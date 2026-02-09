Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Redakcja „Polityki”
9 lutego 2026
Kraj

Poważny wypadek Lindsey Vonn. Nie żyje Edward Linde-Lubaszenko. Orbán nazywa Ukrainę wrogiem. 5 ważnych tematów na dziś

9 lutego 2026
Amerykanka Lindsey Vonn wypadła z trasy i odniosła poważną kontuzję podczas olimpijskiego zjazdu w Cortinie d’Ampezzo. 8 lutego 2026 r. Amerykanka Lindsey Vonn wypadła z trasy i odniosła poważną kontuzję podczas olimpijskiego zjazdu w Cortinie d’Ampezzo. 8 lutego 2026 r. Joel Marklund / Forum
Dramat słynnej alpejki na zimowych igrzyskach olimpijskich w Cortinie d’Ampezzo. Zmarł Edward Linde-Lubaszenko. Estonia zakazała wjazdu rosyjskim żołnierzom. Wraca mróz. Orban nazywa Ukrainę wrogiem.

1. Wypadek Lindsey Vonn na igrzyskach

W niedzielny poranek wielu kibiców na całym świecie czekało na zjazd kobiet w Cortinie d’Ampezzo. Na trasie Olimpia delle Tofane do olimpijskiej rywalizacji wracała legenda, 41-letnia Amerykanka Lindsey Vonn. I to tuż po tym, jak pod koniec stycznia w Crans-Montanie w Szwajcarii w Pucharze Świata zerwała więzadło krzyżowe przednie w kolanie.

Wielokrotna medalistka olimpijska (złoto w zjeździe i supergigancie), triumfatorka w mistrzostwach świata, zdobywczyni Pucharów Świata i małych kryształowych kul próbowała po raz kolejny odnieść sukces na igrzyskach we Włoszech. Zjeżdżała z numerem 13, po kilku skrętach agresywnej jazdy prawdopodobnie zaczepiła o bramkę i wybiło ją na garbie (wcześniej w tym miejscu kłopoty miało kilka innych zawodniczek). Przy prędkości ponad 120 km/h obróciło ją w powietrzu, uderzyła w stok plecami, a długie zjazdowe narty się nie wypięły.

Ze stoku narciarkę zabrał ratowniczy helikopter. Pierwsze informacje mówiły o poważnej kontuzji kolana, po południu trener konkurencji szybkościowych reprezentacji USA Alex Hoedlmoser przekazał, że Vonn najprawdopodobniej ma złamane podudzie. Tę ostatnią wiadomość potwierdził wieczorem szpital w Treviso, informując, że przeszła operację złamanej lewej nogi. Kolejne informacje o jej stanie zdrowia opublikowane zostaną w poniedziałek w południe.

Tofane to piękna, ale bardzo trudna technicznie trasa, na której Lindsey Vonn wielokrotnie w karierze wygrywała zarówno w zjeździe, jak i supergigancie. Po wypadku z wyrazami wsparcia ruszyło wiele osób, w tym jedna z najlepszych obecnie na świecie tenisistek Iga Świątek. „Myślami jestem z Tobą” – napisała Polka w mediach społecznościowych.

„Po takich historiach jak ta szybko pojawiają się dwa skrajne światy. Pierwszy zapewne powie, że igranie z urazami nie ma sensu – ostrzegaliśmy. W kontekście zerwanego więzadła i późniejszych okoliczności racja, bo medycznie ten scenariusz był jednym z najbardziej prawdopodobnych. Drugi przypomina, że sport wyczynowy nigdy nie był bezpieczny, a decyzje zapadające w sztabie uwzględniają różne perspektywy, nie tylko czysto medyczną. Co by było, gdyby jednak udało się zdobyć medal?” – pisze na Polityka.pl Krzysztof Burnetko.

2. Edward Linde-Lubaszenko nie żyje

Informacja o śmierci wybitnego aktora i pedagoga Edwarda Linde-Lubaszenki pojawiła się w niedzielę wieczorem. Ojca w mediach społecznościowych pożegnał syn Olaf Lubaszenko.

Edward Linde-Lubaszenko miał 86 lat. Urodził się w Białymstoku tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej. Zagrał w ponad 70 filmach, ponad setce przedstawień teatralnych i w kilkudziesięciu spektaklach Teatru Telewizji. Wystąpił m.in. w takich serialach i filmach jak „Układ krążenia”, „Lista Schindlera” czy „Psy”, grał też w filmach syna: „Sztos”, „Poranek Kojota” czy „E=mc²”.

