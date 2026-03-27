Adam Grzeszak
27 marca 2026
Sejm przyjął CPN. Paliwo stanieje, Tusk odrobił lekcję. Ale sztuczki podatkowe ropy nie wyczarują

Za sprawą CPN budżet straci ok. 1,6 mld zł wpływów podatkowych. engin akyurt / Unsplash
Tankujemy pod korek i jeździmy, jak gdyby nigdy nic. Konieczne będzie oszczędzanie, bo inaczej CPN zmaterializuje się nam w formie napisu „paliwa chwilowo brak”.

Donald Tusk odrobił lekcję z pisowskich rządów: w kryzysowej sytuacji trzeba działać szybko i z przytupem, mniej dbając o kasę państwową (która, jak wiadomo, jest z gumy), a bardziej o marketing polityczny. Dlatego w ekspresowym tempie powstał projekt ustawy, którą nazwano CPN – „Ceny Paliwa Niżej”. Nazwa jest rodzajem żartu z peerelowskiej marki Centrali Produktów Naftowych, pod którą działały niegdyś wszystkie polskie stacje paliw. Starszemu pokoleniu CPN kojarzy się z kolejkami, kartkami na paliwo i napisami „paliwa chwilowo brak”. Obyśmy takich napisów nie zobaczyli i dziś.

Paliwo za tę samą cenę

Ustawa CPN, przyjęta przez Sejm niemal przez aklamację (wszyscy byli za), przewiduje czasową obniżkę podatków od paliw tak, by ująć z ceny litra benzyny i oleju napędowego ok. 1,2 zł. Zostanie to osiągnięte poprzez obniżkę stawki VAT na paliwo z 23 proc. do 8 proc. i redukcję stawki akcyzy do unijnego minimum. Jednocześnie zostanie wprowadzony podatek od „nadmiarowych zysków” (ang. windfall tax) od producentów paliw. A po to, by na stacjach nie doliczano zbyt wysokiej marży, minister energii będzie każdego dnia ustalał maksymalne ceny detaliczne paliw. Tak więc na wszystkich stacjach będziemy płacić taką samą cenę.

Oczywiście wszystko po to, by ulżyć gospodarce, która z trudem znosi ekonomiczne skutki wojny w Zatoce Perskiej. Ale także – jak podkreślał premier – by Polacy podróżujący intensywniej w okolicy Wielkanocy nie musieli przepłacać za paliwo.

Paliwa chwilowo brak

Nie ma jednak nic za darmo: za sprawą CPN budżet straci ok. 1,6 mld zł wpływów podatkowych, czyli ok. 4,8 mld zł w skali jednego kwartału. Ale na razie nie słychać o konieczności nowelizacji budżetu. Budżet będzie za to musiał znowelizować Orlen, jeśli to z jego kasy minister finansów będzie miał zamiar uzupełniać braki w publicznej kasie. W 2022 r., kiedy przeżywaliśmy po wybuchu wojny w Ukrainie kryzys energetyczny i takim podatkiem obłożone zostały koncerny energetyczne, akurat Orlen za sprawą Daniela Obajtka z tego obowiązku zręcznie się wywinął. Teraz może być inaczej.

Wszyscy mają nadzieję, że ta wojna rychło się skończy, bo jeśli nie, to samymi sztuczkami podatkowymi dodatkowej ropy się nie wyczaruje. Przecież z Zatoki Perskiej świat czerpał dotychczas aż 20 proc. zaopatrzenia w węglowodory. Dlatego nie ma co udawać, że po obniżeniu podatków będzie tak, jak było: tankujemy pod korek i jeździmy, jak gdyby nigdy nic. Konieczne będzie oszczędzanie, bo inaczej CPN zmaterializuje się nam w formie napisu „paliwa chwilowo brak”.

Adam Grzeszak

Z „Polityką” od początku lat 90. Autor tekstów gospodarczych, związanych z motoryzacją i transformacją energetyczno-infrastrukturalną. Prawnik z wykształcenia. Zdobywca lauru Libertas et Auxilium (dwukrotnie) za tekst o ochronie konkurencji i praw konsumentów. Laureat Nagrody NBP im. Grabskiego, dwukrotnie nominowany w konkursie Grand Press. W 2017 r. otrzymał nagrodę Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Club Polska.
