Jak Prezes ocenia rząd? „Ucho…” odpowiada

Jak można się było spodziewać, serial Showmaxa nie przegapił szansy i odtworzył słynne przemówienie Beaty Szydło ze słowami „Nam się należało”. Zwrot ten stał się nawet tytułem siódmego odcinka trzeciego sezonu. Satyrycy zaraz później zapytali: naprawdę się należało? Po czym przeszli do analizy.

Prezes ma dobre intencje

Ta analiza, czyli rozmowa Prezesa z Płaszczakiem, w której ten pierwszy z kwaśną miną dopytuje o zrealizowane ustawy i sarka na otaczających go nieudaczników, to scena już klasyczna. „Ucho...” konsekwentnie pokazuje go jako jedynego normalnego w otoczeniu wariatów, który ma jakieś plany, a nawet dobre intencje. Tyle że podlegający mu ministrowie nie potrafią wywiązać się z żadnej obietnicy. Prezes uważa Antoniego za szurniętego, ojca z Torunia za pazernego manipulanta, a oboje swoich premierów za pomyłki. Chce nawet ustawy dla frankowiczów!

Robert Górski i scenarzyści chyba wpadli w pułapkę, uznając, że Prezes jest ich głównym bohaterem, a zarazem jedyną niespecjalnie karykaturalną postacią. Jeśli więc potrzeba im jakichś słów rozsądku, są tak jakby skazani na niego. No i ewentualnie siostrę pani Basi, która także za zadanie ma tylko zgrabnie podsumowywać poczynania obozu rządzącego.

„Ucho prezesa” bez pomysłu

Trochę to „leniwe”, bo serial zamiast pokazywać, co się wyprawia za kulisami, streszcza tylko newsy i kąśliwie punktuje PiS. Do tego w odcinku „Należało się nam!” twórcy dorzucili karykaturę Piotra Dudy z „Solidarności” (oj, byli dla niego okrutni!), a w „Ogrzej mnie” przenieśli akcję do Wronek, gdzie Prezes i prezydent Adrian spotkali trenera Nawałkę, Lewego i Turbo Grosika.

Jest zresztą ten najnowszy odcinek wyjątkowo słaby, jakiś taki bez pomysłu. Niby pokazuje pewien mechanizm, a więc ocieplanie wizerunku polityków, gdy sondaże lecą. Robi to jednak trochę jak w skeczu „Saturday Night Live”, czyli nie skupia się na politykach, ale bawi w karykatury. Bo co sceny z małżeństwem Lewandowskich dyskutujących przy wózku z małą Klarą mówią nam o Prezesie?

Perełką jest tylko doskonale zrobiona scena z trzema tuzami Platformy Obywatelskiej, wspaniale wmontowana we wspomnianą dyskusję Prezesa z Płaszczakiem, kiedy ten drugi na każdy zarzut wobec rządu odpowiada, że „no ale opozycja” leży i kwiczy. Jest tu humor, jest zaskoczenie, jest treść ukryta, niewypowiedziana wprost – i takie powinno być „Ucho”.