Był wieloletnim wykładowcą Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. W 2024 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Gloria Artis.

3. Rosyjscy żołnierze nie wjadą

Władze Estonii objęły zakazem wjazdu do kraju ponad tysiąc rosyjskich żołnierzy, którzy brali udział w agresji na Ukrainę. „Walcząc w Ukrainie, zabijali, niszczyli, gwałcili i rabowali. Zamknięcie dla nich obszaru UE leży w interesie naszego wspólnego bezpieczeństwa” – przekazał szef estońskiego MSWiA Igor Taro.

„Nie może być tak, że jednego dnia zabijasz ludzi, a następnego wypoczywasz w cywilizowanej Europie” – dodał, przypominając, że Unia nałożyła sankcje polityczne i gospodarcze na Rosję, ale jej obywatele, którzy brali udział w napaści na Ukrainę, także powinni ponieść konsekwencje.

Taro stwierdził, że na przykładzie innych rosyjskich agresji, np. w Afganistanie czy Czeczenii, wiadomo, że wracający z frontu podejmują się innych brutalnych działań, dołączają do gangów i grup trudniących się przestępczością zorganizowaną.

4. Uwaga, wraca mróz

Ocieplenie i odwilże, które odczuwaliśmy w ostatnich dniach, kończą się, a do Polski wraca mroźna pogoda. Synoptycy uspokajają, że temperatury nie będą spadały tak bardzo jak na początku miesiąca, ale miejscami termometry mogą pokazać nawet 20 st. poniżej zera.

W poniedziałek na północy i wschodzie Polski miejscami może być już nawet -10 st. C. A w nocy z poniedziałku na wtorek na wschodnich krańcach kraju będzie jeszcze zimniej. „Temperatura minimalna na północnym wschodzie, Pomorzu Gdańskim oraz częściowo w centrum i na wschodzie od -17 do -12 stopni, lokalnie możliwy spadek temperatury do około -19 stopni”, czytamy w prognozie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Gdzieniegdzie wrócą także duże opady śniegu. Za kilka dni znowu ma być cieplej.

5. Orbán nazywa Ukrainę wrogiem

Węgierski premier Viktor Orbán na wyborczym wiecu w Szombathely skrytykował Ukrainę za to, że apeluje do Unii Europejskiej o wstrzymanie importu taniej rosyjskiej energii. „Każdy, kto tak mówi, jest wrogiem Węgier, więc Ukraina jest naszym wrogiem” – powiedział Orbán, który według wielu sondaży w nadchodzących wyborach może przegrać i stracić władzę.

Orbán dodał, że choć Ukraina jest sąsiadem Węgier, to nigdy nie powinna wstąpić do UE.

Unia pod koniec stycznia zatwierdziła zakaz importu rosyjskiego gazu. A ściślej: rosyjskiego skroplonego gazu ziemnego (LNG) do końca 2026 r., a gazu dostarczanego rurociągami do 30 września 2027. Przeciwko były Węgry i Słowacja, a w ubiegłym tygodniu Budapeszt zapowiedział skargę do TSUE przeciwko planowi REPowerEU, który ma uniezależnić Unię od rosyjskich paliw kopalnych.

Redakcja „Polityki”

Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kraj

  1. Ambasador USA zrywa stosunki z Czarzastym. O lepszym prezencie nie mógł nawet marzyć

    Michał Danielewski

  2. Cyrk Brauna. Wąsata Korona, polexit i kpiny z PiS. W powietrzu unosi się entuzjazm

    Rafał Kalukin

  3. Czas korekty. Tusk lawiruje, Kaczyński też. Nawrocki zobaczył ścianę. Zaczyna się nowa gra

    Mariusz Janicki

  4. Polska Partia Kibolska? Wchodzą na salony za Nawrockim, chowają tatuaże i wtapiają się w tłum

    Michał Danielewski

  5. Kongres od kulis: jak brauniści zawłaszczyli Folwark Łochów. Perspektywa gościa hotelowego

    Anna Dąbrowska

Czytaj także

null
Kraj

Węgierska azylantka Patrycja Kotecka. „Są sprawy, które mogą wyjść na jaw. To ją psychicznie rozkłada”

Inteligentna, odporna psychicznie i tajemnicza. Ma wpływy w mediach. Decydowała o tym, co się działo w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od niedawna znajduje się pod ochroną węgierskiego rządu. Jaką rolę odgrywa Patrycja Kotecka-Ziobro?

