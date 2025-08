Warszawa będzie miała ołówkowiec. Co to za moda w architekturze?

Wieżowce tego typu zdominowały panoramę m.in. Nowego Jorku. Trudno jednak powiedzieć, czy była to zmiana na lepsze.

Pencil tower można przetłumaczyć po prostu jako ołówkowiec, połączenie ołówka i wieżowca. Nieformalna nazwa szybko się przyjęła jako określenie nadzwyczaj smukłych drapaczy chmur. Osobliwe wieżowce łatwo rozpoznać. Nie funkcjonują jakieś sztywne kryteria, ale stosunek szerokości do wysokości powinien wynosić przynajmniej 1:10.

432 Park Avenue ma ponad 400 m wysokości i był pierwszym spośród naprawdę ogromnych ołówkowców. W tym roku obchodzi dziesiąte urodziny. Cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem mediów – superdrogi obiekt ciągle ma jakieś problemy techniczne, na które skarżą się majętni mieszkańcy. Coś przecieka, coś pęka, sypią się pozwy zirytowanych bogaczy. Nie wszystko złoto, co się świeci.

To już nie nasze zmartwienie. Na pewno warto porównać zdjęcia panoramy z 2014 r. i zrobione dekadę później – zaszła gwałtowna transformacja. Ale czy można mówić o dobrej zmianie? Przywołajmy kilka wieżowców winnych całego zamieszania. Co znamienne, wszystkie są luksusowymi apartamentowcami, a przy tym świetną ilustracją galopujących nierówności majątkowych.

Sam drapacz otwiera podium najwyższych wieżowców Nowego Jorku. Najwyższym jak dotąd ołówkowcem pozostaje tymczasem Central Park Tower, ukończony w 2020 r. Gmach zbliża się do wysokości pół kilometra. W Nowym Jorku i całej Ameryce wyższy jest tylko One World Trade Center. Natomiast na świecie jak dotąd nie zbudowano nic wyższego. Kolejnym zagłębiem osobliwych wieżowców ma stać się Toronto, w kanadyjskiej metropolii prowadzone są prace nad kilkoma projektami.

Jest też 111 West 57th Street, znany pod nazwą Steinway Tower. Mierzy 435 m i jest najwęższym (czy też najsmuklejszym) drapaczem na świecie. Stosunek szerokości do wysokości to w tym wypadku 1:24. Prace nad gigantycznym obiektem zakończono w 2022 r. Powstał na bazie Steinway Building otwartego blisko sto lat temu. Zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa, wewnątrz mieścił się firmowy sklep ze słynnymi fortepianami.

Twarda 7

Do grona posiadaczy ołówkowców dołączyć ma wkrótce także Warszawa. Trendy tradycyjnie docierają do nas z opóźnieniem – ma to swoje zalety, bo można uczyć się na cudzych błędach. Pierwszy ołówkowiec stanie obok wieżowca Skysawa, który sam charakteryzuje się sporą smukłością.

Wiadomość razem z wizualizacjami pojawiła się już jakiś czas temu, ale pozwolenie na budowę wydano w ostatnich tygodniach. Apartamentowiec zaprojektowało studio JSK Architekci – to autorzy m.in. Stadionu Narodowego czy nowego terminalu gdańskiego lotniska. W środku drapacza znajdą się przestrzenie biurowe oraz apartamenty z godnym pozazdroszczenia widokiem.

Gmach przy Twardej 7 będzie liczyć 105 m wysokości, niemal dokładnie cztery razy mniej niż pechowy 432 Park Avenue. Wizualizacje zapowiadają jeden z oryginalniejszych obiektów w stolicy, a budowa ma potrwać koło dwóch lat. Raczej można być spokojnym o stołeczną panoramę, na pewno nie zostanie zdominowana. Takie ołówkowce są mile widziane.