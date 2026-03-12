Iran atakuje w Zatoce Perskiej. Dworczyk pod lupą. Prohibicja w Warszawie. 5 ważnych tematów na dziś

Iran nasila ataki w Zatoce Perskiej; projekt Nawrockiego poczeka; kandydaci do Trybunału Konstytucyjnego; Dworczyk pod lupą; prohibicja w Warszawie.

1. Iran nasila ataki w Zatoce Perskiej

W środę Iran zaostrzył ataki na infrastrukturę cywilną i sieci transportowe w Zatoce Perskiej. Wysoko postawieni irańscy urzędnicy wystąpili w tonie prowokacyjnym, ostrzegając przed długotrwałą „wojną na wyniszczenie”, która może doprowadzić do chaosu gospodarczego na świecie.

W Teheranie i w innych miastach tłumy wyszły na ulice, by wziąć udział w pogrzebach wysokich rangą irańskich dowódców, którzy zginęli w amerykańskich i izraelskich nalotach. Żałobnicy nieśli trumny, machając flagami i portretami ajatollaha Alego Chameneiego oraz jego syna i następcy Modżtaby.

Jednocześnie Hezbollah wystrzelił w środę wieczorem na północny Izrael ok. 100 rakiet – był to największy taki nalot od początku obecnej wojny. Uderzenie po raz pierwszy było skoordynowane z atakiem Iranu na Izrael. W odpowiedzi izraelska armia przeprowadziła naloty na Liban.

2. Nowi kandydaci do TK

Włodzimierz Czarzasty przedstawił nazwiska kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Są nimi: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, Magdalena Będkowska oraz Dariusz Szostek.

Obecnie w TK jest sześć wakatów, a obsadzonych jest jedynie dziewięć stanowisk. Sejm do tej pory cztery razy nie wybrał kandydatów zgłoszonych przez PiS.

Głosowanie w Sejmie zaplanowano na piątek 13 marca. Sędziów Trybunału wybiera się indywidualnie na dziewięcioletnie kadencje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

3. Dworczyk pod lupą

Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Michałowi Dworczykowi – europosłowi PiS i byłemu szefowi KPRM – w sprawie tzw. afery mailowej. Prokuratura zarzuca mu m.in. niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wewnętrznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Według prokuratury Dworczyk nie dopełnił tych obowiązków między marcem 2017 r. a czerwcem 2021 r., gdy jako wiceminister obrony, a potem szef kancelarii premiera, „posługiwał się niecertyfikowaną i niezabezpieczoną prywatną skrzynką mailową do prowadzenia korespondencji w zakresie realizacji zadań służbowych wynikających z pełnionych funkcji, mających znaczenie dla bezpieczeństwa publicznego i prawidłowego funkcjonowania organów państwa”.

Tzw. afera mailowa wybuchła w czerwcu 2021 r., gdy opublikowano pierwsze fragmenty korespondencji prowadzonej przez Dworczyka.

4. Projekt Nawrockiego poczeka

Marszałek Sejmu zapowiedział, że izba niższa zajmie się prezydenckim projektem dopiero wtedy, gdy będzie znana decyzja w sprawie ustawy wdrażającej unijny program SAFE – na ewentualne weto Karol Nawrocki ma czas do 20 marca. Równocześnie prezydent wraz z prezesem NBP Adamem Glapińskim zaproponowali alternatywę dla unijnego programu SAFE, czyli „polski SAFE 0 proc.”. Wedle tej propozycji w BGK miałby być utworzony Polski Fundusz Inwestycji Obronnych finansowany z zysku NBP.

5. Prohibicja w Warszawie

O godzinie 10 w Pałacu Kultury i Nauki warszawscy radni zajmą się uchwałą wprowadzającą nocny zakaz sprzedaży alkoholu na terenie całego miasta. Wcześniej pozytywną opinię w tej sprawie wyraziło 18 dzielnic. Nocny zakaz sprzedaży alkoholu obowiązywałby na terenie całego miasta w godzinach 22–6 i dotyczyłby sklepów i stacji benzynowych.

Od 1 listopada ubiegłego roku nocna prohibicja została wprowadzona pilotażowo w dwóch centralnych dzielnicach: Śródmieściu i Pradze-Północ.

W latach 2018–2024 nocną prohibicję wprowadziło ok. 180 gmin w Polsce. Od początku tego roku obowiązuje m.in. w Opolu i Kole, a od marca także w Kielcach. Ograniczenie w dostępie do alkoholu w nocy przyczynia się do spadku interwencji służb związanych m.in. z zakłócaniem porządku i bezpieczeństwa publicznego, a także ciszy nocnej.