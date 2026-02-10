Przejdź do treści
Redakcja „Polityki”
10 lutego 2026
Kraj

PiS i Konfederacja w sprzecznościach. Olimpijskie srebro dla Kacpra Tomasiaka. 5 ważnych tematów na dziś

10 lutego 2026
A Braun zaciera ręce... A Braun zaciera ręce... Anna Dąbrowska / Polityka
PiS i Konfederacja uwikłały się w sprzeczności; Kacper Tomasiak wicemistrzem olimpijskim; Jimmy Lai. Wyrok jak kara śmierci; Paczkomaty pod flagą USA; Zimno! Ceny pelletu wystrzeliły.

1. PiS i Konfederacja uwikłały się w sprzeczności

Po prawej stronie sceny politycznej sytuacja na froncie narracyjnym wygląda dziś następująco: Korona Polska mówi do wyborców o tym, jak uśmierzy ich lęki, frustracje i zaspokoi potrzebę prostej wizji świata; PiS i Konfederacja mówią zaś głównie o wyborcach – o tym, jak wykorzystają ich poparcie do gabinetowych układanek, by dorwać się do stołków i przejąć władzę.

PiS i Konfederacja uwikłały się w sprzeczności: próbują wytresować wyborców Grzegorza Brauna do posłuszeństwa i jednocześnie pokazać się elektoratowi bardziej centrowemu jako „prawica bez wariatów”. A Braun zaciera ręce – analizuje Michał Danielewski.

2. Kacper Tomasiak wicemistrzem olimpijskim

To był niezwykły konkurs na skoczni normalnej w Predazzo. Najważniejsze: Kacper Tomasiak, 19-latek z Polski, został srebrnym medalistą olimpijskim. W pięknym stylu. Chłopak, który w ubiegłym roku nawet nie startował w zawodach Pucharu Świata, we wtorek, zaraz po tym wielkim sukcesie, w rozmowie z Eurosportem powiedział: „mogło być lepiej”. Jesteśmy pewni, że tak będzie.

A więc nie wielki faworyt Słoweniec Domen Prevc, który dotychczas nie miał sobie równych w tym sezonie. Nie wielka gwiazda skoków od kilku lat Japończyk Ryoyu Kobayashi i nie kolejny Słoweniec Anze Lanisek. A także nie wielu innych mistrzów, jak choćby Austriak Stefan Kraft. Złoty medal na normalnej olimpijskiej skoczni wyskakał Niemiec Philip Raimund, którego trenerem jest Stefan Horngacher, kiedyś prowadzący Stocha i spółkę – pisze Krzysztof Matlak.

3. Jimmy Lai. Wyrok jak kara śmierci

Jimmy Lai, ikona walki o demokratyczny Hongkong, kolejne 20 lat spędzi w więzieniu. To najsurowszy wyrok, jaki miejscowy sąd – całkowicie podporządkowany chińskiej partii komunistycznej – wydał na podstawie drakońskich przepisów o bezpieczeństwie narodowym, m.in. w związku z zarzutem kolaboracji z obcymi siłami. Lai ma 78 lat. Jeśli odbędzie pełną karę, wyjdzie na wolność jako niespełna stulatek. Jego bliscy zwracają uwagę, że w praktyce został skazany na karę śmierci.

Syn skazanego twierdzi, że ojciec padł ofiarą procesu pokazowego. Jego uwolnienia domaga się wiele państw, a także liczne organizacje dziennikarskie, które wyrok nazywają ostatnim gwoździem do trumny wolnej prasy w Hongkongu.

4. Paczkomaty pod flagą USA

Lider naszego rynku kurierskiego rezygnuje z niezależności i wiąże się z amerykańskim gigantem. InPost już wkrótce zniknie z giełdy amsterdamskiej i warszawskiej. Pełną kontrolę nad nim chce przejąć konsorcjum czterech graczy. Trzej z nich – fundusz Advent International, czeska grupa inwestycyjna PPF oraz należący do Rafała Brzoski podmiot o nazwie A&R Investments – są już dziś ważnymi akcjonariuszami InPost.

Największe emocje wzbudza czwarty członek konsorcjum – amerykański gigant logistyczny FedEx. To on będzie miał wkrótce 37 proc. akcji spółki. Za mało, aby przejąć pełną kontrolę, ale na tyle dużo, żeby decydować o dalszych losach firmy. To szansa na szybszą ekspansję w Europie, ale co zmieni się dla polskich klientów? – pyta Cezary Kowanda.

5. Zimno! Ceny pelletu wystrzeliły

Miał być rozwiązaniem pewniejszym i bardziej ekologicznym niż węgiel czy gaz oraz tańszym od pomp ciepła. Niestety, padł ofiarą własnego sukcesu i surowej zimy. Ceny pelletu rosną, a jego dostępność maleje. Jak wynika z analizy specjalistycznego portalu PanPellet.pl, ceny przekroczyły poziom 2 tys. zł za tonę. W internecie można znaleźć nawet oferty sięgające 3 tys. zł, bo niektórzy liczą, że zdesperowani klienci zapłacą każdą kwotę w środku wyjątkowo surowej, jak na ostatnie lata, zimy.

Rosną również problemy z dostępnością pelletu – wiele składów jest pustych, tworzą się kolejki oczekujących, a część sprzedających wprowadza limity. Kłopoty to efekt zwiększonego zainteresowania klientów (skoro temperatury są niższe od tych z poprzednich lat, zwłaszcza na wschodzie i północy kraju) oraz zmniejszonej produkcji pelletu z powodu silnych mrozów, przestojów w fabrykach, ograniczonego importu z Ukrainy, a także mniejszej dostępności trocin. Ile w tym winy chaotycznego programu Czyste Powietrze?

Redakcja „Polityki”

