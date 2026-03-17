17 marca 2026
Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

SAFE po prezydenckim wecie. Wojna w Iranie: jaki cel ma Trump, a jaki Netanjahu. Kim jest Bartosz Lewandowski, naczelny prawnik prawicy. Czy możliwe jest dzieciństwo bez smartfona. Jak się wychodzi z uzależnienia od pornografii. Ukraińska armia: co się stanie z żołnierzami po wojnie. To wszystko i jeszcze więcej w nowej „Polityce”.
Mariusz Janicki, pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Polityki"

W najnowszej „Polityce” proponujemy wiele interesujących tematów z wielu dziedzin. Poniżej przedstawiam część naszej oferty:

• SAFE po prezydenckim wecie; jak teraz będzie wyglądał polski program zbrojeniowy, czy da się zniwelować straty wynikłe z niepodpisania ustawy o europejskiej pożyczce, co stało za decyzją Nawrockiego, jakie są polityczne skutki, co się teraz może wydarzyć – o tym w tekście Marka Świerczyńskiego oraz w Przypisach Mariusza Janickiego.

• Jak przebiega i czym może się skończyć wojna USA i Izraela z Iranem, jaki jest jej sens, jakie cele ma prezydent Trump, a jakie premier Netanjahu, czy w wojnę i ochronę statków w cieśninie Ormuz zaangażują się kraje europejskie – sytuację relacjonuje Łukasz Wójcik.

• W Koalicji Obywatelskiej właśnie odbyły się wewnętrzne wybory do władz partii na wszystkich szczeblach, łącznie ze stanowiskiem przewodniczącego. Co się zatem wyłania z tego nowego rozdania, jak wygląda układ sił w ugrupowaniu, kim są nowi „baronowie”, czy partia jest przygotowana organizacyjnie i mentalnie na wielkie starcie z opozycyjną prawicą – analizuje Rafał Kalukin.

Nowy numer „Polityki"

• Kim jest Bartosz Lewandowski, naczelny prawnik prawicy, jak przebiegała jego kariera, skąd tak duże wzięcie tego adwokata związanego z katolicką organizacją Ordo Iuris – piszą Anna Dąbrowska i Klementyna Suchanow.

• Czy możliwe jest dzieciństwo bez smartfona, jak reagują na to dzieci, co robią rodzice, aby je zachęcić do rezygnacji z tych urządzeń – o tym w tekście Joanny Podgórskiej i Anny Dobrowolskiej.

• Kto i dlaczego chce mieć polski paszport, czy trudno go zdobyć, ile osób i z jakich krajów składa wnioski o polskie obywatelstwo – pisze Katarzyna Kaczorowska.

• Jak się przygotować do emerytury, aby nie dać się zaskoczyć nagłą, kompletną zmianą trybu życia, kiedy najlepiej zacząć się na nią szykować, jak sobie radzić po zakończeniu aktywności zawodowej – pisze Ewa Wilk.

• Jak się wychodzi z uzależnienia od pornografii – mówi Dominik Mądrachowski na przykładzie własnych doświadczeń.

• Ile zarabiają polscy sportowcy, czy opłaca się zdobywać medale, jak wygląda system wynagradzania zawodników – o tym wszystkim przeczytacie Państwo w tekście Marcina Piątka.

• Ukraińska armia: co się stanie z żołnierzami i dowódcami po wojnie – pisze Paweł Reszka.

I jeszcze w nowej „Polityce”:w sidłach meksykańskich karteli; • celebrytka Marysieńka; • kulisy powstawania Facebooka, • Gore Verbinski, reżyser i scenarzysta, o swoich filmach, • pianista Yehuda Prokopowicz o swoich występach i ulubionej muzyce; • Małgorzata Szejnert – mistrzyni reportażu; • zmierzch all inclusive; • chorwackie wina.

Gorąco zachęcam do przeczytania wszystkich pozycji z najnowszego wydania naszego tygodnika i życzę miłej lektury!

Mariusz Janicki
Pierwszy zastępca redaktora naczelnego

Redakcja „Polityki”

null
Społeczeństwo

Czynsze grozy. Są takie bloki, które zamieniły się w miejsca walk. Podwyżki, straszenie sądem, finansowa panika

Wspólnoty mieszkaniowe zaczęły masowo powstawać w Polsce 30 lat temu. Były jak powiew wolności: małe środowiska rządzące się przejrzystymi, demokratycznymi zasadami. Dziś to tylko wspomnienie. Demokracja wynaturzona, zarząd jak dyktatura, kontroli państwa brak.

