Trzeci dzień wojny USA i Izraela z Iranem. Polacy utknęli na Bliskim Wschodzie. Strzelanina w Teksasie. 5 ważnych tematów na dziś

Operacja wojskowa w Iranie; Polacy utknęli na Bliskim Wschodzie; masowa strzelanina w Teksasie; wojna w PiS; Leo Express w Polsce.

1. Wojna USA i Izraela z Iranem

W niedzielnym orędziu Donald Trump zapowiedział, że siły USA będą kontynuować operację przeciwko Iranowi do czasu osiągnięcia wszystkich celów. Tłumaczył, że zdecydował się na atak „nie tylko po to, by zapewnić bezpieczeństwo naszym czasom i miejscu, ale także naszym dzieciom i ich dzieciom”. Operacja ma potrwać „cztery tygodnie lub mniej”.

Amerykańsko-izraelskie naloty na cele w Iranie rozpoczęły się w sobotę rano. W bombardowaniach zginęło 48 irańskich dowódców, potwierdzono także śmierć ajatollaha Alego Chameneiego. Jednym z najtragiczniejszych ataków było sobotnie uderzenie na szkołę w Minabie. Bilans ofiar wzrósł do 165 osób, 96 zostało rannych. To przede wszystkim rodzice, uczennice i pracownicy szkoły.

Teheran w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy w kilku krajach regionu, a także Izrael. Po uderzeniu pocisku balistycznego w drogę w okolicach Jerozolimy trzy osoby zostały ranne. W pobliskim Bet Szemesz w ataku rakietowym zginęło osiem osób, a 28 odniosło obrażenia. Drony trafiły też w port w Omanie oraz tankowiec w Cieśninie Ormuz – jednym z kluczowych punktów transportu ropy naftowej.

2. Polacy utknęli na Bliskim Wschodzie

Setki turystów z Polski utknęły z powodu napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie w portach przesiadkowych, takich jak Dubaj czy Szardża. Linie lotnicze Emirates zawiesiły wszystkie loty z i do Dubaju do godz. 15 czasu lokalnego (ok. 13 w Polsce) w poniedziałek 2 marca. Również Air Arabia, mające bazę na lotnisku w Szardży (ZEA), wstrzymały operacje co najmniej do poniedziałku. Loty do Libanu, Jordanii, Syrii i Iraku będą zawieszone do wtorku 3 marca. Do 2 marca wszystkie połączenia do i z Abu Zabi zawiesiły też linie Etihad Airways. Zamknięto również jedno z najbardziej uczęszczanych lotnisk na świecie – Dohę w Katarze.

„Mam nadzieję, że tym razem wszyscy doceniają, że od wielu tygodni apelowaliśmy, aby nie udawać się do krajów Bliskiego Wschodu i bardzo proszę o traktowanie tych ostrzeżeń poważnie” – napisał na portalu X Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał, że resort „nie ma informacji o poszkodowanych obywatelach Polski w regionie Bliskiego Wschodu. W obecnej sytuacji najważniejsze jest zachowanie spokoju i dbanie o własne bezpieczeństwo”. Poinformował, że dla turystów przebywających na Bliskim Wschodzie resort uruchomił dodatkową linię informacyjną pod numerem +48 22 523 88 80.

Ponowił także wcześniejszy apel MSZ: „Nie jedź na Bliski Wschód i nie planuj podróży PRZEZ ten region do czasu stabilizacji sytuacji”.

3. Masowa strzelanina w Teksasie

W niedzielę trzy osoby zginęły, a 14 zostało rannych w strzelaninie, do której doszło w barze w centrum Austin w Teksasie. Mężczyzna najpierw strzelał w stronę ludzi przed barem z samochodu, później wysiadł z pojazdu i zaczął strzelać do przechodniów z karabinu.

Sprawcą był urodzony w Senegalu 53-latek, znaturalizowany obywatel USA. Miał na sobie bluzę z napisem „Własność Allaha” i koszulkę z irańską flagą. Według „New York Post” w jego samochodzie znaleziono Koran. Atak mógł być motywowany amerykańską operacją wymierzoną w irański reżim. Szef FBI polecił zespołom ds. walki z terroryzmem i wywiadu przejście w stan podwyższonej gotowości.

4. Wojna w PiS

Wojna domowa w PiS weszła w nowy etap, w którym lider Prawa i Sprawiedliwości stanął po stronie frakcji „maślarzy”, kojarzonej z Przemysławem Czarnkiem, Tobiaszem Bocheńskim i Patrykiem Jakim. W piątek po południu rzecznik PiS Rafał Bochenek ogłosił, że „p. prezes Jarosław Kaczyński podjął decyzję o skierowaniu do partyjnej komisji etyki spraw następujących posłów: p. Mateusza Morawieckiego, p. Ireneusza Zyski i p. Mirosławy Stachowiak-Różeckiej. (...) Do komisji trafiła już wcześniej sprawa p. Jacka Kurskiego w związku z jego wypowiedzią w jednym z programów telewizyjnych”.

„»Maślarze« to frakcja opowiadająca się za mocnym skrętem PiS na prawo, w stronę Konfederacji i Korony Polskiej Grzegorza Brauna, by tam odnaleźć wyborców rozczarowanych dziś partią Kaczyńskiego i popierających skrajnie prawicowe projekty polityczne” – tłumaczy Michał Danielewski. Z kolei „harcerze” Mateusza Morawieckiego, do których należą Michał Dworczyk, Paweł Jabłoński, Marcin Horała czy Janusz Cieszyński, opowiadają się za umiarkowanym, centroprawicowym kursem. Danielewski dodaje: „Cała historia Prawa i Sprawiedliwości oraz praktyki politycznej Jarosława Kaczyńskiego wskazuje na jedno: Mateusz Morawiecki nie ma już czego szukać w partii, jego los jest przesądzony, pozostaje tylko pytanie o czas rozwodu i jego atmosferę”.

5. Leo Express w Polsce

W weekend na polskie tory wyruszył kolejny czeski przewoźnik – Leo Express, dołączając do obecnej od grudnia spółki RegioJet. Na razie jego oferta będzie skromna – dwie pary połączeń dziennie Warszawa–Kraków, ale w czerwcu mają pojawić się dwie kolejne, m.in. z Przemyśla przez Kraków, Pragę, Drezno aż do Frankfurtu nad Menem. Leo Express poza połączeniem dwóch największych polskich miast skupiać się będzie na ruchu międzynarodowym do Czech.

„Leo Express, jak RegioJet, wywodzi się z Czech, jednak od kilku lat większość udziałów mają w nim państwowe koleje hiszpańskie Renfe. To zresztą nie koniec różnic między dwoma czeskimi spółkami, które chcą rozwijać się w naszym kraju i korzystać z faktu, że PKP Intercity – zamawiające i remontujące za mało taboru za czasów PiS – nie jest dziś w stanie przewieźć wszystkich chętnych” – pisze na Polityka.pl Cezary Kowanda.