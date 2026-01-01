Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Aleksander Świeszewski
Aleksander Świeszewski
1 stycznia 2026
Kultura

Rok 2025 w cieniu drapaczy chmur. Chiny dominują, ale najwyższy był Manhattan

1 stycznia 2026
270 Park Avenue 270 Park Avenue mat. pr.
W zestawieniu 100 najwyższych wieżowców aż siedem zostało ukończonych w ostatnich 12 miesiącach. Większość z nich wyrosła w Chinach, ale największy – w Nowym Jorku.

Najwyższy budynek 2025 r. ukończono w Nowym Jorku. To 270 Park Avenue, znany oficjalnie jako JPMorgan Chase World Headquarters. Mierzący 423 m obiekt został otwarty w październiku. Architektonicznie nawiązuje do starych dobrych czasów art déco. Można go uznać za całkowite przeciwieństwo ołówkowców (pencil towers), które zdominowały, a wedle niektórych oszpeciły, Manhattan w ciągu ostatnich 10 lat.

Czytaj też: Chałupa i bloków kupa. Architektura wsi to temat tabu, całą uwagę kradną miasta. Niesłusznie

Wielki wyjątek

Olbrzymi gmach zaprojektowany przez biuro Foster + Partners wywołał sporo dyskusji. Oczywiście wielbiciele i krytycy spierali się przede wszystkim w sieci. Dla jednych imponujący, innym wydaje się przytłaczający, zbyt masywny. Jeżeli chodzi o Nowy Jork, to bankowy drapacz chmur znajduje się na szóstej pozycji.

Jest najniższym na Manhattanie spośród obiektów, które przekroczyły 400 m wysokości. W dalszym ciągu najwyższym wieżowcem pozostaje One World Trade Center otwarte w 2014 r. Ukończenie obiektu można traktować jako początek epoki zmian. Od tamtej pory skyline amerykańskiej metropolii przechodzi ogromne przemiany, które nie wszystkim nowojorczykom przypadły do gustu.

270 Park Avenue to wielki, ale wyjątek. Otóż przez ostatni rok reszta najwyższych wieżowców (mówimy o tych powyżej 350 m) powstała w Azji, a ściślej rzecz ujmując, w Chinach. Do tego zdążyliśmy się przyzwyczaić przez ostatnie kilkanaście lat, Chiny stoją w awangardzie spod znaku szkła i stali.

Czytaj też: Chiny: zaskakujący lider zielonej transformacji. Jak Zachód stracił moralną przewagę?

Chiny w chmurach

Nankin w zbiorowej wyobraźni zapisał się tragicznie masakrą, jaką dokonała na chińskiej ludności armia imperialnej Japonii pod koniec lat 30. XX w. To zamierzchła przeszłość, w XXI w. metropolia pnie się do góry. Z roku na rok wieżowców przybywa, najwyższe dwa (blisko półkilometrowe) są w budowie.

Na koniec 2025 r. wszystkich obiektów powyżej 150 m, co wyznacza umowną granicą wieżowca, w Nankinie jest ponad 80. Żadne europejskie miasto nie ma ich tylu. Właśnie tam powstał drugi najwyższy drapacz chmur po nowojorskim – Zijin Financial Building jest niższy od położonego przy Park Avenue gmachu o niecałe 10 m.

Idźmy dalej. Center Tower 1 w Ningbo to trzeci i ostatni budynek, któremu w 2025 r. udało się osiągnąć ponad 400 m. Chińskie miasto doczekało się pierwszego tak ogromnego obiektu. Spójrzmy na kolejne miejsca. Nie mogło oczywiście zabraknąć Shenzhen. W drugim najwyższym mieście świata powstała potężna siedziba China Merchants Bank, która mierzy sobie ponad 390 m.

Center Tower 1 w Ningbomat. pr.Center Tower 1 w Ningbo

W położonym niedaleko od Shenzhen Kantonie oddano Guangdong Business Center. Budynek osiągnął 375 m, na tamtejsze podium się jednak nie załapał. Natomiast w Szanghaju powstała wieża numer dwa kompleksu Shanghai International Trade Center, mierząca 370 m. Tam do podium zabrakło kilkadziesiąt metrów...

Ostatnim z wieżowców, które załapały się do pierwszej setki, jest położony w Xiamen Cross Strait Financial Centre. Liczy sobie prawie 350 m. Jednakże wśród „największych” długo nie zabawi, gdyż zajmuje jedną z ostatnich pozycji. Znając realia, w najlepszym wypadku utrzyma się do wiosny. Natomiast rekordowy pozostaje 2019 r. Na dziś w gronie 100 najwyższych wieżowców aż 13 z nich oddano właśnie wtedy.

Czytaj też: Stadiony jak katedry. Architektoniczny wyścig zbrojeń klubów zamienia je w pałace dla bogaczy

Niegdysiejszy symbol

Zejdźmy nieco niżej, czyli poza rankingi. W Ameryce na uwagę zasługuje fakt, że pierwszego budynku powyżej 300 m doczekało się Austin w Teksasie. To miasto, którego dynamiczny rozwój dobrze mieć na uwadze. Gmach Waterline osiągnął docelową wysokość 311 m, czyli odrobinę więcej niż warszawskie Varso Tower. Jest najwyższy w całym stanie. Jego oficjalne otwarcie nastąpi w 2026 r. – w końcu wtedy Ameryka obchodzi 250-lecie.

WaterlinePolitykaWaterline

Na pewno warto uczcić je drapaczem chmur. Niegdysiejszym wyłącznym symbolem USA. Czasy się jednak mocno zmieniły. Dzisiaj Ameryka ma już blisko cztery razy mniej wieżowców niż Chiny. Te mają ponad 3,5 tys. obiektów (sic!). Do końca dekady spokojnie będzie to więcej niż 4 tys. Dla porównania w Polsce mamy ich niecałe 20. Nadmieńmy, że większość chińskich drapaczy powstała po 2010 r.

W 2025 r. spośród dziesięciu miast z najwyższą liczbą wieżowców na świecie już tylko Nowy Jork leży poza Azją. Trzyma się mocno na ostatnim miejscu podium. Z tych azjatyckich dziewięciu miast aż sześć znajduje się w Chinach. Symboliczny jest również fakt, że Chicago, miasto znane przecież jako miejsce narodzin wieżowców, wypadło z pierwszej dziesiątki. A gdzie znajdziemy jakieś europejskie miasto? Oj, daleko.

Aleksander Świeszewski

Aleksander Świeszewski

Dziennikarz, od 2018 r. związany z „Polityką”. Zajmuje się sztuką, rynkiem sztuki oraz architekturą. Gdańszczanin z urodzenia i wyboru.
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kultura

  1. Antyczni napaleńcy z Kutas Records. Tak homofobia z AI podbija listy przebojów

    Mateusz Witczak

  2. Michał Urbaniak nie żyje. „Zawsze robiłem tylko to, co chciałem, i grałem, jak chciałem”

    Janusz Wróblewski

  3. Wydarzenia roku w kulturze. Szał na „Dojrzewanie”, rekordowy Smarzowski. I wszędzie Schuchardt

    Dział kultury „Polityki”

  4. Łukasz Żal dla „Polityki”: Przymierałem głodem. Wtedy przyszła propozycja pracy przy „Idzie”

    Janusz Wróblewski

  5. Brigitte Bardot: legenda, zjawisko totalne i złożone. Jej odejście zamyka pewną epokę

    Janusz Wróblewski

Czytaj także

null
Kultura

13 najlepszych polskich książek roku według „Polityki”. Fikcja pozwala widzieć ostrzej

Autorskie podsumowanie 2025 r. w polskiej literaturze.

Justyna Sobolewska
16.12.2025
null
Kultura

Antyczni napaleńcy z Kutas Records. Tak homofobia z AI podbija listy przebojów

Kutas Records ma na Spotify 755 tys. słuchaczy. Problem w tym, że nie istnieje. Za to dyskryminacja LGBT+, na której zarabia, jest jak najbardziej prawdziwa. Uwaga: w tekście występują wulgaryzmy.

Mateusz Witczak
19.12.2025
null
Rynek

Biedniejemy, bogacimy się? Porównujemy koszyki z zakupami Polaka, Niemca i Czecha. Jest ciekawie

Postanowiliśmy sprawdzić, jak to jest naprawdę z naszą siłą nabywczą. Udaliśmy się do trzech nieodległych supermarketów Lidl: w niemieckim Görlitz, czeskim Hradec Kralove i w polskim Wrocławiu. Taki sam koszyk zakupów porównaliśmy z zarobkami. Wyszło ciekawie.

Joanna Solska
22.12.2025
null
Społeczeństwo

Tradwife wraca. To więcej niż wybór stylu życia z przeszłości. „Trudno tu nie widzieć hipokryzji”

Ruch tradwife to nie tylko kontrowersyjny powrót do roli kobiety wyłącznie jako żony i matki, ubranej w skromne sukienki retro i fartuszki. Pastelowe influencerki tworzą sielankową przestrzeń do propagowania radykalnych, ultrakonserwatywnych ideologii. A przy okazji zarabiają. Często lepiej niż ich mężowie.

Agnieszka Sowa
16.12.2025
null
Społeczeństwo

Fajnie być bluźniercą. Czy duchowość bez religii jest możliwa? Mówi „Polityce” były dominikanin

Rozmowa z Piotrem Augustyniakiem, autorem m.in. książki „Jezus Niechrystus”, o duchowości bez Boga, świętości życia i pielgrzymkach niewierzącego.

Joanna Podgórska
25.12.2025
null
Kultura

12 najlepszych zagranicznych książek roku według „Polityki”. Zadziorne, dzikie, poetyckie

Autorskie podsumowanie 2025 r.

Justyna Sobolewska
16.12.2025
null
Społeczeństwo

Bez recept i dilerów. Polacy przyjmują sterydy anaboliczne jak cukierki. „Test” ma wzięcie

Sterydy anaboliczne Polacy serwują sobie jak cukierki. Na sexy wygląd, lepszą wydolność, wydajność w pracy i dobry humor. Nie trzeba ani recept, ani nawet dilerów. Polska trafiła na pierwsze miejsce w Unii, jeśli chodzi o skalę nielegalnego wytwarzania substancji zabronionych.

Joanna Cieśla
02.12.2025
null
Społeczeństwo

Pomówmy o telefobii. Dlaczego młodzi tak nie lubią dzwonić? Problem widać gołym okiem

Chociaż młodzi niemal rodzą się ze smartfonem w ręku, zwykła rozmowa telefoniczna coraz częściej budzi w nich niechęć czy wręcz lęk.

Joanna Podgórska
07.12.2025
null
Kultura

Scarlett Johansson dla „Polityki”: Bardzo rzadko wpada mi w ręce tekst taki jak ten

Z perspektywy 40-letniej aktorki bycie ikoną seksu wydaje mi się już dość zabawną przeszłością – mówi Scarlett Johansson, amerykańska aktorka, debiutująca „Eleanor Wspaniałą” w roli reżyserki filmowej.

Janusz Wróblewski
07.12.2025
null
Kraj

Cztery polityczne lekcje 2025 r. To był rollercoaster, a następne starcia będą jeszcze gwałtowniejsze

Mijający rok rozpoczął się dla obozu demokratycznego od wielkich nadziei, potem nadeszła dotkliwa wyborcza trauma, a po niej powolne podnoszenie się z politycznych gruzów. Ale też sporo przez te 12 miesięcy nauczyliśmy się na przyszłość.

Mariusz Janicki
16.12.2025
null
Społeczeństwo

Polska jest egzorcystyczną potęgą. Jak się wypędza szatana? To seanse przemocy, „chory proceder”

Mamy w kraju 120 aktywnych egzorcystów. Jak wygląda wypędzanie szatana i co podczas obrzędów przeżywają osoby egzorcyzmowane, opowiada Szymon Piegza, autor książki „Mieli nas za opętanych”.

Filip Zagończyk
07.12.2025
null
Historia

Jak działał mózg nazisty? Psychiatrzy byli bezradni, doszli do niepokojących wniosków

Hollywoodzki film „Norymberga”, który właśnie wchodzi na ekrany polskich kin, śledzi relacje między nazistami i badającymi ich psychiatrami. Lekarze chcieli odkryć naturę zła.

Tomasz Targański
30.11.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną