Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Redakcja „Polityki”
3 marca 2026
Kraj

Kolejny dzień ataku na Iran. Polska pod parasolem atomowym Francji? 5 ważnych tematów na dziś

3 marca 2026
Emmanuel Macron Emmanuel Macron Gonzalo Fuentes / Reuters / Forum
Po ataku na USA oraz Izraela na Iran konflikt rozciąga się na cały region; Emmanuel Macron proponuje rozszerzenie francuskiego parasola nuklearnego na kraje europejskie, w tym Polskę; prezydent Nawrocki będzie się konsultował ws. ustawy o SAFE.

1. Atak na Iran. Państwa Zatoki Perskiej pod ostrzałem Teheranu

Obrona powietrzna Kuwejtu omyłkowo zestrzeliła w poniedziałek trzy amerykańskie myśliwce F‑15E, członkowie załóg zdołali się katapultować. Sojusznicy USA w Zatoce Perskiej ponownie stali się celami dla irańskich pocisków i dronów. Głośne eksplozje odnotowano między innymi w Kuwejcie, Dubaju oraz w stolicy Kataru Dosze.

Katar, jeden z największych eksporterów skroplonego gazu ziemnego, wstrzymał jego produkcję, natomiast Arabia Saudyjska zamknęła swoją największą rafinerię po tym, jak szczątki zestrzelonych irańskich dronów wywołały w niej pożar. W zablokowanej przez Iran cieśninie Ormuz utknęło kilkadziesiąt tankowców, a na światowych giełdach rosną ceny ropy i gazu.

Irański dron uderzył również w brytyjską bazę Akrotiri na Cyprze – Londyn i Nikozja poinformowały, że szkody są ograniczone, a ofiar nie ma. „Nie braliśmy udziału w pierwszych atakach na Iran i nie dołączymy teraz do działań ofensywnych. Jednak w obliczu irańskiego ostrzału będziemy chronić naszych obywateli w regionie” – zapowiedział w poniedziałek w Izbie Gmin premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.

Prezydent Donald Trump powiedział w poniedziałkowej rozmowie telefonicznej z CNN, że amerykańskie wojsko „mocno uderza” w Iran, ale „największa fala” ataków dopiero nadchodzi. „Naprawdę ich miażdżymy. Uważam, że idzie nam bardzo dobrze. To potężna operacja. Mamy najlepszą armię na świecie i korzystamy z niej” – stwierdził Trump. Zapytany, jak długo może potrwać wojna, prezydent USA odparł: „Nie chcę, żeby trwała zbyt długo. Zawsze zakładałem, że to będą cztery tygodnie, a idzie nam lepiej, niż sądziłem”.

W poniedziałek otworzył się nowy front wojny, gdy Hezbollah – jeden z głównych sojuszników Teheranu na Bliskim Wschodzie – wystrzelił pociski i drony w kierunku Izraela, który odpowiedział szeroko zakrojonymi nalotami, wymierzonymi w kontrolowane przez Hezbollah południowe przedmieścia Bejrutu. Libańska agencja NNA poinformowała, że wstępny bilans to 31 zabitych i 149 rannych. Libański rząd zakazał działalności wojskowej Hezbollahu na terenie swojego kraju.

Czytaj także: Strategia dekapitacji. Czy Moskwa i Pekin mogą się bać tego, co dzieje się w Iranie?

2. Macron proponuje Europie francuski parasol nuklearny

Prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił zaostrzenie francuskiego modelu odstraszania nuklearnego, w czym zgodziło się wziąć udział osiem państw: Belgia, Dania, Grecja, Holandia, Niemcy, Polska, Szwecja i Wielka Brytania. Jako uzasadnienie Macron podał „wiele zagrożeń na płaszczyźnie geopolitycznej”.

„Polska prowadzi rozmowy z Francją i grupą najbliższych europejskich sojuszników w sprawie zaawansowanego programu odstraszania nuklearnego. Zbroimy się z przyjaciółmi, aby wrogowie nie ośmielili się nas zaatakować” – napisał Donald Tusk na platformie X.

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, Macron zaznaczył, że Francja będzie mogła tymczasowo rozmieszczać elementy swoich nuklearnych sił strategicznych u sojuszników europejskich. Macron zapewnił, że proponowane odstraszanie nuklearne jest działaniem całkowicie komplementarnym z NATO na płaszczyźnie strategicznej i technicznej.

Według danych Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem Francja dysponuje 290 głowicami nuklearnymi.

