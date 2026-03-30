Wojciech Szacki, Polityka Insight
30 marca 2026
Kraj

Notatnik polityczny. Rząd nie miał wyjścia, musiał coś zrobić. Dokąd dojedzie benzynowy ekspres Tuska?

To był ostatni moment na działanie rządu w sprawie cen paliw, by bezczynność Tuska i drożyzna na stacjach nie stały się dyżurnym tematem przy wielkanocnych stołach. Operacja została przeprowadzona bardzo sprawnie.

Zeszły tydzień to był paliwowy blitzkrieg rządu. Odrobina chronologii na początek, żebyśmy sobie uświadomili tempo działań.

Poniedziałek 23 marca – minister Maciej Berek pytany w Radiu „Zet” o interwencję na rynku paliw tłumaczy, że „spektrum narzędzi, którymi dysponujemy, jest ograniczone. Obniżenie VAT i akcyzy? Można różne rzeczy wykonać i te wszystkie rzeczy są w zamyśle i są przygotowane. Obserwujemy sytuację i nie podejmujemy działań pochopnie”.

Trzy dni później (w czwartek o godz. 14) Tusk informuje, że tego samego dnia na godz. 18 zwołał nadzwyczajne posiedzenie rządu, który zajmie się projektami ustaw mających obniżyć ceny paliw. Tuż po godz. 19 był już komunikat o przyjęciu obu projektów przez rząd. Tusk nazywa je zbiorczo CPN – „Ceny Paliwa Niżej”, nawiązując do dawnej sieci stacji benzynowych.

W czwartek wieczorem projektami zajmuje się Sejm. W piątek posłowie uchwalają obie ustawy, tuż potem bez poprawek akceptuje je Senat. By tak się mogło stać, marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska skróciła wizytę w Berlinie oraz zwołała dodatkowe posiedzenie Senatu.

W piątek wieczorem na pokładzie samolotu do Dallas ustawy podpisuje Karol Nawrocki. W sobotę oba akty są już opublikowane w Dzienniku Ustaw, w niedzielę wchodzą w życie. Cała operacja – od przyjęcia projektów przez rząd do opublikowania podpisanych przez prezydenta ustaw – zajęła niecałe 48 godzin.

Czytaj też: Sejm przyjął CPN. Paliwo stanieje, Tusk odrobił lekcję. Ale sztuczki podatkowe ropy nie wyczarują

Dziś rząd może triumfować, ale co dalej?

Co się znalazło w tym legislacyjnym pendolino? Obniżka VAT i akcyzy na paliwa oraz uprawnienie ministra energii do codziennego ustalania ceny maksymalnej na stacjach. Od wtorku 31 marca benzyna i olej napędowy mają kosztować o ok. 1,2 zł mniej, niż by kosztowały, gdyby rząd nie zrobił nic. Te 120 gr na litrze będzie kosztowało budżet niecałe 2 mld zł miesięcznie. To mniej więcej jedna trzecia kosztów programu 800 plus.

Tusk nie miał chyba wyjścia; ceny benzyny przez wojnę USA i Izraela z Iranem podskoczyły, grożąc wzrostem inflacji. PiS żądał działań rządu i miał za sobą zdecydowaną większość Polaków, którzy także domagali się, by rządzący interweniowali. To był ostatni moment, by bezczynność premiera i drożyzna na stacjach nie stały się dyżurnym tematem przy wielkanocnych stołach.

Operacja została przeprowadzona bardzo sprawnie. Obyło się bez przecieków medialnych, opozycja – poza Konfederacją, która głosowała przeciwko cenie maksymalnej – nie wydała z siebie głosu protestu, Nawrocki błyskawicznie zaakceptował plan.

Ale po tym efektownym zwycięstwie warto się zastanowić nad, co dalej. Bo z blitzkriegami różnie bywa w dłuższej perspektywie. Tusk już teraz wykorzystał większość dostępnych narzędzi, a rozciągliwość budżetu nie jest nieograniczona. Co jeśli kryzys paliwowy nie skończy się w ciągu miesiąca? Dwóch? Jeśli potrwa do końca roku?

