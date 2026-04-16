Redakcja „Polityki”
16 kwietnia 2026
Cenckiewicz z dostępem do tajemnic. PSL i Polska 2050 przeciw przyrodzie. Powrót Igi. 5 tematów na dziś

Cenckiewicz z dostępem do tajemnic; Lex Romowicz przeciw przyrodzie; Wyścig do centrum. Morawiecki–PSL: flirt ma szansę; czym tak naprawdę jest antysemityzm; Iga Świątek wraca do gry.
1. Cenckiewicz z dostępem do tajemnic

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że odebranie Sławomirowi Cenckiewiczowi certyfikatu dostępu do informacji niejawnych było bezpodstawne. Wcześniej decyzję w tej sprawie podjął szef SKW, a utrzymał ją premier Donald Tusk. Sąd uznał jednak, że służby nadinterpretowały przepisy, opierając się m.in. na błędnej ocenie dotyczącej przyjmowanych przez szefa BBN leków.

Wyrok oznacza, że Cenckiewicz odzyskał dostęp do tajemnic, choć przedstawiciele rządu podkreślają konieczność przeprowadzenia dalszych procedur sprawdzających. On sam mówi o „ostatecznej klęsce bezprawia” i domaga się dymisji szefa SKW, zarzucając służbom działania o charakterze politycznym. Niezależnie od sprawy istnieją poważniejsze powody do kwestionowania dostępu Cenckiewicza do tajemnic. Chodzi o zarzuty dotyczące ujawnienia fragmentów planu obronnego „Warta” w celach politycznych, co może podważać jego wiarygodność jako osoby mającej dostęp do informacji niejawnych – komentuje Ewa Siedlecka.

2. Lex Romowicz przeciw przyrodzie

Posłowie PSL i Polski 2050 proponują zmiany w prawie, które uzależniłyby tworzenie rezerwatów przyrody od zgody rad gmin. Projekt – określany jako „lex Romowicz” – ma według autorów zwiększyć udział lokalnych społeczności w decyzjach, ale krytycy ostrzegają, że w praktyce utrudni ochronę cennych obszarów. Organizacje ekologiczne alarmują, że nowe przepisy mogą podporządkować ochronę przyrody lokalnym interesom politycznym i gospodarczym. Ich zdaniem grozi to dalszą degradacją środowiska, zwłaszcza że Polska już zmaga się z kryzysem bioróżnorodności i skutkami zmian klimatu.

Propozycja nowelizacji jest sygnałem, że w najlepsze trwa już kampania wyborcza. Potwierdza także podziały w koalicji na odcinku przyrodniczym – pisze Jędrzej Winiecki.

3. Wyścig do centrum. Morawiecki–PSL: flirt ma szansę?

W polskiej polityce powraca temat „centrum”, które teoretycznie mogłoby przełamać dominującą polaryzację. Mateusz Morawiecki oraz PSL sondują możliwość zagospodarowania umiarkowanego elektoratu, a ich spotkania wywołują spekulacje o potencjalnej współpracy.

Na razie jednak to głównie polityczne testowanie nastrojów. Morawiecki próbuje odbudować swoją pozycję po osłabieniu w PiS, a PSL szuka sposobu na uniknięcie marginalizacji. Ewentualny sojusz napotyka jednak poważne przeszkody – zarówno organizacyjne, jak i wizerunkowe. Zdaniem Rafała Kalukina „centrum” w dzisiejszej polityce ma ograniczoną atrakcyjność. Emocjonalna polaryzacja sprzyja raczej wyrazistym przekazom, a umiarkowanie często staje się schronieniem dla słabszych graczy. Mimo to do wyborów może jeszcze dojść do nowych konfiguracji i prób przełamania obecnego układu sił.

4. Czym tak naprawdę jest antysemityzm?

Czy można krytykować Izrael i nie być oskarżonym o antysemityzm? Karolina Lewicka w podkaście „Temat tygodnia” pyta o to dziennikarkę „Polityki” Agnieszkę Zagner, specjalistkę od spraw bliskowschodnich.

Debata o antysemityzmie w Polsce rozwija się w kontekście wojny w Gazie. Coraz częściej padają pytania o granice między uzasadnioną krytyką działań Izraela a uprzedzeniami wobec Żydów. Spór ten widoczny jest zwłaszcza przy okazji rocznic historycznych, takich jak powstanie w getcie warszawskim i towarzyszącej im dorocznej „Akcji żonkile” Muzeum POLIN. Jednocześnie w przestrzeni publicznej rośnie skala jawnego antysemityzmu, który stał się paliwem politycznym Grzegorza Brauna. Część środowisk prawicowych kwestionuje nauczanie Kościoła katolickiego w tej kwestii i atakuje biskupów.

5. Iga Świątek wraca do gry

Po prawie miesiącu znów możemy oglądać w turniejowej rywalizacji Igę Świątek. W pierwszym meczu w Stuttgarcie Polka pokonała Laurę Siegemund 6:2, 6:3. Choć w pierwszym secie miała krótki moment słabości po upadku na korcie, ogólnie kontrolowała przebieg spotkania.

To był także debiut nowego trenera, Francisco Roiga, który zastąpił Wima Fissette’a. Zmiany widoczne były w sztabie i otoczeniu zawodniczki, co wzbudza duże zainteresowanie środowiska tenisowego. Eksperci podkreślają jednak, że na ocenę formy Świątek jest jeszcze za wcześnie. Najważniejsze, że pewnie wygrała pierwszy mecz i awansowała do ćwierćfinału, gdzie zmierzy się z kolejną wymagającą rywalką – pisze Krzysztof Matlak.

