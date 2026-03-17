Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”
W najnowszej „Polityce” proponujemy wiele interesujących tematów z wielu dziedzin. Poniżej przedstawiam część naszej oferty:
• SAFE po prezydenckim wecie; jak teraz będzie wyglądał polski program zbrojeniowy, czy da się zniwelować straty wynikłe z niepodpisania ustawy o europejskiej pożyczce, co stało za decyzją Nawrockiego, jakie są polityczne skutki, co się teraz może wydarzyć – o tym w tekście Marka Świerczyńskiego oraz w Przypisach Mariusza Janickiego.
• Jak przebiega i czym może się skończyć wojna USA i Izraela z Iranem, jaki jest jej sens, jakie cele ma prezydent Trump, a jakie premier Netanjahu, czy w wojnę i ochronę statków w cieśninie Ormuz zaangażują się kraje europejskie – sytuację relacjonuje Łukasz Wójcik.
• W Koalicji Obywatelskiej właśnie odbyły się wewnętrzne wybory do władz partii na wszystkich szczeblach, łącznie ze stanowiskiem przewodniczącego. Co się zatem wyłania z tego nowego rozdania, jak wygląda układ sił w ugrupowaniu, kim są nowi „baronowie”, czy partia jest przygotowana organizacyjnie i mentalnie na wielkie starcie z opozycyjną prawicą – analizuje Rafał Kalukin.
• Kim jest Bartosz Lewandowski, naczelny prawnik prawicy, jak przebiegała jego kariera, skąd tak duże wzięcie tego adwokata związanego z katolicką organizacją Ordo Iuris – piszą Anna Dąbrowska i Klementyna Suchanow.
• Czy możliwe jest dzieciństwo bez smartfona, jak reagują na to dzieci, co robią rodzice, aby je zachęcić do rezygnacji z tych urządzeń – o tym w tekście Joanny Podgórskiej i Anny Dobrowolskiej.
• Kto i dlaczego chce mieć polski paszport, czy trudno go zdobyć, ile osób i z jakich krajów składa wnioski o polskie obywatelstwo – pisze Katarzyna Kaczorowska.
• Jak się przygotować do emerytury, aby nie dać się zaskoczyć nagłą, kompletną zmianą trybu życia, kiedy najlepiej zacząć się na nią szykować, jak sobie radzić po zakończeniu aktywności zawodowej – pisze Ewa Wilk.
• Jak się wychodzi z uzależnienia od pornografii – mówi Dominik Mądrachowski na przykładzie własnych doświadczeń.
• Ile zarabiają polscy sportowcy, czy opłaca się zdobywać medale, jak wygląda system wynagradzania zawodników – o tym wszystkim przeczytacie Państwo w tekście Marcina Piątka.
• Ukraińska armia: co się stanie z żołnierzami i dowódcami po wojnie – pisze Paweł Reszka.
I jeszcze w nowej „Polityce”: • w sidłach meksykańskich karteli; • celebrytka Marysieńka; • kulisy powstawania Facebooka, • Gore Verbinski, reżyser i scenarzysta, o swoich filmach, • pianista Yehuda Prokopowicz o swoich występach i ulubionej muzyce; • Małgorzata Szejnert – mistrzyni reportażu; • zmierzch all inclusive; • chorwackie wina.