Dziś rząd może triumfować, bo pokazał tak pożądane w tych czasach sprawność i sprawczość, ale przyszłość – za rok będziemy już w blokach startowych przed kampanią parlamentarną – pozostaje niepewna. Miliardów wydanych na CPN może dotkliwie zabraknąć gdzie indziej. A wtedy zagrożony będzie cały przekaz Tuska o rozwoju, kwitnącej gospodarce i awansie cywilizacyjnym do grupy G20.

Czytaj też: Czarnek, czyli taran Kaczyńskiego. Ma misję, jego liścik do Konfederacji nasączony był trucizną

A poza tym...

Nieoficjalna, acz ciekawa rozmowa z pewnym politykiem PiS pokazała, że kandydatura Przemysława Czarnka na premiera nie spotkała się z powszechnym entuzjazmem w partii. Mój rozmówca uważa ją wręcz za strategiczny błąd. Są bowiem – według niego – dwie drogi do zwycięstwa PiS. Pierwsza to obniżenie temperatury sporu, tak by schłodzić atmosferę polityczną, uśpić przeciwnika, zdemobilizować jego wyborców i wygrać swoim żelaznym elektoratem. Druga to poszerzenie bazy wyborczej PiS.

Czarnek jest zaś niekompatybilny z żadną z tych strategii. Ma ogromny elektorat negatywny i równie olbrzymi potencjał, by zachęcać do głosowania zwolenników obozu władzy. I nie lubią go wyborcy Konfederacji, co podobno wyszło PiS-owi już przed kampanią prezydencką, gdy Czarnek jako potencjalny kandydat został solidnie przebadany.

Pierwsze tygodnie z Czarnkiem jako kandydatem na premiera pokazują też, że ten polityk ma dość ubogi repertuar; jego podstawową umiejętnością jest wciskanie gazu do dechy. Ze swoimi tyradami o OZE-sroze, zidiociałym lewactwie i pustych łbach Czarnek przypomina raczej ożywiony pasek TVP za prezesury Jacka Kurskiego niż polityka, który doprowadzi do odrodzenia PiS.

Na razie głos mojego rozmówcy jest w PiS odosobniony, ale jeśli przed wakacjami nie będzie większych postępów sondażowych, to Jarosław Kaczyński może zacząć rozglądać się za nowym kandydatem na premiera.

Od 2013 r. kieruje działem politycznym Polityki Insight, publikuje też w „Polityce”. Zajmuje się opisywaniem sceny politycznej, a w szczególności dziejów PiS. Współautor podcastu Nasłuch Polityki Insight. Z wykształcenia prawnik, ale niepraktykujący. W latach 2002–12 był dziennikarzem „Gazety Wyborczej”. Autor artykułów, felietonów, komentarzy, wywiadów i analiz politycznych. Nominowany do nagrody Grand Pressa w kategorii „dziennikarstwo śledcze” oraz do nagrody Mediatory. Prywatnie fan książek, seriali, tenisa oraz Lego.
    Najczęściej czytane w sekcji Kraj

  1. Rozwód z Kościołem? „Oj, wy załgani biskupi”. Prawica atakuje episkopat za list o Żydach

    Jakub Halcewicz

  2. Teatr jednego rektora. Nowe odkrycia w sprawie Collegium Humanum. Minister Czarnek dawał na to pieniądze

    Anna Dąbrowska

  3. Prezydent krzyczy na dziennikarza jak kibol na piłkarza, czyli autoparodia Nawrockiego

    Michał Danielewski

  4. Polska kocha Polskę. Adam Leszczyński dla „Polityki”: Tak dobrze nie żyło nam się nigdy. To paradoks

    Ewa Wilk

  5. Unia wyluzowanych kontra USA. Sympatyczna Ameryka przeminęła z Trumpem

    Bartek Chaciński

Czytaj także

null
Świat

Wet za wet. Wojna z Iranem zaczyna być droga. Ajatollahowie wcale jej nie przegrywają

Amerykanie szykują się do lądowej inwazji w pobliżu cieśniny Ormuz, Izraelczycy – w Libanie, Iran strzela na 4 tys. km, a wojna trwa już prawie miesiąc.

Łukasz Wójcik
24.03.2026
null
Społeczeństwo

Zimne łóżka. Dlaczego Polacy coraz rzadziej uprawiają seks? Z naszych sypialni powiało chłodem

Im więcej seksu i erotyki wokół nas, tym zimniej w naszych sypialniach. Połowa kobiet i niewiele mniej mężczyzn traci zainteresowanie życiem łóżkowym. Nad Wisłą z sypialni wieje coraz większym chłodem.

Agnieszka Gierczak-Cywińska
25.03.2026
null
Społeczeństwo

Terapia integracji sensorycznej: zaglądamy za kulisy. Dorośli płacą krocie na zajęcia dla dzieci

Na terapię integracji sensorycznej Polacy wydają rocznie kilkaset milionów złotych z prywatnych kieszeni i z publicznych środków. Sprawdzamy, czy warto, i zaglądamy za kulisy branży.

Joanna Cieśla
29.03.2026
null
Historia

Ocalenie i nawrócenie kapitana Cierpicy. W Białym Domu mówił: Jezus tak chciał

Kręta droga kapitana Karola Cierpicy do Jezusa wiodła przez Afganistan. Tam spotkał anioła, który uratował mu życie. O tym wszystkim opowiadał w Białym Domu, stojąc koło Donalda Trumpa.

Juliusz Ćwieluch
16.03.2026
null
Społeczeństwo

Groźna moda w psychoterapii: młodzi „zrywają” relacje. Bo rodzice podobno są toksyczni

Rzesza nieodpowiedzialnych psychoterapeutów urządza młodym ludziom kąpiel, wraz z którą z ich życia zostają wylani rodzice. Bo podobno są toksyczni. Te „zerwania relacji” przybierają rozmiary absurdalnego i niebezpiecznego zjawiska.

Ewa Wilk
05.02.2025
null
Kraj

Teatr jednego rektora. Nowe odkrycia w sprawie Collegium Humanum. Minister Czarnek dawał na to pieniądze

Dotarliśmy do wyników audytu w Collegium Humanum. Przemysław Czarnek przekazywał uczelni pieniądze na promocję, choć już było wiadomo, że to fabryka fikcyjnych dyplomów.

Anna Dąbrowska
25.03.2026
null
Społeczeństwo

Czynsze grozy. Są takie bloki, które zamieniły się w miejsca walk. Podwyżki, straszenie sądem, finansowa panika

Wspólnoty mieszkaniowe zaczęły masowo powstawać w Polsce 30 lat temu. Były jak powiew wolności: małe środowiska rządzące się przejrzystymi, demokratycznymi zasadami. Dziś to tylko wspomnienie. Demokracja wynaturzona, zarząd jak dyktatura, kontroli państwa brak.

Marcin Kołodziejczyk
06.03.2026
null
Kraj

Polska kocha Polskę. Adam Leszczyński dla „Polityki”: Tak dobrze nie żyło nam się nigdy. To paradoks

Rozmowa z prof. Adamem Leszczyńskim, historykiem i socjologiem, o tym, jak się świetnie sami oceniamy, choć rządzących już gorzej. I o innych wnioskach z badania IBRIS zrealizowanego na zlecenie Instytutu Narutowicza.

Ewa Wilk
26.03.2026
null
Społeczeństwo

FAFO, czyli zimny chów. „Jak coś spieprzysz, to się przekonasz”. Tak w USA wychowują dzieci

Jak coś spieprzysz, to się przekonasz – to definicja FAFO, najmodniejszej dziś w USA „filozofii wychowania”, która dociera też do Polski. I udziela głupich odpowiedzi na mądre pytania.

Łukasz Wójcik
08.03.2026
null
Społeczeństwo

Ostro i szczerze o porno. Jak wyjść z tego uzależnienia? „Ta rozmowa to jest taka moja pokuta”

Zacząłem się bać samego siebie w tym wszystkim. Wchodzisz w to, tarzasz się w tym, masz z tego jakąś frajdę. Ale w tym samym momencie czujesz się brudny, czujesz się jak szmata – mówi Dominik Mądrachowski, muzyk, menedżer studia tatuażu.

Juliusz Ćwieluch
22.03.2026
null
Społeczeństwo

Autyzm: coraz szersze spektrum. Co o nim naprawdę wiemy, a co sobie wymyślamy?

Nowa lalka Barbie ze spektrum autyzmu jest sygnałem społecznej „mody” na to zaburzenie. Co o nim wiemy, a co sobie wymyślamy? Dziś, nawet gdy pacjent otrzymuje rzetelną diagnozę, często zostaje z nią sam.

Joanna Cieśla
10.02.2026
Pokaż więcej