Czytaj też: Unia zbrojna. Czy pomysł jednej armii dla całej Europy kiedyś się ziści?

3. Nawrocki będzie konsultował ustawę o SAFE

Od piątku na biurku prezydenta Karola Nawrockiego leży uchwalona przez parlament ustawa, która pozwoli skorzystać Polsce z programu SAFE. Jego celem jest wsparcie krajów europejskich w finansowaniu wydatków obronnych za pomocą rozłożonych na wiele lat nisko oprocentowanych pożyczek. Stawką jest ponad 180 mld zł, z czego 50 mld zł ma iść na zakupy, na które do tej pory nie było pieniędzy, a pozostałe 130 mld zł na zastąpienie wcześniejszych wydatków tańszym kredytem. Przeciwko wejściu Polski do programu protestuje opozycja z Prawa i Sprawiedliwości. Politycy z tej partii argumentują, że program pożyczkowy nadmiernie uzależnia nas od Unii Europejskiej oraz Niemiec.

Prezydent Nawrocki wciąż ma się wahać, czy podpisać ustawę, ale podczas poniedziałkowego wystąpienia na kongresie samorządów w Mikołajkach o SAFE wyrażał się bardzo krytycznie. „Żyjemy w przekonaniu, że bez programu SAFE nie da się zbudować polskiej odporności. To głęboka inżynieria polityczna rządzących, że Polski nie da się obronić bez tego programu”. Dodał, że bez SAFE polskie siły zbrojne odbudowywały się, „jeśli dobrze zarządzano finansami publicznymi”.

Według informacji Wirtualnej Polski Nawrocki rozpocznie w najbliższych dniach szerokie konsultacje z ekspertami i wojskowymi na temat programu SAFE i wdrażającej go ustawy. Konstytucyjny czas na decyzję prezydenta upływa 20 marca.

Czytaj też: Gęste zakupy z programu SAFE: na mapie Polski, nie Niemiec. Piłkę ma Nawrocki, będzie gol samobójczy?

4. Nowy sondaż. KO prowadzi, rośnie PSL

W sondażu pracowni Pollster dla „Super Expressu” prowadzi Koalicja Obywatelska, na którą chce głosować 34,3 proc. badanych. W kolejnym już badaniu ponownie traci PiS: partia Jarosława Kaczyńskiego spadła o 1,4 pkt. proc., osiągając wynik 28,5 proc. Na trzecim miejscu jest Konfederacja z wynikiem 11,1 proc., a czwarta jest Nowa Lewica, która z poparciem 7,7 proc. minimalnie wyprzedza Koronę Polską – 7,3 proc. Na progu wyborczym balansuje partia Razem, na którą głos deklaruje 5 proc. respondentów, a najwyższy wzrost (o 2,1 pkt. proc.) zanotowało PSL, które jednak z wynikiem 3,2 proc. nie weszłoby do Sejmu. Na ostatnim miejscu jest Polska 2050 z poparciem 2,6 proc. badanych.

5. Nowa prognoza. Zima już nie wróci?

Dobre wiadomości: według prognozy długoterminowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mrozy w najbliższych tygodniach nie wrócą do Polski. Do 12 kwietnia możemy spodziewać się temperatur w okolicach 10–13 st. C, a niewielkie przymrozki mogą zdarzać się tylko w nocy.

Redakcja „Polityki”

Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kraj

  1. Nawrocka i Brzezińska-Hołownia, mundurowe emerytki przed 40. Jak to możliwe? Ten system to tabu

    Joanna Solska

  2. Skompromitowany działacz PiS wciąż pracuje w Pałacu Prezydenckim. Tylko go ukryli

    Anna Dąbrowska

  3. Kaczyński ucieka do tyłu, a musi gonić. Rewolucja znów pożarła własne dzieci

    Mariusz Janicki

  4. Wojna w PiS eskaluje: Kaczyński uderzył w Morawieckiego i jego harcerzy. To się już nie poskleja

    Michał Danielewski

  5. Turbulencje w koalicji. Show partyjniactwa w Polsce 2050 to sygnał do pobudki. Cuda się nie powtarzają

    Michał Danielewski

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Tragedia na torach. Takiego wypadku nie było w Polsce od lat, robi się groźnie. Kto zawinił?

Takiego wypadku nie było w Polsce od lat. Niedawno na przejeździe kolejowo-drogowym w Ziębicach zginęło młode małżeństwo. Nie zadziałały nie tylko rogatki, ale doszło też do awarii sygnalizacji świetlnej. Iwona i Krystian osierocili dwuletnią córeczkę. Czy przejazdy kolejowe w Polsce to przejazdy śmierci?

