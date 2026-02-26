Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Cezary Kowanda
Cezary Kowanda
26 lutego 2026
Rynek

Bezkarni goście kontra mieszkańcy. Najem krótkoterminowy czekają regulacje, ale czy wystarczające?

26 lutego 2026
Turyści na zakopiańskim deptaku, maj 2025 r. Turyści na zakopiańskim deptaku, maj 2025 r. Marek Podmokły / Agencja Wyborcza.pl
Apartamenty zamiast pokoju hotelowego – to popularne rozwiązanie ma zostać w Polsce wreszcie uregulowane, ale ograniczenia będą niewielkie. Co ucieszy zwiedzających, zmartwi mieszkańców popularnych dzielnic.

Ile mieszkań w Polsce jest przekształconych na apartamenty dla turystów? Tego nie wiadomo, ale z pewnością przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy. Rząd obiecuje, że wkrótce uda się to wreszcie policzyć – dobiegają końca prace nad nowymi przepisami, które mają przynajmniej w części uregulować branżę najmu krótkoterminowego. W tym przypadku tak modna dzisiaj deregulacja nie okazała się wcale dobrym rozwiązaniem. Mieszkania udostępnione turystom to z jednej strony okazja do dobrego zarobku dla ich właścicieli, a równocześnie koszmar dla tych, którzy sąsiadują na co dzień z takimi lokalami.

Czytaj także: Zmory najmu krótkoterminowego. Zarządca umywa ręce, sąsiedzi boją się narażać. „Tak się nie da żyć”

Najem krótkoterminowy – łagodne zmiany

Najem krótkoterminowy musimy chociaż częściowo uregulować, i to do maja – żąda tego od nas Unia, która jednak wcale nie zakazuje traktowania mieszkań jako odpowiedników pokoi hotelowych. Od każdego państwa członkowskiego zależy, jak daleko pójdzie w tych regulacjach. Wszystko wskazuje na to, że u nas zmiany okażą się łagodne. Właściciele mieszkań oferowanych w ramach najmu krótkoterminowego będą musieli (zapewne do października) wywiesić w lokalu regulamin i zarejestrować swoje lokale w specjalnym rejestrze prowadzonym przez gminy (to koszt 40 zł). Choćby po to, żeby było wiadomo, czy uczciwie płacą podatki. Jednak prawdopodobnie nie muszą obawiać się poważniejszych restrykcji. Rząd nie planuje bowiem wymagać, aby posiadacze takich apartamentów uzyskiwali zgodę wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej, zarządzającej blokiem. Taki pomysł jest w poselskim projekcie zmian przygotowanym przez Polskę 2050 (jeszcze przed rozpadem), ale nie ma większych szans na uchwalenie.

Bezkarni goście, bezradni mieszkańcy

Kto sąsiaduje z lokalem na najem krótkoterminowy i cierpi z tego powodu, ten nie ma co liczyć na pomoc ze strony państwa. Dzisiaj kłopotliwi goście są praktycznie bezkarni, a koszty ich wandalizmu ponoszą wszyscy mieszkańcy bloków czy kamienic. Wspólnoty będą mogły co prawda wnioskować do samorządów o kontrole takich obiektów, ale nie wiadomo, czy gminy będą w stanie sprawdzać wszystkie tego typu apartamenty. Zwłaszcza tam, gdzie można je liczyć w tysiącach. Samorządowcy mają co prawda dostać potężną broń – możliwość zakazu najmu krótkoterminowego w wybranych przez siebie lokalizacjach (np. w ścisłych centrach miast). Nie wiadomo jednak, czy z tego skorzystają i czy w takich sytuacjach nie musieliby płacić właścicielom mieszkań na krótki najem odszkodowań.

Czytaj także: Krótkoterminowi turyści wysiedlają mieszkańców miast

Eksplozja najmu krótkoterminowego, przede wszystkim za sprawą popularnych portali rezerwacyjnych, drastycznie zmieniła centralne dzielnice. Więcej lokali dla turystów to mniej dla zwykłych mieszkańców, więc czynsze z tego powodu rosną. Jednak właściciele nie mają dylematów, bo przychody od turystów są zdecydowanie wyższe niż od zwykłego najemcy. Jako zwiedzający chętnie korzystamy z takich noclegów jako alternatywy dla hoteli – większy metraż, aneks kuchenny, konkurencyjne ceny. Jako mieszkańcy nie chcemy takich lokali w swojej klatce – hałas w nocy, niszczenie części wspólnych, bezkarność wynajmujących. Rząd wybrał drogę łagodnego cywilizowania zamiast surowych zakazów. Czas pokaże, czy słusznie. Gminy dzięki temu oczywiście zarobią więcej, ale niezadowolenie mieszkańców może rosnąć jeszcze szybciej niż dodatkowe przychody z podatków.

Cezary Kowanda

Cezary Kowanda

W dziale ekonomicznym „Polityki” od 2006 r. Autor poradników finansowych i tekstów o sektorze bankowym. Próbuje godzić makroekonomiczne pasje z wymogami publicystyki gospodarczej. Z troską pochyla się nad naszymi transportowymi problemami. Pasjonat kolei w wydaniu niemiecko-szwajcarskim i niepoprawny marzyciel o takiejże kolei w wydaniu polskim.
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Rynek

  1. System kaucyjny nie działa albo działa źle. „Ludzie wracają do domu z pustymi butelkami”

    Cezary Kowanda

  2. Tylko dwie stówy. Co wynika z wojny Euronetu i Blika?

    Cezary Kowanda

  3. Dwie aplikacje zamiast jednej? Wyjaśniamy zamieszanie wokół mObywatela

    Cezary Kowanda

  4. Przepychanki przy bankomacie. Chcemy mieć gotówkę, ale nie za taką cenę. Mamy absurdalny klincz

    Cezary Kowanda

  5. Gawkowski kontra GAFA. Trwa bój o podatek cyfrowy. Uczucia są mieszane, Trump się nie ucieszy

    Adam Grzeszak

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Tragedia na torach. Takiego wypadku nie było w Polsce od lat, robi się groźnie. Kto zawinił?

Takiego wypadku nie było w Polsce od lat. Niedawno na przejeździe kolejowo-drogowym w Ziębicach zginęło młode małżeństwo. Nie zadziałały nie tylko rogatki, ale doszło też do awarii sygnalizacji świetlnej. Iwona i Krystian osierocili dwuletnią córeczkę. Czy przejazdy kolejowe w Polsce to przejazdy śmierci?

Katarzyna Kaczorowska
10.02.2026
null
Społeczeństwo

Uwaga! HIV atakuje nastolatki. Młodzież nie odróżnia faktów od mitów, zostaje z testem sama

Młode pokolenie szuka bliskości w tabletkach, alkoholu i przypadkowym seksie. A HIV wchodzi do polskich szkół i atakuje coraz niższe grupy wiekowe.

Paweł Walewski
23.02.2026
null
Świat

Akta Epsteina. Światowe elity na widelcu, skala jest oszałamiająca. Kogo jeszcze zatopi tsunami?

Tony dokumentów z archiwum Jeffreya Epsteina to materiał, jakiego jeszcze nie było. Potężna kompromitacja amerykańskich i globalnych elit. I służby specjalne w tle.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
11.02.2026
null
Społeczeństwo

Autyzm: coraz szersze spektrum. Co o nim naprawdę wiemy, a co sobie wymyślamy?

Nowa lalka Barbie ze spektrum autyzmu jest sygnałem społecznej „mody” na to zaburzenie. Co o nim wiemy, a co sobie wymyślamy? Dziś, nawet gdy pacjent otrzymuje rzetelną diagnozę, często zostaje z nią sam.

Joanna Cieśla
10.02.2026
null
Polityka o historii

„Sądzę, że Mojżesza wymyślono”. Czyli jak wykuwał się judaizm i czy można ufać Biblii

Co wiedzielibyśmy o judaizmie, gdybyśmy nie mieli Biblii, i czy Biblia to kronika wydarzeń historycznych, opowiada historyk starożytności prof. Łukasz Niesiołowski-Spanò.

Agnieszka Krzemińska
10.02.2026
null
Społeczeństwo

Czy miłość ma przyszłość? Piotr Mosak dla „Polityki”: Coraz trudniej ją rozpoznać. Coś się zmienia

Rozmowa z terapeutą Piotrem Mosakiem o tym, czy miłość ma przyszłość i jak zwiększyć jej szanse.

Joanna Cieśla
14.02.2026
null
Świat

Zbrodnie w Bullerbyn. Szwecją wstrząsają zabójstwa dokonane przez pacjentów psychiatrycznych

Szwecja debatuje nad serią zabójstw dokonanych przez pacjentów psychiatrycznych, których prawo zabrania izolować. I którym prawo pozwala zniknąć.

Katarzyna Tubylewicz ze Sztokholmu
07.02.2026
null
Kultura

„Ołowiane dzieci”, czyli lekarka kontra system. Tę historię trzeba przypominać

Serial „Ołowiane dzieci” przywołuje walkę lekarki z autorytarnym systemem i ludzką mentalnością. Pokazuje Górny Śląsk od strony kosztów industrializacji. I pyta, czy wyciągnęliśmy wnioski.

Aneta Kyzioł
11.02.2026
null
Społeczeństwo

Siedzą latami. Za niewinność? „Nie mogłem uwierzyć, że na takiej podstawie skazano człowieka”

Coraz częściej słychać o wysokich wyrokach za zbrodnie na podstawie wątpliwych dowodów. I o uniewinnieniach po wielu latach. Co szwankuje?

Violetta Krasnowska
03.02.2026
null
Rynek

Zarobki lekarzy. Sprawdzamy, dlaczego płacowe kominy tak szybko rosną. Mamy wolny, dziki rynek

Lekarze już nie wyjeżdżają na Zachód do pracy, w kraju mogą zarobić więcej, nawet ponad 100 tys. zł miesięcznie. W wielu szpitalach płace personelu pochłaniają też 70–90 proc. budżetu na leczenie. Czy system byłby zdrowszy, gdyby lekarze pracowali tylko w jednym szpitalu? Albo – jak proponuje PiS – gdyby zabronić lekarzom dorabiania w prywatnej służbie zdrowia?

Joanna Solska
09.02.2026
null
Kraj

Węgierska azylantka Patrycja Kotecka. „Są sprawy, które mogą wyjść na jaw. To ją psychicznie rozkłada”

Inteligentna, odporna psychicznie i tajemnicza. Ma wpływy w mediach. Decydowała o tym, co się działo w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od niedawna znajduje się pod ochroną węgierskiego rządu. Jaką rolę odgrywa Patrycja Kotecka-Ziobro?

Anna Dąbrowska
29.01.2026
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną