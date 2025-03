Oscary 2025: gala rozdania już tej nocy!

Murowany faworyt żegna się z nadziejami na Oscary, wyścig rozpoczął się od nowa. A czarnych koni nie brakuje. Dużo jest niewiadomych, więc przed nami noc niespodzianek. Tym lepiej dla widowiska.

Oscary odbywają się jak zwykle w Dolby Theater w Los Angeles, za to pierwszy raz z komikiem Conanem O’Brienem w roli gospodarza. To już 97. edycja rozdania statuetek Amerykańskiej Akademii Filmowej, wieńcząca sezon nagród w kinematografii, tradycyjnie też poprzedzona rozmaitymi skandalami.

Tym razem najgoręcej wokół „Emilii Pérez”, antymusicalu z 13 nominacjami. Tylko Oscara brakuje twórcom filmu, który zdobył już wszystkie ważne trofea (Europejska Nagroda Filmowa, Złoty Glob, BAFTA, Goya). Akademia raczej wsłucha się jednak w głosy protestu – z odkopanych tweetów Karli Sofíi Gascón wyłoniły się poglądy rasistowskie i islamofobiczne. Meksykanie (zwłaszcza ruchy feministyczne) twierdzą, że film nie oddaje realiów kraju, ale na tle wpisów pierwszoplanowej gwiazdy widowiska to już zapewne sprawa drugorzędna. Bez faworyta oscarowe rozdanie robi się paradoksalnie ciekawsze, a głosy akademików zapewne się rozproszą. Jak w „Konklawe”, filmie, który w związku ze stanem zdrowia Franciszka zyskał nagle aktualny kontekst.

Po dziesięć nominacji do statuetek otrzymały filmy „Brutalista” i „Wicked”, po osiem – „Konklawe” i „Kompletnie nieznany”, po sześć – „Anora”, „Substancja” i druga część „Diuny”. Niżej pełna i aktualizowana lista tegorocznych zwycięzców. Uwaga! W poniedziałek opublikujemy podkast z gorącymi komentarzami po gali rozdania.

Oscary 2025: nominacje i zwycięzcy

Najlepszy film:

Anora

Brutalista

Kompletnie nieznany

Konklawe

Diuna: część druga

I’m Still Here

Emilia Pérez

Nickel Boys

Substancja

Wicked

Reżyseria:

Sean Baker (Anora)

Brady Corbet (Brutalista)

James Mangold (Kompletnie nieznany)

Jacques Audiard (Emilia Pérez)

Coralie Fargeat (Substancja)

Aktor pierwszoplanowy:

Adrien Brody (Brutalista)

Timothée Chalamet (Kompletnie nieznany

Colman Domingo (Sing Sing)

Ralph Fiennes (Konklawe)

Sebastian Stan (Wybraniec)

Aktorka pierwszoplanowa:

Cynthia Erivo (Wicked)

Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez)

Mikey Madison (Anora)

Demi Moore (Substancja)

Fernanda Torres (I’m Still Here)

Aktor drugoplanowy:

Yura Borisov (Anora)

Kieran Culkin (Prawdziwy ból)

Edward Norton (Kompletnie nieznany)

Guy Pearce (Brutalista)

Jeremy Strong (Wybraniec)

Aktorka drugoplanowa:

Monica Barbaro (Kompletnie nieznany)

Ariana Grande (Wicked)

Felicity Jones (Brutalista)

Isabella Rossellini (Konklawe)

Zoe Saldana (Emilia Pérez)

Scenariusz adaptowany:

James Mangold, Jay Cocks (Kompletnie nieznany)

Peter Straughan (Konklawe)

Jacques Audiard (Emilia Pérez)

Ramell Ross, Joslyn Barnes (Nickel Boys)

Clint Bentley, Greg Kwedar (Sing Sing)

Scenariusz oryginalny:

Sean Baker (Anora)

Brady Corbet, Mona Fastvold (Brutalista)

Jesse Eisenberg (Prawdziwy ból)

Moritz Binder, Tim Fehlbaum (September 5)

Coralie Fargeat (Substancja)

Film międzynarodowy:

I’m Still Here

Dziewczyna z igłą

Emilia Pérez

Nasienie świętej figi

Flow

Animacja:

Flow

W głowie się nie mieści 2

Pamiętnik ślimaka

Wallace i Gromit: Zemsta pingwina

Dziki robot"

Dokument:

Dzienniki Black Box

Nie chcemy innej ziemi

Wojna porcelanowa

Ścieżka dźwiękowa zamachu stanu

Sugarcane: rozliczenie z przeszłością

Montaż:

Sean Baker (Anora)

David Jancso (Brutalista)

Nick Emerson (Konklawe)

Juliette Welfling (Emilia Pérez)

Myron Kerstein (Wicked)

Zdjęcia:

Lol Crawley (Brutalista)

Greig Fraser (Diuna: część druga)

Paul Guilhaume (Emilia Pérez

Ed Lachman (Maria Callas)

Jarin Blaschke (Nosferatu)

Efekty specjalne:

Obcy: Romulus

Better Man: Niesamowity Robbie Williams

Diuna: część druga

Królestwo Planety Małp

Wicked

Muzyka:

Brutalista

Konklawe

Emilia Pérez

Wicked

Dziki robot

Piosenka:

Never Too Late (Elton John: Never Too Late)

El Mal (Emilia Pérez)

Mi Camino (Emilia Pérez)

Like a Bird (Sing Sing)

The Journey (Batalion 6888)

Film krótkometrażowy:

Anuja

A Lien

Nie jestem robotem

Ostatni strażnik

The Man Who Could Not Remain Silent

Animacja krótkometrażowa:

Piękni mężczyźni

W cieniu cyprysu

Magic Candies

Bez końca

Fuj!

Dokument krótkometrażowy:

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incydent

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra

Kostiumy:

Kompletnie nieznany

Konklawe

Gladiator II

Nosferatu

Wicked

Charakteryzacja i fryzury:

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

Substancja

Wicked

Scenografia:

Brutalista

Konklawe

Diuna: część druga

Nosferatu

Wicked

Dźwięk:

Kompletnie nieznany

Diuna: część druga

Emilia Pérez

Wicked

Dziki robot