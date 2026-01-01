Rok 2025 w cieniu drapaczy chmur. Chiny dominują, ale najwyższy był Manhattan

W zestawieniu 100 najwyższych wieżowców aż siedem zostało ukończonych w ostatnich 12 miesiącach. Większość z nich wyrosła w Chinach, ale największy – w Nowym Jorku.

Najwyższy budynek 2025 r. ukończono w Nowym Jorku. To 270 Park Avenue, znany oficjalnie jako JPMorgan Chase World Headquarters. Mierzący 423 m obiekt został otwarty w październiku. Architektonicznie nawiązuje do starych dobrych czasów art déco. Można go uznać za całkowite przeciwieństwo ołówkowców (pencil towers), które zdominowały, a wedle niektórych oszpeciły, Manhattan w ciągu ostatnich 10 lat.

Wielki wyjątek

Olbrzymi gmach zaprojektowany przez biuro Foster + Partners wywołał sporo dyskusji. Oczywiście wielbiciele i krytycy spierali się przede wszystkim w sieci. Dla jednych imponujący, innym wydaje się przytłaczający, zbyt masywny. Jeżeli chodzi o Nowy Jork, to bankowy drapacz chmur znajduje się na szóstej pozycji.

Jest najniższym na Manhattanie spośród obiektów, które przekroczyły 400 m wysokości. W dalszym ciągu najwyższym wieżowcem pozostaje One World Trade Center otwarte w 2014 r. Ukończenie obiektu można traktować jako początek epoki zmian. Od tamtej pory skyline amerykańskiej metropolii przechodzi ogromne przemiany, które nie wszystkim nowojorczykom przypadły do gustu.

270 Park Avenue to wielki, ale wyjątek. Otóż przez ostatni rok reszta najwyższych wieżowców (mówimy o tych powyżej 350 m) powstała w Azji, a ściślej rzecz ujmując, w Chinach. Do tego zdążyliśmy się przyzwyczaić przez ostatnie kilkanaście lat, Chiny stoją w awangardzie spod znaku szkła i stali.

Chiny w chmurach

Nankin w zbiorowej wyobraźni zapisał się tragicznie masakrą, jaką dokonała na chińskiej ludności armia imperialnej Japonii pod koniec lat 30. XX w. To zamierzchła przeszłość, w XXI w. metropolia pnie się do góry. Z roku na rok wieżowców przybywa, najwyższe dwa (blisko półkilometrowe) są w budowie.

Na koniec 2025 r. wszystkich obiektów powyżej 150 m, co wyznacza umowną granicą wieżowca, w Nankinie jest ponad 80. Żadne europejskie miasto nie ma ich tylu. Właśnie tam powstał drugi najwyższy drapacz chmur po nowojorskim – Zijin Financial Building jest niższy od położonego przy Park Avenue gmachu o niecałe 10 m.

Idźmy dalej. Center Tower 1 w Ningbo to trzeci i ostatni budynek, któremu w 2025 r. udało się osiągnąć ponad 400 m. Chińskie miasto doczekało się pierwszego tak ogromnego obiektu. Spójrzmy na kolejne miejsca. Nie mogło oczywiście zabraknąć Shenzhen. W drugim najwyższym mieście świata powstała potężna siedziba China Merchants Bank, która mierzy sobie ponad 390 m.