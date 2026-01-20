Przejdź do treści
Redakcja „Polityki”
20 stycznia 2026
Kraj

Powtórka w Polsce 2050. Ciepło z Polski dla Kijowa. Hiszpania w żałobie. 5 ważnych tematów na dziś

20 stycznia 2026
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl
Będzie powtórka drugiej tury wyborów w Polsce 2050; Polacy zbierają na generatory dla Ukraińców; Hiszpania w żałobie po katastrofie na kolei; wrze wokół Davos; ciąg dalszy zmagań na Australian Open.

1. Polska 2050 powtórzy drugą turę wyborów

Kto w końcu stanie na czele Polski 2050? Kwestia wyboru jej nowego przewodniczącego (a właściwie przewodniczącej) w ostatnich dniach stała się najbardziej gorącym politycznym tematem. W poniedziałek Rada Krajowa partii zdecydowała, że unieważniona druga tura zostanie powtórzona, a nie całe wybory od początku. Nie przyjęto też propozycji Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, by władzę w partii wspólnie objęły zwyciężczynie pierwszej tury, czyli ona i Paulina Hennig-Kloska. W drugiej turze 31 stycznia obie zmierzą się więc ponownie.

W posiedzeniu Rady Krajowej nie wziął udziału Szymon Hołownia, który jeszcze do piątku sygnalizował, że w razie powtórki wyborów jest gotów wziąć w nich udział. „Jeśli wybory przewodniczącego Polski 2050 miały być »nowym otwarciem« i okazją do odzyskania powagi ugrupowania, to operacja zakończyła się nader umiarkowanym powodzeniem. Jedynym miejscem na świecie, gdzie Polska 2050 jawi się jako partia sukcesu, jest jej strona internetowa” – komentuje Wojciech Szacki.

2. Zimno w Ukrainie, ciepło z Polski

Przez Ukrainę przetaczają się siarczyste mrozy, a rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną powodują, że wielu mieszkańców nie ma ogrzewania ani prądu. Dlatego Euromajdan Warszawa, Fundacja Demokracja, Sestry.eu, fundacja Otwarty Dialog, Fundacja Polskiej Rady Biznesu oraz inicjatywa Przedsiębiorcy Pomagają organizują zbiórkę „Ciepło z Polski dla Kijowa”. Początkowy cel zakładał 3 mln zł, odzew był jednak natychmiastowy i ogromny, więc inicjatorzy zwiększyli pułap zbiórki do 5 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup głównie generatorów prądu i stacji zasilających.

Organizatorzy na platformie Zrzutka.pl piszą: „Reakcja Polaków przerosła nasze wyobrażenia. Pokazaliście, że nie jest Wam obojętny los sąsiadów. Dzięki Waszym wpłatom możemy zrobić znacznie więcej niż planowaliśmy. Te pieniądze to realne ciepło dla ludzi w Ukrainie. Dotrzemy do tych, którzy marzną w ciemnych domach i szpitalach bez prądu. Kupimy więcej generatorów, śpiworów i opału. Wspólnie ratujemy zdrowie i życie konkretnych ludzi. Dziękujemy, że jesteście z nami”. Więcej o zbiórce i innych formach wspierania Ukraińców na Polityka.pl.

3. Hiszpania w żałobie

Hiszpania opłakuje ofiary niedzielnej kolizji pociągów dużych prędkości w prowincji Kordoba na południu kraju. Liczba zabitych wzrosła do 39, rannych jest ok. 150 osób. Służby jeszcze w poniedziałek próbowały dotrzeć do wszystkich uwięzionych w zniszczonych wagonach. Władze ogłosiły trzydniową żałobę narodową.

Do kolizji doszło w miejscowości Adamuz, ok. 200 km na północ od Malagi, na prostym odcinku trasy, wyremontowanym w maju 2025 r. Ostatnie wagony pociągu przewoźnika Iryo, którym podróżowało z Malagi do Madrytu 317 osób, wypadły z szyn na sąsiedni tor i zderzyły się z pociągiem relacji Madryt–Huelva przewoźnika Renfe. Drugi skład również się wykoleił. Z powodu wypadku wstrzymano ruch kolejowy na linii łączącej Madryt z Andaluzją, co zmieniło kurs ponad 200 pociągów.

Premier Hiszpanii Pedro Sánchez w związku z tragedią odwołał poniedziałkowy wyjazd na Światowe Forum Ekonomiczne w Davos.

4. Gorąco wokół Davos

W zimowej scenerii w szwajcarskim Davos w tym tygodniu odbywa się doroczne Światowe Forum Ekonomiczne, gdzie tradycyjnie spotykają się przywódcy z całego świata, ludzie biznesu, nauki i kultury. W tym roku spotkaniu towarzyszy hasło „Duch dialogu”. Ale może się okazać, że tego symbolicznego ducha zabraknie.

Agencja Bloomberga podała, że w związku z narastającym sporem o Grenlandię przedstawiciele rządu Danii postanowili do Davos nie przyjeżdżać. W szwajcarskim kurorcie ma za to pojawić się Donald Trump, a delegacja amerykańska planuje spotkać się w kulisach szczytu z przedstawicielami Rosji i omawiać kwestie wojny w Ukrainie. Niektórzy eksperci przewidują, że w Davos może wyłonić się koalicja chętnych, którzy będą dbać o zapewnienie globalnego dobrobytu nawet bez udziału coraz bardziej izolujących się Stanów Zjednoczonych.

5. Australian Open: druga runda tuż-tuż

Kiedy to czytacie, rozgrywają się jeszcze ostatnie singlowe pojedynki pierwszej rundy wielkoszlemowego Australian Open. To wczesny etap turnieju, ale już zdarzają się niespodzianki. Również z udziałem polskich zawodniczek. W poniedziałek Magda Linette odprawiła z Melbourne wysoko rozstawioną Amerykankę Emmę Navarro, choć doskwierały jej skurcze uda i została jej udzielona pomoc fizjoterapeutyczna. Bez żadnych kłopotów awansowała do drugiej rundy Magdalena Fręch – wygrała 6:1, 6:1 ze Słowenką Veroniką Erjavec (teraz będzie ciężej: zmierzy się z Włoszką Jasmine Paolini). Linda Klimovičová, która przyjęła polskie obywatelstwo, wysoko prowadziła w spotkaniu z Brytyjką Francescą Jones (rywalka poddała mecz w drugim secie). A teraz czeka ją starcie z Ukrainką Eliną Switoliną.

Iga Świątek trochę się na korcie męczyła. Chinka Yue Yuan świetnie serwowała i wykorzystywała słabsze punkty w grze Polki. A zawodził głównie forhend. Ostatecznie Świątek wygrała to spotkanie w dwóch setach (7:6, 6:3), ale nie była to łatwa przeprawa. W poniedziałek do drugiej rundy Polki i Polacy awansowali w komplecie – swoje zadanie wykonał również Kamil Majchrzak. We wtorek rozstrzygnie się, czy dołączy do nich Hubert Hurkacz. Ciąg dalszy w nocy z wtorku na środę.

