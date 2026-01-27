UE liczy na historyczny deal. Minnesota wrze. Uwaga na gołoledzie! 5 ważnych tematów na dziś

Unia Europejska liczy na umowę z Indiami; Minnesota wrze po kolejnym zabójstwie; Szymon Hołownia stawia ultimatum swojej partii; uwaga na gołoledzie; przed Igą Świątek zacięty bój w Australian Open.

1. Unia liczy na deal z Indiami

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szef Rady Europejskiej António Costa udali się do New Delhi na obchody Dnia Republiki 26 stycznia. Zostali przyjęci z honorami, a sama wizyta może mieć też inny podtekst i cel. Zarówno Indie, jak i Unia Europejska są izolowane i besztane przez Amerykę Donalda Trumpa. „To wszystko sprawia, że są teoretycznie w idealnym położeniu do zacieśnienia współpracy”, pisze na Polityka.pl Mateusz Mazzini. Chodzi o współpracę czysto handlową – m.in. w obszarze energetyki, nowych technologii i bezpieczeństwa. To pewnego rodzaju strategiczny „sojusz pokrzywdzonych przez Trumpa”.

„Z jednej strony Indie są krajem dalekim od liberalnej demokracji i członkiem założycielem BRICS, sojuszu stricte antyzachodniego. Z drugiej – tamtejsze elity biznesowe (podobnie jak np. przedsiębiorcy w RPA) są mocno zorientowane właśnie na europejskie rynki zbytu. Nie ma w tym sprzeczności, polityka nie zawsze musi wiosłować w tym samym kierunku co biznes”, pisze Mateusz Mazzini.

2. Minnesota wrze po kolejnym zabójstwie

Po zastrzeleniu Renée Good przez agentów ICE (Immigration and Customs Enforcement) w Minneapolis doszło do kolejnego zabójstwa. W sobotę 24 stycznia od kul funkcjonariuszy współpracującej z ICE straży granicznej zginął 37-letni Alex Pretti, pielęgniarz miejscowego szpitala dla wojskowych weteranów, który brał udział w proteście przeciwko akcji aresztowań tzw. nielegalnych imigrantów. Władze federalne i w tym wypadku kłamliwie wyjaśniają okoliczności tragedii, oczyszczając agentów z wszelkiej odpowiedzialności. Podsyca to napięcie w Minneapolis i w całych Stanach Zjednoczonych. Nagrania publikowane w social mediach przez świadków wydarzeń nie pozostawiają wątpliwości, że Pretti nie stanowił żadnego zagrożenia dla funkcjonariuszy.

„Po początkowych oświadczeniach zapewniających bezkarność agentom, którzy zabili Good i Prettiego, administracja zapowiada przeprowadzenie śledztw w tych sprawach. Trudno jednak liczyć, że będą to dochodzenia uczciwe” – pisze korespondent „Polityki” z Waszyngtonu Tomasz Zalewski.

3. Polska 2050: Hołownia stawia ultimatum

To ciąg dalszy zawirowań w Polsce 2050, która w styczniu miała wyłonić nowego przewodniczącego/nową przewodniczącą partii. „Jeżeli będzie sytuacja, w której mamy do czynienia z prywatyzacją ugrupowania przez jedną z frakcji, to tak, opuszczę Polskę 2050, bo nie będzie to już Polska 2050 ani Szymona Hołowni, ani tych wartości, z którą tę Polskę 2050 zakładałem”, oznajmił Szymon Hołownia w poniedziałkowej rozmowie z Polsat News. „Widzę, jakie instynkty wychodzą z naszych działaczy, ze szlachetnych ludzi, którzy byli harcerzami, księgowymi, byli ludźmi, którzy zmieniali swój świat”, dodał i zaproponował dwa rozwiązania (de facto postawił ultimatum): wybory zostaną przeprowadzone raz jeszcze albo partią będą rządzić wspólnie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska.

„Dziś Polska 2050 to już nie tylko dysfunkcjonalna partia, ale po prostu dysfunkcjonalna organizacja. Z założycielem tyleż charyzmatycznym, co rozdygotanym, liderem na dobrą pogodę, który w czasie kryzysu ani nie potrafi wziąć na siebie odpowiedzialności, ani wymusić posłuszeństwa podwładnych” – komentuje na Polityka.pl Michał Danielewski.

4. Uwaga na gołoledź!

Warunki na chodnikach i drogach są w Polsce bardzo trudne. W poniedziałek Polki i Polacy zgłaszali się na szpitalne oddziały ratunkowe z obrażeniami głowy i kończyn – w samym Toruniu poszkodowanych było nawet sto osób, w Poznaniu i Szczecinie jest podobne oblężenie. Wskutek upadków na oblodzonych powierzchniach dochodzi często do potłuczeń, zdarzają się także poważniejsze złamania. „Oczywiście są też pacjenci pechowi, którzy doznali zwichnięć w obrębie stawu skokowego ze złamaniami trójkostkowymi. To dziś najpoważniejsze urazy” – komentuje dla PAP dr n. med. Katarzyna Mikołajczyk-Chudzińska, kierowniczka Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.

Mieszkańcy wschodniej Polski (województwa podlaskie, część warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego) otrzymali w poniedziałek alert RCB z ostrzeżeniem przed marznącym deszczem i gołoledziami. Sytuacja wciąż jest groźna w całym kraju.

„Od piątku modele meteorologiczne coraz częściej wskazują na powrót mroźnej zimy”, podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Temperatura nie przekroczy 0 st. C w całej Polsce.

5. Australian Open: to będzie zacięty bój

Iga Świątek gra już o półfinał wielkoszlemowego Australian Open. W czwartej rundzie pokonała reprezentantkę gospodarzy Maddison Inglis 6:0, 6:3. To był jednostronny mecz z dużo niżej notowaną kwalifikantką, która opuściła kort z uśmiechem i zaskarbiła sobie sympatię publiczności. Teraz zaczną się schody – w ćwierćfinale Świątek zagra z Kazaszką Jeleną Rybakiną, zawsze groźną i kapitalnie serwującą. Rybakina w poprzednim sezonie miewała lepsze i słabsze momenty, ale na koniec roku podniosła puchar po zwycięstwie w turnieju WTA Finals dla najlepszych zawodniczek świata. Bilans dotychczasowych spotkań – 6:5 na korzyść Polki.

W ćwierćfinałach w Melbourne pierwszy raz od lat zameldowali się niemal wyłącznie czołowi zawodnicy WTA (panie) i ATP (panowie). Wiadomo, że Maddison Keys tytułu nie obroni – wyeliminowała ją z turnieju jej rodaczka Jessica Pegula. Pierwsze miejsce w półfinale zapewniła już sobie Aryna Sabalenka. We wtorek o 9 rano zawalczą Coco Gauff i Elina Switolina. W nocy polskiego czasu rozstrzygną się dwa ostatnie ćwierćfinałowe pojedynki: Amandy Anisimovej z Jessiką Pegulą oraz Igi Świątek z Jeleną Rybakiną.