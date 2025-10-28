Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”
I już w naszej ofercie kolejny numer „Polityki”, a w nim zwyczajowo wiele aktualnych, interesujących i inspirujących tematów z różnych dziedzin. Tym razem proponujemy m.in.:
• Temat z okładki: co to jest totalna biologia, skąd taka jej popularność, czy to tylko jedna z internetowych mód z internetu, czy nowy, niebezpieczny, bo odciągający od naukowej medycyny, zabobon – pisze o tym Joanna Cieśla.
• Wielki polityczny weekend, zjednoczenie Koalicji Obywatelskiej i konwencja programowa PiS, komu się bardziej udało, co pozostanie po tych wydarzeniach, jaką kondycję pokazały dwa główne ugrupowania, jakie można z tego wysnuć prognozy – o tym w relacjach Michała Danielewskiego ze zjednoczeniowej konwencji KO i Wojciecha Szackiego z eventu PiS, a także w Przypisach Jerzego Baczyńskiego.
• Kim jest Maciej Berek, superminister, prawa ręka premiera Tuska, nadzorujący pracę resortów. Jak trafił do rządu i jakie są jego zadania – piszą Anna Dąbrowska i Violetta Krasnowska.
• Czy potrzebna jest cenzura internetu, jeśli tak, to jaka i jak ją wprowadzić, kto ma decydować o zakazach, czy da się skutecznie walczyć z mową nienawiści – o tym w obszernym materiale Sylwii Czubkowskiej.
• Amatorskie uprawianie sportów a pieniądze, kogo stać na jaką dyscyplinę, czy sport też ma charakter klasowy, występuje w wersji budżetowej i luksusowej – pisze Adrian Burtan.
• Czy mężczyźni są dzisiaj dyskryminowani, co wpływa na ich emocje i poczucie wartości, jak zmienia się rola mężczyzn i postrzeganie męskości – o tym w wywiadzie z prof. Katarzyną Wojnicką.
• W cyklu „Odchodzić po ludzku” o umieraniu nie w szpitalu, ale w domu, w obecności najbliższych. Jak często to się zdarza i co daje całej rodzinie – pisze o tym Paweł Walewski.
• O upadku znanego dewelopera – w artykule Marcina Piątka.
• Relacja z ukraińskiego frontu pod Kupiańskiem – autorstwa Pawła Reszki.
I jeszcze: • historia Grobu Nieznanego Żołnierza; • esej: targowanie się ze śmiercią; • kiedy człowiek wymyślił duszę i co mu z niej zostało; • Tomasz Mann po nowemu; • Włodzimierz Nahorny o swojej nowej płycie.
To tylko część materiałów, jakie przygotowaliśmy dla Państwa w nowym wydaniu „Polityki”, zachęcamy do zapoznania się także z innymi pozycjami. Życzę przyjemnej lektury!
Mariusz Janicki
Pierwszy zastępca redaktora naczelnego