17 marca 2026
Kultura

Malarstwo Jędrzeja Bieńki w MCSW Elektrownia w Radomiu

17 marca 2026
Wystawa malarstwa Jędrzeja Bieńko zaczyna się od spojrzenia, które zostaje wciągnięte w głąb płótna – jakby obraz był transparentną membraną oddzielającą nasz świat od rzeczywistości, w której człowiek przestaje być oczywistym centrum.

Artysta maluje tak, jakby obserwował świat przez warstwę powietrza wypełnioną pyłem i pamięcią. Aerograf, narzędzie kojarzone z precyzją, w jego rękach służy budowaniu efektu sfumato – subtelnego rozproszenia, w którym kontury ulegają zatarciu, a formy pulsują na granicy widzialności.

Płótno pozostaje świadomie surowe, niepokryte gruntem. Materiał chłonie pigment nierównomiernie, odsłaniając własną tkankę przypominającą skórę lub całun. To surowe podłoże staje się współtwórcą znaczeń, przywołując skojarzenia z wizerunkami powstałymi jakby bez udziału ręki, będącymi jedynie odbiciem ciała i czasu.

Jędrzej Bieńko, Stos (Stack), 150 x 180 cm / 60 x 72" acrylic on linen canvas, 2023, Courtesy of WHOISPOLA Gallery

Centralnym punktem twórczości Bieńki jest autorski, konsekwentnie budowany bestiariusz. Minotaur, łabędź czy sęp – figury znane z mitów i średniowiecznych ksiąg – powracają tu w nowym kontekście. W jego obrazach tradycyjne hierarchie ulegają odwróceniu: zwierzęta nie są dekoracją ani metaforą, lecz równorzędnymi bohaterami scen. Człowiek pojawia się jedynie jako jedna z wielu form życia, co stanowi wyraźną korektę antropocentrycznego porządku.

Bieńko tworzy intymne przestrzenie, do których widz wchodzi sam. Nie prowadzi go linearną opowieścią, lecz pozwala „przebywać” wewnątrz obrazu. To malarstwo, które działa bezpośrednio na emocje, operując płynną granicą między człowiekiem, zwierzęciem a pejzażem.

Jędrzej Bieńko, No title, 170 x 200 cm / 68 x 80" acrylic on linen canvas, 2024, Courtesy of WHOISPOLA Gallery

Jędrzej Bieńko – malarz, urodzony w 2000 roku w Warszawie. Jego twórczość łączy wyrafinowaną technikę aerografu z charakterystycznym językiem malarskim, zakorzenionym w symbolicznych przedstawieniach i stonowanej, ziemistej palecie barw. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2025), maluje na surowym, niezagruntowanym lnianym płótnie, pozwalając, by naturalna faktura materiału odgrywała aktywną rolę w każdej kompozycji. Obrazy Bieńki rozgrywają się w onirycznym, rozmytym niczym sfumato pejzażu, w którym granice — między ludźmi, zwierzętami a światem natury — są płynne i porowate. Te malarskie tableau przywodzą na myśl nie tylko osobliwe baśnie czy groteskowe i przewrotne wizje rzeczywistości, lecz także subtelne medytacje nad intymnością, podmiotowością i współzależnością wszystkich istot żywych. Mieszka i pracuje w Warszawie.

Wystawa objęta Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego

Wystawa czynna od 27.03 do 17.05.2026 roku

Kurator wystawy: Paweł Witkowski

Ekspozycję można oglądać od wtorku do piątku od 10.00 do 18.00, sobota – niedziela od 12.00 – 18.00

W soboty wstęp na wystawy bezpłatny!

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu, ul. Mikołaja Kopernika 1.

www.mcswelektrownia.pl

YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UC4IlmT0Ol7MQ9klAfzPyUGQ

FACEBOOK: https://www.facebook.com/mcswe24

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/mcsw_elektrownia_official/

Materiał przygotowany przez Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia.

