Decyzja Putina ws. Polski. Eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie. Więzienie za odmowę aborcji. 5 ważnych tematów na dziś

Decyzja Putina ws. ambasadora w Warszawie; Donald Trump zrywa z Hiszpanami; wojna na Bliskim Wschodzie; surowsze wyroki za śmierć Izabeli z Pszczyny; zmiany w ruchu drogowym.

1. Nowy rosyjski ambasador w Polsce

Władimir Putin mianował Gieorgija Michno ambasadorem Rosji w Polsce. Zgodnie z informacjami podanymi przez prokremlowski dziennik „Wiedomosti”, Michno urodził się w 1972 r., w latach 2017–2018 pełnił obowiązki stałego przedstawiciela Rosji przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu. Pracował także w misji przy ONZ w Nowym Jorku oraz w delegacji przy Radzie Europy w Strasburgu. Do momentu powołania na stanowisko ambasadora w Warszawie sprawował funkcję wicedyrektora Departamentu ds. Nowych Wyzwań i Zagrożeń w rosyjskim MSZ.

Siergiej Andriejew, poprzedni ambasador Rosji w Warszawie, został odwołany ze stanowiska w ubiegłym roku. Kilkukrotnie wzywano go do polskiego MSZ, m.in. za twierdzenie, że „polityka Polski doprowadziła do katastrofy we wrześniu 1939 roku”. W 2024 r. nie stawił się w siedzibie MSZ mimo wezwania związanego z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę. Andriejew tłumaczył, że „uznał, że nie ma sensu poruszać tego tematu bez przedstawienia dowodów" [przez stronę polską – przyp. red.].

2. Trump zrywa z Hiszpanami

Prezydent USA polecił sekretarzowi skarbu Scottowi Bessentowi zakończenie wszelkich transakcji handlowych z Hiszpanią. Swoją decyzję ogłosił we wtorek podczas spotkania z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem.

O co chodzi? Hiszpania odmówiła USA zgody na wykorzystanie w operacji przeciw Iranowi wspólnie zarządzanych baz wojskowych na jej terytorium. Premier Pedro Sánchez od początku mocno krytykował operację USA i Izraela. Przestrzegał przed destabilizacją całego regionu i zwracał uwagę na niezgodność działań Waszyngtonu i Tel Awiwu z prawem międzynarodowym.

Bazy, z których chciał skorzystać Trump, są niezwykle ważne dla amerykańskich wojsk operujących m.in. na Bliskim Wschodzie. Prezydent USA narzekał we wtorek, że Hiszpania jako jedyny kraj NATO nie zwiększyła – zgodnie z jego żądaniem – wydatków na obronność. „Hiszpania nie ma absolutnie niczego, czego potrzebujemy. Poza wspaniałymi ludźmi. Mają wspaniałych ludzi, ale nie mają wspaniałych władz” – podsumował.

„Berlin tłumaczy amerykański atak na Iran. Paryż oferuje europejskim sojusznikom współpracę w zakresie odstraszania atomowego jako uzupełnienie amerykańskiego parasola. Hiszpania sprzeciwia się prezydentowi USA” – pisze na Polityka.pl Tomasz Bielecki z Brukseli.

3. Eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie

USA i Izrael kontynuują ataki na Iran. Celem ataków było m.in. stołeczne lotnisko Mehrabad, a także budynek Zgromadzenia Ekspertów w świętym dla szyitów mieście Kom. Izrael rozpoczął we wtorek również operację lądową przeciwko Hezbollahowi w południowym Libanie.

Iran od soboty odpowiada na uderzenia, atakując Izrael i państwa Zatoki Perskiej, w tym Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabię Saudyjską, Katar, Kuwejt i Bahrajn. Nad niemal całym Bliskim Wschodem ograniczono ruch lotniczy, co uniemożliwia szybką ewakuację przebywających tam obywateli innych państw, w tym turystów.

4. Więzienie za odmowę aborcji

Sąd Okręgowy w Katowicach zaostrzył wyrok ws. śmierci Izabeli z Pszczyny. Ginekolog-położnik, pełniący poranny dyżur w izbie przyjęć pszczyńskiego szpitala, został skazany na rok i trzy miesiące pozbawienia wolności. Dyżurny na oddziale ginekologiczno-położniczym na rok i sześć miesięcy więzienia. Zastępca ordynatora oddziału spędzi w więzieniu rok. Wobec wszystkich lekarzy sąd orzekł również czasowy zakaz wykonywania zawodu (od czterech do sześciu lat).

Sprawa toczyła się za zamkniętymi drzwiami. Pełnomocniczka bliskich zmarłej Izabeli, mec. Jolanta Budzowska, oceniła, że orzeczone kary są surowe, ale zostały wymierzone za „sprzeniewierzenie się elementarnym obowiązkom lekarskim i zasadom etyki” oraz „za brak starań o uratowanie życia młodej kobiety”.

30-letnia Izabela we wrześniu 2021 r. zgłosiła się do Szpitala Powiatowego w Pszczynie po tym, jak w 22. tygodniu ciąży odeszły jej wody płodowe. Wcześniej stwierdzono wady rozwojowe płodu. Kobieta zmarła wskutek wstrząsu septycznego. Jej rodzina od początku stała na stanowisku, że lekarze zbyt długo zwlekali z zakończeniem ciąży, co przyczyniło się do śmierci.

5. Zmiany w ruchu drogowym

Weszły w życie zmiany w przepisach o ruchu drogowym. Policja ma teraz prawo do zatrzymania prawa jazdy na trzy miesiące w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h nie tylko w obszarze zabudowanym, ale również na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym. Zmiana ma ograniczyć liczbę najpoważniejszych wypadków na drogach krajowych i lokalnych.

Młodzi kierowcy będą mogli uzyskać prawo jazdy kat. B już od 17. roku życia, ale pod warunkiem, że do osiągnięcia pełnoletności będą prowadzić samochód pod okiem doświadczonego kierowcy.

Wprowadzono także przepis dopuszczający dziecko do kierowania hulajnogą elektryczną lub innym urządzeniem transportu osobistego na drodze od 13. roku życia. Wyjątkiem będzie jazda w strefie zamieszkania, ale wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.