Anna Dąbrowska
29.01.2026
null
Świat

Zbrodnie w Bullerbyn. Szwecją wstrząsają zabójstwa dokonane przez pacjentów psychiatrycznych

Szwecja debatuje nad serią zabójstw dokonanych przez pacjentów psychiatrycznych, których prawo zabrania izolować. I którym prawo pozwala zniknąć.

Katarzyna Tubylewicz ze Sztokholmu
07.02.2026
null
Kraj

Cyrk Brauna. Wąsata Korona, polexit i kpiny z PiS. W powietrzu unosi się entuzjazm

Grzegorz Braun zwołał swoich ludzi na zjazd, aby się policzyć i pochwalić. Jak wypadła ta impreza za biletami wstępu i czy wiadomo po niej coś więcej o Konfederacji Korony Polskiej?

Rafał Kalukin
03.02.2026
null
Rynek

Zarobki lekarzy. Sprawdzamy, dlaczego płacowe kominy tak szybko rosną. Mamy wolny, dziki rynek

Lekarze już nie wyjeżdżają na Zachód do pracy, w kraju mogą zarobić więcej, nawet ponad 100 tys. zł miesięcznie. W wielu szpitalach płace personelu pochłaniają też 70–90 proc. budżetu na leczenie. Czy system byłby zdrowszy, gdyby lekarze pracowali tylko w jednym szpitalu? Albo – jak proponuje PiS – gdyby zabronić lekarzom dorabiania w prywatnej służbie zdrowia?

Joanna Solska
09.02.2026
null
Społeczeństwo

Już jedna trzecia Polaków to single. Związki wydają się dziś ciężką harówką, dane są zatrważające

Prof. Tomasz Szlendak o tym, że miłość i związki coraz częściej traktuje się jako ciężką pracę, a romantyczne uniesienia ciągle pozostają pożądane, ale nie są doświadczane.

Joanna Podgórska
06.01.2026
null
Kraj

Czas korekty. Tusk lawiruje, Kaczyński też. Nawrocki zobaczył ścianę. Zaczyna się nowa gra

Wyraźnie, choć po cichu, kończy się „heroiczny” okres obozu władzy, ten zapoczątkowany październikowym przełomem w 2023 r. Donald Tusk potrzebuje teraz nowego programu i odświeżenia umowy z wyborcami. Prawica też wyhamowała i szuka lepszego napędu. Rozpoczyna się nowa gra.

Mariusz Janicki
03.02.2026
null
Społeczeństwo

Polskie wątki w aferze Epsteina. Rekruter z Krakowa, agencja modelek, prywatna audiencja u papieża

Jeffrey Epstein rozciągnął swoje macki również nad Polską. Jednym z najpoważniejszych wątków, który bada teraz prokuratura, jest ten dotyczący możliwego handlu nieletnimi z beskidzkich wiosek przy granicy ze Słowacją i w Krakowie.

Agata Szczerbiak
04.02.2026
null
Rynek

Allegro pod ostrzałem. Najpierw InPost, teraz ERLI, a to nie koniec. Robi się nerwowo

Czy lider naszego handlu internetowego działa uczciwie? Najpierw InPost, a teraz ERLI twierdzą, że niekoniecznie, jednak Allegro zarzuty stanowczo odrzuca. W dobie AI i ekspansji chińskich graczy walka o polskich klientów staje się coraz bardziej bezwzględna.

Cezary Kowanda
02.02.2026
null
Społeczeństwo

Siedzą latami. Za niewinność? „Nie mogłem uwierzyć, że na takiej podstawie skazano człowieka”

Coraz częściej słychać o wysokich wyrokach za zbrodnie na podstawie wątpliwych dowodów. I o uniewinnieniach po wielu latach. Co szwankuje?

Violetta Krasnowska
03.02.2026
null
Społeczeństwo

Polska lombardia. Co się dziś zastawia i sprzedaje? „Ludzie zubożeli, choć mają coraz więcej”

Polska widziana z lombardu się bogaci, ale ludzie bywają coraz biedniejsi.

Zbigniew Borek
08.02.2026
null
Świat

Lęk przed drugą Jałtą. Trzech drapieżców gra już nowy koncert mocarstw? Trudny czas dla Europy i Polski

Amerykańska interwencja w Wenezueli i zapowiedzi Donalda Trumpa o zagarnięciu Grenlandii zapowiadają inny porządek świata. Fatalny dla takich krajów jak Polska.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
13.01.2026
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną