Redakcja „Polityki”
28 października 2025
Kraj

Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

28 października 2025
Biologia totalna: moda czy niebezpieczny zabobon; o superministrze – prawej ręce Tuska; cenzura internetu; męskość i rola mężczyzn dzisiaj; upadek znanego dewelopera; Paweł Reszka pisze z ukraińskiego frontu. To wszystko i jeszcze więcej w nowym numerze „Polityki”.
Mariusz Janicki, pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Polityki”Polityka Mariusz Janicki, pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Polityki”

I już w naszej ofercie kolejny numer „Polityki”, a w nim zwyczajowo wiele aktualnych, interesujących i inspirujących tematów z różnych dziedzin. Tym razem proponujemy m.in.:

Temat z okładki: co to jest totalna biologia, skąd taka jej popularność, czy to tylko jedna z internetowych mód z internetu, czy nowy, niebezpieczny, bo odciągający od naukowej medycyny, zabobon – pisze o tym Joanna Cieśla.

• Wielki polityczny weekend, zjednoczenie Koalicji Obywatelskiej i konwencja programowa PiS, komu się bardziej udało, co pozostanie po tych wydarzeniach, jaką kondycję pokazały dwa główne ugrupowania, jakie można z tego wysnuć prognozy – o tym w relacjach Michała Danielewskiego ze zjednoczeniowej konwencji KO i Wojciecha Szackiego z eventu PiS, a także w Przypisach Jerzego Baczyńskiego.

Kim jest Maciej Berek, superminister, prawa ręka premiera Tuska, nadzorujący pracę resortów. Jak trafił do rządu i jakie są jego zadania – piszą Anna Dąbrowska i Violetta Krasnowska.

Czy potrzebna jest cenzura internetu, jeśli tak, to jaka i jak ją wprowadzić, kto ma decydować o zakazach, czy da się skutecznie walczyć z mową nienawiści – o tym w obszernym materiale Sylwii Czubkowskiej.

Amatorskie uprawianie sportów a pieniądze, kogo stać na jaką dyscyplinę, czy sport też ma charakter klasowy, występuje w wersji budżetowej i luksusowej – pisze Adrian Burtan.

Okładka najnowszego numeru „Polityki”PolitykaOkładka najnowszego numeru „Polityki”

Czy mężczyźni są dzisiaj dyskryminowani, co wpływa na ich emocje i poczucie wartości, jak zmienia się rola mężczyzn i postrzeganie męskości – o tym w wywiadzie z prof. Katarzyną Wojnicką.

• W cyklu „Odchodzić po ludzku” o umieraniu nie w szpitalu, ale w domu, w obecności najbliższych. Jak często to się zdarza i co daje całej rodzinie – pisze o tym Paweł Walewski.

• O upadku znanego dewelopera – w artykule Marcina Piątka.

Relacja z ukraińskiego frontu pod Kupiańskiem – autorstwa Pawła Reszki.

I jeszcze:historia Grobu Nieznanego Żołnierza; • esej: targowanie się ze śmiercią; • kiedy człowiek wymyślił duszę i co mu z niej zostało; • Tomasz Mann po nowemu; • Włodzimierz Nahorny o swojej nowej płycie.

To tylko część materiałów, jakie przygotowaliśmy dla Państwa w nowym wydaniu „Polityki”, zachęcamy do zapoznania się także z innymi pozycjami. Życzę przyjemnej lektury!

Mariusz Janicki
Pierwszy zastępca redaktora naczelnego

Redakcja „Polityki”

