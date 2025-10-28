Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Biologia totalna: moda czy niebezpieczny zabobon; o superministrze – prawej ręce Tuska; cenzura internetu; męskość i rola mężczyzn dzisiaj; upadek znanego dewelopera; Paweł Reszka pisze z ukraińskiego frontu. To wszystko i jeszcze więcej w nowym numerze „Polityki”.

• Temat z okładki: co to jest totalna biologia, skąd taka jej popularność, czy to tylko jedna z internetowych mód z internetu, czy nowy, niebezpieczny, bo odciągający od naukowej medycyny, zabobon – pisze o tym Joanna Cieśla.

• Wielki polityczny weekend, zjednoczenie Koalicji Obywatelskiej i konwencja programowa PiS, komu się bardziej udało, co pozostanie po tych wydarzeniach, jaką kondycję pokazały dwa główne ugrupowania, jakie można z tego wysnuć prognozy – o tym w relacjach Michała Danielewskiego ze zjednoczeniowej konwencji KO i Wojciecha Szackiego z eventu PiS, a także w Przypisach Jerzego Baczyńskiego.

• Kim jest Maciej Berek, superminister, prawa ręka premiera Tuska, nadzorujący pracę resortów. Jak trafił do rządu i jakie są jego zadania – piszą Anna Dąbrowska i Violetta Krasnowska.

• Czy potrzebna jest cenzura internetu, jeśli tak, to jaka i jak ją wprowadzić, kto ma decydować o zakazach, czy da się skutecznie walczyć z mową nienawiści – o tym w obszernym materiale Sylwii Czubkowskiej.

• Amatorskie uprawianie sportów a pieniądze, kogo stać na jaką dyscyplinę, czy sport też ma charakter klasowy, występuje w wersji budżetowej i luksusowej – pisze Adrian Burtan.