5 najciekawszych książek dla dzieci (polecamy w sierpniu 2019)

Céline Claire (tekst), Magali Le Huche (ilustracje), „Cisza!”, Polarny Lis, Warszawa 2019. Bardzo francuska rzecz – zarówno w poczuciu humoru, jak i kresce. Mamy tu bowiem lekkie, dynamiczne rysunki z mocnym konturem i delikatnym kolorem. To także historia o sąsiedzkich relacjach, które mogą stać się niezwykle trudne. Zwłaszcza gdy jeden z sąsiadów uwielbia ciszę i postanawia się za wszelką cenę odizolować. Ale płaci za to wysoką cenę.

Bjørn F. Rørvik (tekst), Per Dybvig (ilustracje), „Leśna gazeta”, Wydawnictwo Druganoga, Warszawa 2019. Prosiak i lis pewnego dnia szperają w starej prasie, a później postanawiają założyć własną gazetę. Początkowo przyświecają im szczytne cele, ale niestety w ich lesie nic się nie dzieje. A skoro tak, to newsy należy nie tyle relacjonować, ile wykreować. „Leśna gazeta” to książka z pazurem. Trochę tu drapieżnego humoru doskonale korespondującego z bardzo ekspresyjnym, odrobinę szalonym rysunkiem.