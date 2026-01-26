Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
26 stycznia 2026
Świat

Kolejne zabójstwo w Minneapolis. Trump jest w defensywie, gniew w Ameryce narasta

26 stycznia 2026
Protest przeciw ICE, Minneapolis, 25 stycznia 2026 r. Protest przeciw ICE, Minneapolis, 25 stycznia 2026 r. Roberto Schmidt / East News
FBI i cały Departament Sprawiedliwości działają jak prywatne biura obrony prawnej prezydenta. Notoryczne kłamstwa rządu na temat tragicznych incydentów w Minneapolis wzbudziły falę narastającego oburzenia i gniewu w USA.

Po zastrzeleniu Renée Good przez agentów ICE (Immigration and Customs Enforcement) w Minneapolis doszło do kolejnego zabójstwa – uczestnika protestów przeciw akcji brutalnych aresztowań nielegalnych imigrantów prowadzonej przez administrację Donalda Trumpa. W sobotę 24 stycznia od kul funkcjonariuszy współpracującej z ICE straży granicznej zginął 37-letni Alex Pretti, pielęgniarz miejscowego szpitala dla wojskowych weteranów. Jak w wypadku pierwszej śmiertelnej ofiary władze federalne kłamliwie wyjaśniają okoliczności tragedii, oczyszczając agentów z wszelkiej odpowiedzialności. Podsyca to napięcie w Minneapolis i w całych Stanach Zjednoczonych.

Minneapolis: tu nie ma wątpliwości

Według kierującej akcją łapanek szefowej Departamentu Bezpieczeństwa Kraju (HSD) Kristi Noem Pretti „utrudniał” pracę agentów i jeden z nich zabił go w obronie własnej. Mężczyzna miał przy sobie broń, półautomatyczny pistolet kaliber 9 mm, którego – jak twierdzi rząd – zamierzał użyć przeciw funkcjonariuszom, planując ich „masakrę”. Taką samą wersję wydarzenia przedstawili w swych oświadczeniach prezydent Trump i jego doradca, główny architekt kampanii aresztowań i deportacji imigrantów Stephen Miller.

Tymczasem nagrania z incydentu, zarejestrowane telefonami przez świadków, przedstawiają zupełnie inny obraz. Na filmikach widać, że Pretti najpierw nagrywa telefonem działania agentów, m.in. moment, kiedy jeden z nich przewraca protestującą kobietę, a po chwili sam staje się obiektem ich agresji. Przewracają go, kopią, na jednym z filmików (bo telefony filmowały zdarzenia z różnych stron) widać, jak agent trzyma zabrany mu najwyraźniej pistolet, i w ułamek sekundy potem słychać co najmniej trzy albo cztery strzały. Na jednym z nagrań można nawet dostrzec rękę agenta trzymającą pistolet wymierzony najwyraźniej w leżącego, choć zasłoniętego przez innych agentów Prettiego.

Innymi słowy, na podstawie nagrań nie ma wątpliwości, że Pretti został najpierw rozbrojony i dopiero potem zastrzelony – chociaż leżąc na ziemi bez broni, nie mógł w niczym zagrażać agentom. Noem, dyrektor FBI Kash Patel i inni członkowie ekipy Trumpa twierdzą, że Prettiego obciąża samo posiadanie naładowanej broni podczas demonstracji przeciw obławie na imigrantów. Zastrzelony mężczyzna miał jednak pozwolenie na broń i zgodnie z prawem stanu Minnesota pozwolenie na jej noszenie ze sobą poza domem.

Jak na ironię przeciw kłamliwym oświadczeniom administracji zaprotestowała nawet... NRA, Krajowe Stowarzyszenie Strzeleckie, ultraprawicowa organizacja lobbingu producentów i posiadaczy broni palnej, zawsze popierająca Republikanów i Trumpa. „Strzelcy” oskarżyli rząd, że podważa gwarantujące drugą poprawką do konstytucji prawo obywateli do posiadania broni. A Pretti był obywatelem USA, podobnie zresztą jak zamordowana wcześniej Renée Good.

Czytaj też: Jak Stany zamykały się na emigrantów. Miało powstać „lepsze społeczeństwo”

Stany odmawiają współpracy

Notoryczne kłamstwa rządu na temat tragicznych incydentów w Minneapolis wzbudziły falę narastającego oburzenia i gniewu w USA. Ostre oświadczenia przeciw obławom na imigrantów i brutalnemu traktowaniu demonstrantów wygłosili byli prezydenci Bill Clinton i Barack Obama. Demokraci w Kongresie wezwali do zdymisjonowania Kristi Noem i szefa FBI Kasha Patela. Przeważająca większość Republikanów milczy, ale kilkoro senatorów i członków Izby Reprezentantów tej partii odważyło się skrytykować administrację. W mediach, nawet konserwatywnych, pojawia się coraz więcej komentarzy potępiających kampanię łapanek.

Podkreśla się, że wbrew deklaracjom Trumpa i jego kapciowych agenci ICE aresztują nie tylko nielegalnych imigrantów, którzy popełnili przestępstwa, lecz najczęściej tych, którzy nie mają w pełni uregulowanego statusu, ale mieszkają w USA od wielu lat, założyli rodziny, uczciwie pracują oraz płacą podatki. Co więcej, zatrzymywani są często nawet obywatele USA, jeśli dla agentów ICE wyglądają podejrzanie, tzn. są czarnoskórzy albo smagłoskórzy, jak większość legalnie mieszkających w USA Latynosów.

W Minneapolis demokratyczne władze miasta i całego stanu Minnesoty odmawiają współpracy z administracją Trumpa w ściganiu indocumentados, co zaostrzyło konflikt. Solidaryzujący się z nimi mieszkańcy od wielu tygodni demonstrują przeciw rządowej akcji. Podobnie było wcześniej w innych miastach, jak Los Angeles, fala protestów dociera teraz do Maine. W weekend marsze solidarności z mieszkańcami Minnesoty odbyły się w wielu innych stanach.

Czytaj też: W jednym Trump jest konsekwentny: to polityka imigracji. Jej zawdzięcza klucz do Białego Domu

Trumpiści pod presją GOP

Po początkowych oświadczeniach zapewniających bezkarność agentom, którzy zabili Good i Prettiego, administracja zapowiada przeprowadzenie śledztw w tych sprawach. Trudno jednak liczyć, że będą to dochodzenia uczciwe. Od początku drugiej kadencji Trumpa FBI i cały Departament Sprawiedliwości pod kierownictwem prokurator generalnej Pam Bondi działają jak prywatne biura obrony prawnej prezydenta. Potwierdza to fakt, że zapowiadając śledztwa, administracja odmawia udziału w nich aparatu sprawiedliwości i organów ścigania w Minnesocie. Bo to instytucje pod kontrolą Demokratów, więc według trumpistów z definicji nie można im ufać.

Trump ogłosił dzisiaj, że do Minnesoty uda się Tom Homan, z ramienia HSD kierujący na bieżąco obławami na imigrantów. Homan uchodzi za urzędnika bardziej umiarkowanego od Noem i Patela, pełnił tę samą funkcję w administracji Obamy. Prezydent oznajmił również, że rozmawiał przez telefon z demokratycznym gubernatorem Minnesoty Timem Walzem, dodając, że była to „bardzo dobra rozmowa”, bo gubernator „był na tych samych falach”.

Czas pokaże, co z tego wyniknie, ale widać już, że Trump i jego pretorianie rozumieją, iż kryzys szkodzi administracji i Partii Republikańskiej. Szukają jakiegoś rozwiązania, które osłabiłoby falę oburzenia w kraju. Niewykluczone, że poświęcą Noem jako kozła (kozę?) ofiarnego, gdyż rażąco kłamliwe oświadczenia szefowej HSD dolały tylko oliwy do ognia – chociaż wiernie powtarzała narrację prezydenta i jego guru Stephena Millera. Trumpiści są pod presją GOP, która zdaje sobie sprawę, że antyimigracyjna kampania, coraz gorzej oceniana przez opinię publiczną w USA, może pogrążyć partię w oczach Amerykanów przed tegorocznymi połówkowymi wyborami do Kongresu.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu

Korespondent „Polityki” z USA. Absolwent socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę dziennikarską rozpoczął pod koniec lat 70. w tygodniku „Literatura”. W latach 1987–93 pracował w nowojorskim „Nowym Dzienniku”, był korespondentem PAP. Z „Polityką” związany od 1997 r. Za reportaż „Szczecin: Grudzień-Sierpień-Grudzień”, napisany z Małgorzatą Szejnert, otrzymał w 1985 r. Nagrodę Solidarności. Autor czterech książek będących plonem jego wieloletniej pracy w Ameryce: „Inne stany”, „Harlem”, „Hillary Clinton” i „Żydowska Ameryka”. W USA spędził ok. 30 lat.
Reklama

Warte przeczytania

    Najczęściej czytane w sekcji Świat

  1. 1432. dzień wojny. Rosjanie nie przejmują się stratami? Nieprawda. Oszczędzają młodych na wojnę z Europą

    Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

  2. I po odwilży. Trump wywołał furię w NATO. To zemsta, zazdrość czy zapowiedź nowego ataku?

    Marek Świerczyński, Polityka Insight

  3. Nagła wolta Trumpa w Davos. Europa teraz wygrywa bitwę, ale on jeszcze może być górą

    Marek Świerczyński, Polityka Insight

  4. 1429. dzień wojny. Europa jako federacja czy wariant ukraiński? Co czeka Polskę

    Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

  5. Ameryka Trumpa kontra Europa. Taktyka ugłaskiwania przegrywa, a Polska jest w kropce

    Tomasz Bielecki z Brukseli, Polityka Insight

Czytaj także

null
Świat

Lęk przed drugą Jałtą. Trzech drapieżców gra już nowy koncert mocarstw? Trudny czas dla Europy i Polski

Amerykańska interwencja w Wenezueli i zapowiedzi Donalda Trumpa o zagarnięciu Grenlandii zapowiadają inny porządek świata. Fatalny dla takich krajów jak Polska.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
13.01.2026
null
Kraj

Polska jak Australia? Co o zakazie social mediów dla dzieci sądzą politycy różnych opcji

Ograniczenie dostępu dzieci do mediów społecznościowych w Polsce nie jest fikcją. Za jakąś formą regulacji opowiadają się politycy wszystkich partii w Sejmie. Pytanie, czy wystarczy im determinacji, żeby przegłosować odpowiednie przepisy.

Michał Tomasik
08.01.2026
null
Społeczeństwo

Już jedna trzecia Polaków to single. Związki wydają się dziś ciężką harówką, dane są zatrważające

Prof. Tomasz Szlendak o tym, że miłość i związki coraz częściej traktuje się jako ciężką pracę, a romantyczne uniesienia ciągle pozostają pożądane, ale nie są doświadczane.

Joanna Podgórska
06.01.2026
null
Społeczeństwo

Wstydzimy się ginekologa. Zwłaszcza zetki badają się rzadko. „To jest nasza wielka klęska”

Coraz większą barierą na drodze do regularnych wizyt i badań są ich koszty. Z ginekologa na NFZ skorzystać się boimy, na prywatnego coraz rzadziej Polki stać.

Agata Szczerbiak
11.01.2026
null
Kraj

Aleksander Kwaśniewski dla „Polityki”: Spokojnie nie będzie, a może być groźnie. Nie ma czasu na oddech

Naszą racją stanu będzie utrzymanie w gotowości ukraińskiej armii, na co muszą się znaleźć finanse. Kolejna sprawa to poważny projekt odbudowy, który włączy instytucje i firmy – mówi Aleksander Kwaśniewski, były prezydent RP.

Rafał Kalukin
08.01.2026
null
Świat

Dacze Putina: tu się ukrywa i przyjmuje gości. Już nie czuje się bezpiecznie, wpadł w paranoję

Gdyby Ukraińcy chcieli uderzyć w kolejne rezydencje Putina, to ich lista jest dość długa, w większości też znana. To tylko wzmaga niepokój i paranoję rosyjskiego dyktatora. W końcu zaczyna odczuwać ciężar wojny, którą sam wywołał.

Agnieszka Bryc
01.01.2026
null
Nauka

Mróz to brutalny test dla organizmu. Sprawdź, czy go zdasz

Natura nie jest naszym wrogiem, ale lubi testować naszą adaptacyjność – zatem adaptujmy się mądrze, bo mróz, nawet spodziewany, wciąż potrafi zaszkodzić. Na szczęście mamy sposoby, by się przed tym obronić.

Paweł Walewski
06.01.2026
null
Społeczeństwo

Jeszcze się policzymy! Po „rozwodzie”. Jak się dzielić majątkiem, kiedy nie ma się ślubu

Związek nieformalny też może wywołać poważne zobowiązania majątkowe – uznał Sąd Najwyższy. Być może na dekady zmieniając kurs polskiego orzecznictwa w sprawach dotyczących niemałżeństw.

Martyna Bunda
09.12.2025
null
Społeczeństwo

Tradwife wraca. To więcej niż wybór stylu życia z przeszłości. „Trudno tu nie widzieć hipokryzji”

Ruch tradwife to nie tylko kontrowersyjny powrót do roli kobiety wyłącznie jako żony i matki, ubranej w skromne sukienki retro i fartuszki. Pastelowe influencerki tworzą sielankową przestrzeń do propagowania radykalnych, ultrakonserwatywnych ideologii. A przy okazji zarabiają. Często lepiej niż ich mężowie.

Agnieszka Sowa
16.12.2025
null
Rynek

Biedniejemy, bogacimy się? Porównujemy koszyki z zakupami Polaka, Niemca i Czecha. Jest ciekawie

Postanowiliśmy sprawdzić, jak to jest naprawdę z naszą siłą nabywczą. Udaliśmy się do trzech nieodległych supermarketów Lidl: w niemieckim Görlitz, czeskim Hradec Kralove i w polskim Wrocławiu. Taki sam koszyk zakupów porównaliśmy z zarobkami. Wyszło ciekawie.

Joanna Solska
22.12.2025
null
Ludzie i style

Zwiedzamy Wielkie Muzeum Egipskie. To nie jest wyprawa dla ludzi o słabych nerwach

Imponujące, budowane 18 lat i trudne do zwiedzenia w jeden dzień Wielkie Muzeum Egipskie w Kairze wreszcie otworzyło podwoje. A tłumy ruszyły zwiedzać.

Ola Salwa
28.12.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną