na czym polega fenomen Kanału Zero Krzysztofa Stanowskiego i jaka jest jego rola jako medialnego zaplecza prawicy – pisze Rafał Kalukin.

• Kim jest Mariusz Haładyj, nowy prezes Najwyższej Izby Kontroli, z jakich politycznych środowisk się wywodzi, skąd się wzięło poparcie dla niego z obu stron politycznego podziału – o tym w tekście Anny Dąbrowskiej i Violetty Krasnowskiej.

• Jak i gdzie się pije nocą w Warszawie, co się mówi o planowanej prohibicji – w reportażu uczestniczącym autorstwa Marcina Kołodziejczyka.

• Dlaczego młodzi Polacy tak często porzucają rozpoczęte studia, zmieniają kierunki, poprzestają na licencjatach, czy rynek pracy potrzebuje dzisiaj absolwentów z dyplomami, a może nie ma to już takiego znaczenia – sprawę opisuje Adam Grzeszak.

• Co się dzieje w kwestii schronów, procedur dla cywilów na czas konfliktu wojennego i całej obrony cywilnej, jaka jest tu rola centralnej administracji, służb, samorządów; czy ostatni nalot rosyjskich dronów przyniósł nowe doświadczenia – piszą Juliusz Ćwieluch i Katarzyna Kaczorowska.

• Czy program edukacji zdrowotnej formowany przez ministrę Barbarę Nowacką to zupełna klęska, czy rzecz do uratowania, dlaczego uczniowie wypisują się z tych lekcji, jak są przygotowani nauczyciele, gdzie są podręczniki – o tym w tekście Joanny Cieśli.

• Prof. Marek Belka mówi w wywiadzie o korzyściach, jakie miałaby Polska po wejściu do strefy euro.

• Czy wreszcie dowiemy się z ogłoszeń w portalach, jakie są rzeczywiste ceny oferowanych do sprzedaży mieszkań – pisze Cezary Kowanda.

• Donald Trump i Beniamin Netanjahu to dość egzotyczny duet polityków, na czym więc polega specyfika tych przywódców i ich wzajemna polityczna relacja – w tekście Tomasza Zalewskiego.

I jeszcze:anatomia żeńskiego orgazmu; • niebezpieczne kosmiczne śmieci; • co dziś powiedziałby nam Sokrates; • festiwal w Gdyni: pokoleniowa zmiana w polskim kinie; • Thomas Pynchon – powrót literackiej legendy; • AI wskrzesicielka.

Polecamy cały numer „Polityki”, gdzie znajdziecie Państwo także wiele innych interesujących tematów. Życzę miłej i inspirującej lektury!

Mariusz Janicki
Pierwszy zastępca redaktora naczelnego

Redakcja „Polityki”