Marcin Kołodziejczyk
06.03.2026
null
Kraj

Wetomat Nawrockiego kontra bezpieczeństwo. Polska na zakręcie, to zachwieje naszą pozycją

Karol Nawrocki wymierzył cios w plany obronne Polski i całej Unii Europejskiej. To sygnał, jak widzi polskie bezpieczeństwo i programy zbrojeniowe – wbrew europejskim trendom i realiom. Ten sprzeciw może być groźny nie tylko dla Polski.

Marek Świerczyński, Polityka Insight
13.03.2026
null
Rynek

Koniec raju w Dubaju, koniec bajki. Wojna w Iranie uderzyła w światowy rynek paliw i turystykę

Na atak Izraela i USA Iran odpowiedział tak, by cały świat zabolało. Ostrzeliwując bliskowschodnich sąsiadów rakietami i dronami, sparaliżował dwa kluczowe przemysły – paliwowy i turystyczny. Firmy naftowe myślą teraz, czym zastąpić ropę i gaz z Zatoki Perskiej, a biura podróży – jak wywieźć turystów z Dubaju. No i co będzie z tegorocznymi wakacjami?

Adam Grzeszak
12.03.2026
null
Społeczeństwo

FAFO, czyli zimny chów. „Jak coś spieprzysz, to się przekonasz”. Tak w USA wychowują dzieci

Jak coś spieprzysz, to się przekonasz – to definicja FAFO, najmodniejszej dziś w USA „filozofii wychowania”, która dociera też do Polski. I udziela głupich odpowiedzi na mądre pytania.

Łukasz Wójcik
08.03.2026
null
Kraj

PiS i dwie Konfederacje. Co różni trzy polskie prawice, które już szykują się do władzy

Trzy prawice szykują się do władzy, a jedna z nich ma mieć niedługo kandydata na premiera. Czy PiS dogada się z Konfederacjami i co właściwie różni te wszystkie formacje?

Rafał Kalukin
07.03.2026
null
Społeczeństwo

Między dżumą a cholerą. Czy prace domowe wrócą do szkół? Na razie zastąpiły je kartkówki

Choć zakaz prac domowych miał ulżyć dzieciom w nauce, w rzeczywistości tylko zmienił charakter tych obciążeń. Dzieci pozornie mniej pracują w domu.

Dariusz Chętkowski
09.03.2026
null
Kraj

Nawrocka i Brzezińska-Hołownia, mundurowe emerytki przed 40. Jak to możliwe? Ten system to tabu

Pierwsza dama Marta Nawrocka i niedoszła pierwsza dama Urszula Brzezińska-Hołownia, obie przed czterdziestką, zostały mundurowymi emerytkami. Armia młodych pobierających do końca życia emerytury mundurowe rośnie szybciej niż tych, którzy mają nas bronić. Każdego roku państwo wydaje na nie ponad 30 mld zł. Ten system to tabu.

Joanna Solska
24.02.2026
null
Historia

Szalone lata 90. Za czym tak tęsknimy? Wywołujemy duchy epoki, ale demonów już nie

Końcówka ubiegłego wieku szybko doczekała się renesansu. Moda, popkultura czy przemysł próbują wykorzystać ten trend. Ale skąd w ogóle wziął się sentyment za tamtymi czasami? I za czym tak naprawdę tęsknimy?

Malwina Dziedzic, Aleksandra Żelazińska
01.03.2026
null
Społeczeństwo

Tragedia na torach. Takiego wypadku nie było w Polsce od lat, robi się groźnie. Kto zawinił?

Takiego wypadku nie było w Polsce od lat. Niedawno na przejeździe kolejowo-drogowym w Ziębicach zginęło młode małżeństwo. Nie zadziałały nie tylko rogatki, ale doszło też do awarii sygnalizacji świetlnej. Iwona i Krystian osierocili dwuletnią córeczkę. Czy przejazdy kolejowe w Polsce to przejazdy śmierci?

Katarzyna Kaczorowska
10.02.2026
null
Społeczeństwo

Autyzm: coraz szersze spektrum. Co o nim naprawdę wiemy, a co sobie wymyślamy?

Nowa lalka Barbie ze spektrum autyzmu jest sygnałem społecznej „mody” na to zaburzenie. Co o nim wiemy, a co sobie wymyślamy? Dziś, nawet gdy pacjent otrzymuje rzetelną diagnozę, często zostaje z nią sam.

Joanna Cieśla
10.02.2026
