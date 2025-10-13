Hamas uwolnił wszystkich zakładników, fiasko marszu PiS, Polska wygrała z Litwą. 5 tematów na dziś

Trwa rozejm między Izraelem a Hamasem, dziś wymiana zakładników i więźniów. Zełenski obiecuje, że nie będzie atakował cywilów, a Pakistan walczy z talibami. W Polsce rachityczna manifestacja PiS i zwycięstwo piłkarzy.

1. Hamas uwolnił izraelskich zakładników

Palestyński Hamas przekazał w poniedziałek Czerwonemu Krzyżowi 13 izraelskich zakładników. Wcześniej tego dnia wypuszczono siedem innych osób. Hamas ma też wydać ciała 28 zabitych porwanych.

Gdy izraelscy zakładnicy powrócą do kraju, Izrael wypuści blisko 2 tys. palestyńskich więźniów.

Wymiana zakładników i więźniów to pierwszy krok w 20-punktowym planie pokojowym Donalda Trumpa. Zawieszenie broni obowiązuje od piątkowego popołudnia, jednak większość szczegółów propozycji prezydenta USA wymaga jeszcze negocjacji, zanim zostanie osiągnięty trwały pokój.

Trump w poniedziałek odwiedzi Jerozolimę, przemówi w Knesecie i spotka się z rodzinami zakładników. Następnie uda się do Szarm el-Szejk w Egipcie, gdzie będzie współprzewodniczył szczytowi pokojowemu z udziałem przywódców ponad 20 państw, którego celem jest dopracowanie warunków trwałego rozejmu w Gazie.

2. Manifestacja PiS bez fajerwerków

Sobotni marsz PiS w Warszawie, m.in. przeciwko paktowi migracyjnemu, zgromadził kilka tysięcy uczestników. Przemawiali Jarosław Kaczyński, Beata Szydło, Mateusz Morawiecki i Przemysław Czarnek, który został wskazany na scenie przez prezesa PiS jako potencjalny kandydat na premiera. Wewnętrzne stosunki w partii po marszu analizuje w „Polityce” Anna Dąbrowska, a wypalenie się antymigranckiej narracji PiS opisujemy w naszym nowym poniedziałkowym cyklu – „Notatniku politycznym”.

3. Zełenski o rakietach Tomahawk

„Nie będziemy wykorzystywać rakiet Tomahawk do ataków na cywilów w Rosji”, zapowiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji Fox News. Zełenski rozmawiał również telefonicznie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. O tym, że obecny sposób prowadzenia wojny na poziomie operacyjnym i strategicznym nie prowadzi Rosji do szybkiego sukcesu w wojnie z Ukrainą, piszą na naszych łamach Michał i Jacek Fiszerowie.

4. Polska wygrała z Litwą i jest już prawie w barażach o mundial

Piłkarska reprezentacja Polski wygrała w Kownie z Litwą 2:0 w meczu eliminacji mistrzostw świata. Bramki dla Polaków strzelili Sebastian Szymański i Robert Lewandowski. Polscy piłkarze zajmują obecnie drugie miejsce w grupie, do końca eliminacji zostały do rozegrania dwa mecze w listopadzie – z Holandią i Maltą. Po zwycięstwie nad Litwą możemy być już niemal pewni awansu do baraży, które zostaną rozegrane w marcu przyszłego roku. Szanse na dające bezpośredni awans pierwsze miejsce są iluzoryczne, ponieważ mamy dużo gorszy bilans bramkowy od liderującej w naszej grupie Holandii.

5. Pakistan walczy z talibami

Kilkadziesiąt osób zginęło w starciach granicznych między Pakistanem a Afganistanem. To najpoważniejsze walki od czasu przejęcia władzy w Kabulu przez talibów. Pakistańska armia podała, że w starciach zginęło 23 jej żołnierzy. Talibowie poinformowali o dziewięciu ofiarach po swojej stronie.

Napięcie między krajami wzrosły po tym, jak Islamabad zażądał od talibów podjęcia działań przeciwko bojownikom, którzy nasilili ataki na terytorium Pakistanu, a według władz pakistańskich operują z kryjówek w Afganistanie. Talibowie zaprzeczają tym oskarżeniom.