Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Cezary Kowanda
Cezary Kowanda
28 lutego 2026
Rynek

Leo Express czy RegioJet? Czeski odjazd w Polsce razy dwa. A PiS dalej krytykuje

28 lutego 2026
Na linię Warszawa–Kraków wyrusza kolejny czeski przewoźnik. Do spółki RegioJet, obecnej od grudnia, dołącza Leo Express. Na linię Warszawa–Kraków wyrusza kolejny czeski przewoźnik. Do spółki RegioJet, obecnej od grudnia, dołącza Leo Express. Anna S. Kowalska / Polityka
Już nie jeden, a dwaj przewoźnicy z Czech konkurują o pasażera z PKP Intercity na trasie Warszawa–Kraków. Leo Express i RegioJet oferują sporo tanich biletów (choć nie w każdym pociągu), ale wiele ich też różni.

W niedzielę na linię Warszawa–Kraków wyrusza kolejny czeski przewoźnik. Do spółki RegioJet, obecnej od grudnia, dołącza Leo Express. Na razie jego oferta będzie skromna – dwie pary połączeń dziennie, ale w czerwcu mają pojawić się dwie kolejne. Leo Express, jak RegioJet, wywodzi się z Czech, jednak od kilku lat większość udziałów mają w nim państwowe koleje hiszpańskie Renfe. To zresztą nie koniec różnic między dwoma czeskimi spółkami, które chcą rozwijać się w naszym kraju i korzystać z faktu, że PKP Intercity – zamawiające i remontujące za mało taboru za czasów PiS – nie jest dziś w stanie przewieźć wszystkich chętnych.

Czytaj także: RegioJet kontra PKP Intercity, czyli czesko-polska wojenka kolejowa. Skorzystamy, ale nie od razu

Leo Express i RegioJet. Czesi na naszych torach

RegioJet stawia na tradycyjne wagony z lokomotywą, natomiast Leo Express ma elektryczne zespoły trakcyjne Flirt firmy Stadler. To bardzo wygodne, ciche jednostki, z których korzystają również między innymi Koleje Mazowieckie i PKP Intercity. Obie czeskie spółki oferują bilety w najtańszych taryfach za ok. 30–40 zł, chociaż w porach dużego obłożenia pociągów, np. w piątki i niedziele, ceny są wyraźnie wyższe. Leo Express, jak RegioJet, ma aż cztery różne klasy. Jednak jego ambicje pozostają na razie dużo skromniejsze. O ile składy RegioJet kursują także z Warszawy do Trójmiasta i Poznania (od niedzieli do stolicy Wielkopolski pojedzie z Warszawy zamiast dwóch aż sześć pociągów dziennie), o tyle Leo Express poza połączeniem dwóch największych polskich miast skupia się raczej na ruchu międzynarodowym do Czech. W czerwcu ruszyć ma linia o bardzo ciekawej trasie – z Przemyśla przez Kraków, Pragę, Drezno aż do Frankfurtu nad Menem.

Największa różnica między Leo Express a RegioJet to nawet nie tabor czy siatka połączeń, ale sposób ekspansji na polskim rynku. RegioJet postawił na ostrą walkę – zarzuty wobec spółek z grupy PKP dotyczące blokowania konkurencji, straszenie interwencją w Komisji Europejskiej, konflikt z Urzędem Transportu Kolejowego. Z jednej strony RegioJet ogłosił bardzo ambitną siatkę połączeń, z drugiej musiał odwołać część z nich w grudniu, tuż przed startem, bo nie miał wystarczającej liczby pracowników i wagonów. Tymczasem Leo Express stara się zdobywać klientów spokojem – ta spółka nie stawia nikomu żadnych zarzutów, swój rozwój w Polsce planuje ostrożnie i nie ma na koncie, przynajmniej na razie, wizerunkowych wpadek.

W Czechach tamtejsze koleje państwowe, Leo Express i RegioJet – po początkowych problemach – potrafiły znaleźć dla siebie miejsce na konkurencyjnym rynku, a pasażerowie na głównej trasie z Pragi do Ostrawy mają do dyspozycji nie tylko trzech przewoźników z atrakcyjnymi cenami, ale też bardzo korzystnie ułożony rozkład jazdy, zapewniający w miarę równe odstępy między odjazdami. Miejmy nadzieję, że taka sztuka uda się również w Polsce po zakończeniu modernizacji trasy z Krakowa do Warszawy. Na razie godziny odjazdów nie są równo rozłożone, a część składów jeździ objazdem. Wyzwaniem dla czeskich przewoźników jest też bardzo niewielka rezerwa taborowa, jaką mają – w przypadku poważniejszych uszkodzeń trzeba się liczyć z odwoływaniem połączeń.

Czytaj także: Jedzie pociąg z daleka. PKP wreszcie ma konkurencję. Pierwsi są Czesi. Starczy miejsca na torach?

PiS, główny hamulcowy zmian, krytykuje

Wpuszczenie czeskiej konkurencji najgłośniej krytykują dziś politycy PiS, którzy przez lata robili wszystko, aby prywatni przewoźnicy nie wjechali na polskie tory. Ta strategia okazała się nie tylko szkodliwa dla polskich pasażerów, ale też uniemożliwiła rozwój niezależnych operatorów z polskim kapitałem. Efekt możemy obserwować właśnie teraz – to spółki z Czech wożą Polaków, chociaż mogłoby być przecież odwrotnie. Nie ma żadnych polskich prywatnych przewoźników planujących jeździć na przykład po Czechach, Słowacji czy Austrii, bo tacy nie mieli szans rozwinąć się w naszym kraju. PiS równocześnie blokował i konkurencję dla PKP Intercity, i rozwój samego narodowego przewoźnika, który dopiero niedawno kupił tak potrzebne mu nowoczesne składy piętrowe. Na ich dostawę poczekamy kilka lat.

Czytaj także: Nowy rozkład PKP (i nie tylko). Pociągów więcej, ale wciąż za mało. Co się zmieni?

Teraz politycy opozycji, obok pomstowania na czeską konkurencję, skupiają się na krytykowaniu rządu i PKP Intercity za kupowanie używanych wagonów od kolei niemieckich – w dobrym stanie, po świetnej cenie i potrzebnych od zaraz. Gdy PiS konkurencji się boi i nie interesuje go, że podróżni nie mieszczą się w pociągach, sama spółka PKP Intercity bije rekordy popularności. W ubiegłym roku przewiozła ponad 89 mln pasażerów, a w styczniu liczba podróżnych wzrosła, mimo zimowej pogody, o kolejne 13 proc. Obecność RegioJeta, jak widać, wcale nie zaszkodziła państwowemu przewoźnikowi. Bo przykłady ze wszystkich krajów, które otworzyły swoje tory na konkurencję, pokazują jednoznacznie – im więcej połączeń, tym więcej pasażerów.

Cezary Kowanda

Cezary Kowanda

W dziale ekonomicznym „Polityki” od 2006 r. Autor poradników finansowych i tekstów o sektorze bankowym. Próbuje godzić makroekonomiczne pasje z wymogami publicystyki gospodarczej. Z troską pochyla się nad naszymi transportowymi problemami. Pasjonat kolei w wydaniu niemiecko-szwajcarskim i niepoprawny marzyciel o takiejże kolei w wydaniu polskim.
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Rynek

  1. System kaucyjny nie działa albo działa źle. „Ludzie wracają do domu z pustymi butelkami”

    Cezary Kowanda

  2. Gawkowski kontra GAFA. Trwa bój o podatek cyfrowy. Uczucia są mieszane, Trump się nie ucieszy

    Adam Grzeszak

  3. Dwie aplikacje zamiast jednej? Wyjaśniamy zamieszanie wokół mObywatela

    Cezary Kowanda

  4. Przepychanki przy bankomacie. Chcemy mieć gotówkę, ale nie za taką cenę. Mamy absurdalny klincz

    Cezary Kowanda

  5. Bezkarni goście kontra mieszkańcy. Najem krótkoterminowy czekają regulacje, ale czy wystarczające?

    Cezary Kowanda

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Tragedia na torach. Takiego wypadku nie było w Polsce od lat, robi się groźnie. Kto zawinił?

Takiego wypadku nie było w Polsce od lat. Niedawno na przejeździe kolejowo-drogowym w Ziębicach zginęło młode małżeństwo. Nie zadziałały nie tylko rogatki, ale doszło też do awarii sygnalizacji świetlnej. Iwona i Krystian osierocili dwuletnią córeczkę. Czy przejazdy kolejowe w Polsce to przejazdy śmierci?

Katarzyna Kaczorowska
10.02.2026
null
Społeczeństwo

Uwaga! HIV atakuje nastolatki. Młodzież nie odróżnia faktów od mitów, zostaje z testem sama

Młode pokolenie szuka bliskości w tabletkach, alkoholu i przypadkowym seksie. A HIV wchodzi do polskich szkół i atakuje coraz niższe grupy wiekowe.

Paweł Walewski
23.02.2026
null
Świat

Akta Epsteina. Światowe elity na widelcu, skala jest oszałamiająca. Kogo jeszcze zatopi tsunami?

Tony dokumentów z archiwum Jeffreya Epsteina to materiał, jakiego jeszcze nie było. Potężna kompromitacja amerykańskich i globalnych elit. I służby specjalne w tle.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
11.02.2026
null
Społeczeństwo

Autyzm: coraz szersze spektrum. Co o nim naprawdę wiemy, a co sobie wymyślamy?

Nowa lalka Barbie ze spektrum autyzmu jest sygnałem społecznej „mody” na to zaburzenie. Co o nim wiemy, a co sobie wymyślamy? Dziś, nawet gdy pacjent otrzymuje rzetelną diagnozę, często zostaje z nią sam.

Joanna Cieśla
10.02.2026
null
Polityka o historii

„Sądzę, że Mojżesza wymyślono”. Czyli jak wykuwał się judaizm i czy można ufać Biblii

Co wiedzielibyśmy o judaizmie, gdybyśmy nie mieli Biblii, i czy Biblia to kronika wydarzeń historycznych, opowiada historyk starożytności prof. Łukasz Niesiołowski-Spanò.

Agnieszka Krzemińska
10.02.2026
null
Społeczeństwo

Czy miłość ma przyszłość? Piotr Mosak dla „Polityki”: Coraz trudniej ją rozpoznać. Coś się zmienia

Rozmowa z terapeutą Piotrem Mosakiem o tym, czy miłość ma przyszłość i jak zwiększyć jej szanse.

Joanna Cieśla
14.02.2026
null
Świat

Zbrodnie w Bullerbyn. Szwecją wstrząsają zabójstwa dokonane przez pacjentów psychiatrycznych

Szwecja debatuje nad serią zabójstw dokonanych przez pacjentów psychiatrycznych, których prawo zabrania izolować. I którym prawo pozwala zniknąć.

Katarzyna Tubylewicz ze Sztokholmu
07.02.2026
null
Kultura

„Ołowiane dzieci”, czyli lekarka kontra system. Tę historię trzeba przypominać

Serial „Ołowiane dzieci” przywołuje walkę lekarki z autorytarnym systemem i ludzką mentalnością. Pokazuje Górny Śląsk od strony kosztów industrializacji. I pyta, czy wyciągnęliśmy wnioski.

Aneta Kyzioł
11.02.2026
null
Społeczeństwo

Siedzą latami. Za niewinność? „Nie mogłem uwierzyć, że na takiej podstawie skazano człowieka”

Coraz częściej słychać o wysokich wyrokach za zbrodnie na podstawie wątpliwych dowodów. I o uniewinnieniach po wielu latach. Co szwankuje?

Violetta Krasnowska
03.02.2026
null
Rynek

Zarobki lekarzy. Sprawdzamy, dlaczego płacowe kominy tak szybko rosną. Mamy wolny, dziki rynek

Lekarze już nie wyjeżdżają na Zachód do pracy, w kraju mogą zarobić więcej, nawet ponad 100 tys. zł miesięcznie. W wielu szpitalach płace personelu pochłaniają też 70–90 proc. budżetu na leczenie. Czy system byłby zdrowszy, gdyby lekarze pracowali tylko w jednym szpitalu? Albo – jak proponuje PiS – gdyby zabronić lekarzom dorabiania w prywatnej służbie zdrowia?

Joanna Solska
09.02.2026
null
Kraj

Węgierska azylantka Patrycja Kotecka. „Są sprawy, które mogą wyjść na jaw. To ją psychicznie rozkłada”

Inteligentna, odporna psychicznie i tajemnicza. Ma wpływy w mediach. Decydowała o tym, co się działo w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od niedawna znajduje się pod ochroną węgierskiego rządu. Jaką rolę odgrywa Patrycja Kotecka-Ziobro?

Anna Dąbrowska
29.01.2026
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną