Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Kulisy Konkursu Chopinowskiego; fenomen Kanału Zero Krzysztofa Stanowskiego; kim jest nowy prezes NIK; jak i gdzie się pije nocą w Warszawie; dlaczego Polacy porzucają studia; ile naprawdę kosztują mieszkania. To wszystko i jeszcze więcej w najnowszej „Polityce”.

W najnowszej „Polityce” proponujemy jako temat tygodnia rozpoczynający się 2 października międzynarodowy Konkurs Chopinowski, który jest jednym z głównych polskich „towarów” eksportowych, budzi coraz większe emocje, przyciąga uwagę całego muzycznego świata – pianistów i widzów. O nowej edycji konkursu, ale także o jego przeszłości, kulisach, ciekawostkach – pisze Dorota Szwarcman.

Dołączamy także wywiad z Erykiem Kulmem, odtwórcą roli naszego genialnego kompozytora w filmie „Chopin, Chopin”. O przebiegu konkursu będziemy pisać zarówno w wydaniach papierowych, jak i na bieżąco na Polityka.pl, planujemy też podkasty. Zapraszamy do śledzenia rywalizacji młodych pianistów na naszych łamach.

Ponadto w nowej „Polityce”:

• Na czym polega fenomen Kanału Zero Krzysztofa Stanowskiego i jaka jest jego rola jako medialnego zaplecza prawicy – pisze Rafał Kalukin.

• Kim jest Mariusz Haładyj, nowy prezes Najwyższej Izby Kontroli, z jakich politycznych środowisk się wywodzi, skąd się wzięło poparcie dla niego z obu stron politycznego podziału – o tym w tekście Anny Dąbrowskiej i Violetty Krasnowskiej.

• Jak i gdzie się pije nocą w Warszawie, co się mówi o planowanej prohibicji – w reportażu uczestniczącym autorstwa Marcina Kołodziejczyka.

• Dlaczego młodzi Polacy tak często porzucają rozpoczęte studia, zmieniają kierunki, poprzestają na licencjatach, czy rynek pracy potrzebuje dzisiaj absolwentów z dyplomami, a może nie ma to już takiego znaczenia – sprawę opisuje Adam Grzeszak.

• Co się dzieje w kwestii schronów, procedur dla cywilów na czas konfliktu wojennego i całej obrony cywilnej, jaka jest tu rola centralnej administracji, służb, samorządów; czy ostatni nalot rosyjskich dronów przyniósł nowe doświadczenia – piszą Juliusz Ćwieluch i Katarzyna Kaczorowska.

• Czy program edukacji zdrowotnej formowany przez ministrę Barbarę Nowacką to zupełna klęska, czy rzecz do uratowania, dlaczego uczniowie wypisują się z tych lekcji, jak są przygotowani nauczyciele, gdzie są podręczniki – o tym w tekście Joanny Cieśli.

• Prof. Marek Belka mówi w wywiadzie o korzyściach, jakie miałaby Polska po wejściu do strefy euro.

• Czy wreszcie dowiemy się z ogłoszeń w portalach, jakie są rzeczywiste ceny oferowanych do sprzedaży mieszkań – pisze Cezary Kowanda.

• Donald Trump i Beniamin Netanjahu to dość egzotyczny duet polityków, na czym więc polega specyfika tych przywódców i ich wzajemna polityczna relacja – w tekście Tomasza Zalewskiego.

I jeszcze: • anatomia żeńskiego orgazmu; • niebezpieczne kosmiczne śmieci; • co dziś powiedziałby nam Sokrates; • festiwal w Gdyni: pokoleniowa zmiana w polskim kinie; • Thomas Pynchon – powrót literackiej legendy; • AI wskrzesicielka.

Polecamy cały numer „Polityki”, gdzie znajdziecie Państwo także wiele innych interesujących tematów. Życzę miłej i inspirującej lektury!

Mariusz Janicki

Pierwszy zastępca redaktora naczelnego