Katarzyna Kaczorowska
10.02.2026
null
Społeczeństwo

Uwaga! HIV atakuje nastolatki. Młodzież nie odróżnia faktów od mitów, zostaje z testem sama

Młode pokolenie szuka bliskości w tabletkach, alkoholu i przypadkowym seksie. A HIV wchodzi do polskich szkół i atakuje coraz niższe grupy wiekowe.

Paweł Walewski
23.02.2026
null
Świat

Akta Epsteina. Światowe elity na widelcu, skala jest oszałamiająca. Kogo jeszcze zatopi tsunami?

Tony dokumentów z archiwum Jeffreya Epsteina to materiał, jakiego jeszcze nie było. Potężna kompromitacja amerykańskich i globalnych elit. I służby specjalne w tle.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
11.02.2026
null
Społeczeństwo

Autyzm: coraz szersze spektrum. Co o nim naprawdę wiemy, a co sobie wymyślamy?

Nowa lalka Barbie ze spektrum autyzmu jest sygnałem społecznej „mody” na to zaburzenie. Co o nim wiemy, a co sobie wymyślamy? Dziś, nawet gdy pacjent otrzymuje rzetelną diagnozę, często zostaje z nią sam.

Joanna Cieśla
10.02.2026
null
Polityka o historii

„Sądzę, że Mojżesza wymyślono”. Czyli jak wykuwał się judaizm i czy można ufać Biblii

Co wiedzielibyśmy o judaizmie, gdybyśmy nie mieli Biblii, i czy Biblia to kronika wydarzeń historycznych, opowiada historyk starożytności prof. Łukasz Niesiołowski-Spanò.

Agnieszka Krzemińska
10.02.2026
null
Społeczeństwo

Czy miłość ma przyszłość? Piotr Mosak dla „Polityki”: Coraz trudniej ją rozpoznać. Coś się zmienia

Rozmowa z terapeutą Piotrem Mosakiem o tym, czy miłość ma przyszłość i jak zwiększyć jej szanse.

Joanna Cieśla
14.02.2026
null
Świat

Zbrodnie w Bullerbyn. Szwecją wstrząsają zabójstwa dokonane przez pacjentów psychiatrycznych

Szwecja debatuje nad serią zabójstw dokonanych przez pacjentów psychiatrycznych, których prawo zabrania izolować. I którym prawo pozwala zniknąć.

Katarzyna Tubylewicz ze Sztokholmu
07.02.2026
null
Kultura

„Ołowiane dzieci”, czyli lekarka kontra system. Tę historię trzeba przypominać

Serial „Ołowiane dzieci” przywołuje walkę lekarki z autorytarnym systemem i ludzką mentalnością. Pokazuje Górny Śląsk od strony kosztów industrializacji. I pyta, czy wyciągnęliśmy wnioski.

Aneta Kyzioł
11.02.2026
null
Społeczeństwo

Siedzą latami. Za niewinność? „Nie mogłem uwierzyć, że na takiej podstawie skazano człowieka”

Coraz częściej słychać o wysokich wyrokach za zbrodnie na podstawie wątpliwych dowodów. I o uniewinnieniach po wielu latach. Co szwankuje?

Violetta Krasnowska
03.02.2026
null
Rynek

Zarobki lekarzy. Sprawdzamy, dlaczego płacowe kominy tak szybko rosną. Mamy wolny, dziki rynek

Lekarze już nie wyjeżdżają na Zachód do pracy, w kraju mogą zarobić więcej, nawet ponad 100 tys. zł miesięcznie. W wielu szpitalach płace personelu pochłaniają też 70–90 proc. budżetu na leczenie. Czy system byłby zdrowszy, gdyby lekarze pracowali tylko w jednym szpitalu? Albo – jak proponuje PiS – gdyby zabronić lekarzom dorabiania w prywatnej służbie zdrowia?

Joanna Solska
09.02.2026
null
Kraj

Węgierska azylantka Patrycja Kotecka. „Są sprawy, które mogą wyjść na jaw. To ją psychicznie rozkłada”

Inteligentna, odporna psychicznie i tajemnicza. Ma wpływy w mediach. Decydowała o tym, co się działo w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od niedawna znajduje się pod ochroną węgierskiego rządu. Jaką rolę odgrywa Patrycja Kotecka-Ziobro?

Anna Dąbrowska
29.01.2026
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną