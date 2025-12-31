Przejdź do treści
Redakcja „Polityki”
31 grudnia 2025
Kraj

Rząd przyjął ustawę o osobie najbliższej, jest akt oskarżenia w aferze wizowej. 5 ważnych tematów na dziś

31 grudnia 2025
Katarzyna Kotula Katarzyna Kotula Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl
Ustawa o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu wyszła z rządu i w styczniu zajmie się nią Sejm. Wiceszef dyplomacji w rządzie PiS z zarzutami w aferze wizowej. W pogodzie załamanie: silny wiatr, śnieżyce i oblodzenia.

1. Zgoda rządu na osobę najbliższą

Koalicja Obywatelska oraz Nowa Lewica obiecywały w kampanii wyborczej związki partnerskie dla osób LGBT+ i wreszcie – po dwóch latach od powołania rządu Donalda Tuska – mamy projekt stosownej ustawy. Z tym że nie mówi on o związkach partnerskich, a o statusie osoby najbliższej. Do tego umowa między dwoma osobami nie będzie zawierana w Urzędzie Stanu Cywilnego, tylko u notariusza. W ustawie nie ma też słowa o adopcji czy tzw. pieczy zastępczej. Nowe prawo reguluje natomiast kwestie prawa do informacji, dziedziczenia, pochówku, a także wspólnego rozliczania podatków.

Ustawa jest efektem kompromisu politycznego między Nową Lewicą a PSL. Katarzyna Kotula, była ministra ds. równości, obecnie w randze sekretarza stanu, opisuje przyjęte przez rząd rozwiązania jako „krok w kierunku bezpieczeństwa i ochrony prawnej osób żyjących w związkach jednopłciowych, a także dla osób żyjących w związkach hetero, które z jakiegoś powodu nie sformalizowały swojego związku”. Według Kotuli jesteśmy świadkami „historycznego momentu”. „Nigdy ustawa, która regulowałaby kwestie związków nieformalnych, nie znalazła większości w Sejmie, nie znalazła większości w Senacie” – mówiła polityczka Nowej Lewicy na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

Krytyczne wobec skali i konserwatywnego kierunku zawartego w rządzie kompromisu są organizacje broniące praw osób LGBT+, m.in. Kampania Przeciwko Homofobii. Wciąż nie wiemy też, jaki kształt ostatecznie przyjmie ustawa po pracach w parlamencie. O wątpliwościach wobec rządowego projektu pisał w „Polityce” Mateusz Witczak.

2. Zarzuty w aferze wizowej

Skierowano do sądu akt oskarżenia wobec czterech osób w sprawie tzw. afery wizowej – poinformował we wtorek rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Wśród oskarżonych są m.in. Edgar K., który przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia w śledztwie, oraz były wiceszef MSZ w rządzie Mateusza Morawieckiego Piotr W., który do winy się nie przyznał.

Mechanizm afery wizowej miał polegać na współpracy firm pośredników z urzędnikami MSZ w czasach rządów PiS, a efektem tej przestępczej kooperacji było obsługiwanie określonych wniosków wizowych poza kolejką. Cena przyspieszenia procedury i uzyskania wizy dla zainteresowanych cudzoziemców miała wynosić do 5 tys. dol.

Były wiceszef MSZ oskarżony został o przekroczenie uprawnień w okresie od lutego 2022 r. do maja 2023 oraz ujawnienie osobie nieuprawnionej informacji służbowych. Miał także wpływać na treści decyzji wizowych wydawanych w polskich placówkach konsularnych.

3. TVP nie będzie emitować reklamy piwa ze św. Mikołajem

Telewizja Polska podjęła decyzję o zaniechaniu emisji świątecznej reklamy piwa ze św. Mikołajem – poinformowała Polska Agencja Prasowa. Do TVP miało wpłynąć ponad 20 skarg w sprawie kontrowersyjnego spotu. Wcześniej przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Agnieszka Glapiak zleciła kontrolę reklamy i wezwała wszystkich nadawców do natychmiastowego zaprzestania jej emisji.

Chodzi o film reklamujący piwo Łomża, w którym aktor Tomasz Karolak w przebraniu św. Mikołaja zostaje skuszony przez smak napoju i zamiast rozdać prezenty, zabiera kilka butelek piwa do domu. W ubiegłym tygodniu wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat poinformowała, że złożyła wniosek do KRRiT o zakazanie emisji tej reklamy. Spot nazwała szkodliwym. Jak zaznaczyła, wielu osobom mógł przypomnieć traumy z dzieciństwa, kiedy „wujek lub inny członek rodziny rujnował im święta”.

4. Załamanie pogody

We wtorek w całym kraju panowały trudne warunki pogodowe. Ostrzeżenia przed śnieżycami i oblodzeniem wydały Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wieczorem na polecenie premiera Donalda Tuska szef MSWiA Marcin Kierwiński zwołał pilną naradę wojewodów. „Zleciłem pilne przedstawienie raportu o sytuacji na drogach, na terenach zagrożonych tzw. cofką i innych zdarzeniach związanych z pogodą”, poinformował szef rządu.

Dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz części woj. pomorskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego RCB wydało alert przed prognozowanymi zawiejami, zamieciami i silnym wiatrem. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed zamieciami śnieżnymi zostały wydane także dla południowej części województw podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Alerty obowiązują do południa w środę 31 stycznia.

5. Już jest noworoczne wydanie „Polityki”

Kolejny rok Trumpa na świecie i wojna dwóch Pałaców w kraju. Polscy politycy w mediach społecznościowych. Bon moty III RP. Coraz mniej trwałych związków i erotyczna polszczyzna. Na ostro w kuchni. Orbán zastawia sidła na opozycję. I przewodnik kulturalny: co będzie grane, czytane, oglądane i słuchane w 2026 r. To wszystko i jeszcze więcej już znajdziecie w najnowszym, noworocznym i podwójnym numerze „Polityki”. Serdecznie polecamy.

Redakcja „Polityki”

