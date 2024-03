Urszula Honek nominowana do Międzynarodowego Bookera!

Ta nominacja pokazuje, że dzięki znakomitym tłumaczom i tłumaczkom polska literatura może być zauważona na tak wymagającym rynku, na którym trudno przebić się nieanglojęzycznym książkom.

W poniedziałek Fundacja Booker Prize ogłosiła długą listę nominacji do Międzynarodowej Nagrody Bookera 2024. W zestawieniu trzynastu tytułów znalazły się „Białe noce” (White Nights) Urszuli Honek w przekładzie Kate Webster. Ta nominacja to wielki sukces autorki i tłumaczki. W ostatnich latach nominowane były dwie polskie pisarski: Wioletta Grzegorzewska za „Guguły” (2017) i Olga Tokarczuk aż trzy razy – za „Biegunów” (2018, i wtedy została laureatką), za „Prowadź swój pług przez kości umarłych” (2019) i za „Księgi Jakubowe” (2022).

Urszula Honek i wielkie zasługi tłumaczek, tłumaczy

„Białe noce” to debiut prozatorski Urszuli Honek, która pochodzi z Racławic koło Gorlic i pisze o Beskidzie Niskim. Wcześniej opublikowała trzy książki poetyckie: „Sporysz” (2015), „Pod wezwaniem” (2018) i „Zimowanie” (2022). „Białe noce” były nominowane do Paszportów POLITYKI, za tę książkę autorka otrzymała Nagrodę im. Kościelskich i Nagrodę Conrada.

„Białe noce” zaczyna się czytać jak zbiór opowiadań, ale w pewnym momencie okazuje się, że te historie i bohaterowie są ze sobą powiązani. Autorka buduje nowy obraz beskidzkiej wsi, odchodząc od podziału na centrum i peryferie, na wykształcone miasto i zacofaną wieś. Honek tworzy świat, w którym jawa miesza się ze snem i wyobraźnią, a żywi z umarłymi. Szczególnie przejmujące są losy kobiet – jedna z nich odchodzi ze wsi z mężem, ale mąż niebawem znika, zostaje sama w pustym domu, z duchami zabitych w stodole. Inna wchodzi do wody z kamieniami w kieszeniach na spotkanie ze śmiercią. Te postacie mogłyby powiedzieć: „życie nie jest mi miłe”. Ich losy Honek rozpisuje z wielką wrażliwością, językiem gęstym i pełnym metafor.

Ta nominacja pokazuje, że właśnie dzięki znakomitym tłumaczom i tłumaczkom literatura polska może być zauważona na tak wymagającym rynku, na którym trudno przebić się nieanglojęzycznym książkom. Jest to również nagroda, która honoruje równorzędnie (25. tys funtów) autora/autorkę i tłumacza/tłumaczkę. Trzymamy kciuki za Urszulę Honek i Kate Webster.

Pełna lista nominowanych książek:

„Not a River”, Selva Almada, przeł. Annie McDermott

„Simpatía”, Rodrigo Blanco Calderon, przeł Noel Hernández González and Daniel Hahn

„Kairos”, Jenny Erpenbeck, przeł. Michael Hofmann

„The Details”, Ia Genberg, przeł. Kira Josefsson

„White Nights”, Urszula Honek, przeł. Kate Webster

„Mater 2-10”, Hwang Sok-yong, przeł. Sora Kim-Russell i Youngjae Josephine Bae

„A Dictator Calls”, Ismail Kadare, przeł. John Hodgson

„The Silver Bone”, Andrey Kurkov, przeł. Boris Dralyuk

„What I’d Rather Not Think About”, Jente Posthuma, przeł. Sarah Timmer Harvey

„Lost on Me”, Veronica Raimo, przeł. Leah Janeczko

„The House on Via Gemito”, Domenico Starnone, przeł. Oonagh Stransky

„Crooked Plow”, Itamar Vieira Junior, przeł. Johnny Lorenz

„Undiscovered”, Gabriela Wiener, przeł. Julia Sanches