  1. Ostatni kopniak z półobrotu. Chuck Norris nie żyje. Śmierć ma godnego rywala

    Jakub Demiańczuk

  2. Kulturalnie polecamy i ostrzegamy. „Projekt Hail Mary”. Trochę optymizmu (chociaż) w kinie i kosmosie

    Jakub Demiańczuk

  3. Polski pawilon sensacją Biennale na Malcie. Tak się promuje współczesną sztukę

    Piotr Sarzyński

  4. Ludzie beztroscy, czyli kulisy powstania Facebooka. To historia chciwości i upadku ideałów

    Michał R. Wiśniewski

  5. Awantura o „Ołowiane dzieci”. Spadkobiercy walczą o dobre imię babci. Ile jest fikcji w serialu na faktach?

    Aneta Kyzioł

Czytaj także

null
Świat

Wet za wet. Wojna z Iranem zaczyna być droga. Ajatollahowie wcale jej nie przegrywają

Amerykanie szykują się do lądowej inwazji w pobliżu cieśniny Ormuz, Izraelczycy – w Libanie, Iran strzela na 4 tys. km, a wojna trwa już prawie miesiąc.

Łukasz Wójcik
24.03.2026
null
Społeczeństwo

Zimne łóżka. Dlaczego Polacy coraz rzadziej uprawiają seks? Z naszych sypialni powiało chłodem

Im więcej seksu i erotyki wokół nas, tym zimniej w naszych sypialniach. Połowa kobiet i niewiele mniej mężczyzn traci zainteresowanie życiem łóżkowym. Nad Wisłą z sypialni wieje coraz większym chłodem.

Agnieszka Gierczak-Cywińska
25.03.2026
null
Społeczeństwo

Terapia integracji sensorycznej: zaglądamy za kulisy. Dorośli płacą krocie na zajęcia dla dzieci

Na terapię integracji sensorycznej Polacy wydają rocznie kilkaset milionów złotych z prywatnych kieszeni i z publicznych środków. Sprawdzamy, czy warto, i zaglądamy za kulisy branży.

Joanna Cieśla
29.03.2026
null
Historia

Ocalenie i nawrócenie kapitana Cierpicy. W Białym Domu mówił: Jezus tak chciał

Kręta droga kapitana Karola Cierpicy do Jezusa wiodła przez Afganistan. Tam spotkał anioła, który uratował mu życie. O tym wszystkim opowiadał w Białym Domu, stojąc koło Donalda Trumpa.

Juliusz Ćwieluch
16.03.2026
null
Społeczeństwo

Groźna moda w psychoterapii: młodzi „zrywają” relacje. Bo rodzice podobno są toksyczni

Rzesza nieodpowiedzialnych psychoterapeutów urządza młodym ludziom kąpiel, wraz z którą z ich życia zostają wylani rodzice. Bo podobno są toksyczni. Te „zerwania relacji” przybierają rozmiary absurdalnego i niebezpiecznego zjawiska.

Ewa Wilk
05.02.2025
null
Kraj

Teatr jednego rektora. Nowe odkrycia w sprawie Collegium Humanum. Minister Czarnek dawał na to pieniądze

Dotarliśmy do wyników audytu w Collegium Humanum. Przemysław Czarnek przekazywał uczelni pieniądze na promocję, choć już było wiadomo, że to fabryka fikcyjnych dyplomów.

Anna Dąbrowska
25.03.2026
null
Społeczeństwo

Czynsze grozy. Są takie bloki, które zamieniły się w miejsca walk. Podwyżki, straszenie sądem, finansowa panika

Wspólnoty mieszkaniowe zaczęły masowo powstawać w Polsce 30 lat temu. Były jak powiew wolności: małe środowiska rządzące się przejrzystymi, demokratycznymi zasadami. Dziś to tylko wspomnienie. Demokracja wynaturzona, zarząd jak dyktatura, kontroli państwa brak.

Marcin Kołodziejczyk
06.03.2026
null
Kraj

Polska kocha Polskę. Adam Leszczyński dla „Polityki”: Tak dobrze nie żyło nam się nigdy. To paradoks

Rozmowa z prof. Adamem Leszczyńskim, historykiem i socjologiem, o tym, jak się świetnie sami oceniamy, choć rządzących już gorzej. I o innych wnioskach z badania IBRIS zrealizowanego na zlecenie Instytutu Narutowicza.

Ewa Wilk
26.03.2026
null
Społeczeństwo

FAFO, czyli zimny chów. „Jak coś spieprzysz, to się przekonasz”. Tak w USA wychowują dzieci

Jak coś spieprzysz, to się przekonasz – to definicja FAFO, najmodniejszej dziś w USA „filozofii wychowania”, która dociera też do Polski. I udziela głupich odpowiedzi na mądre pytania.

Łukasz Wójcik
08.03.2026
null
Społeczeństwo

Ostro i szczerze o porno. Jak wyjść z tego uzależnienia? „Ta rozmowa to jest taka moja pokuta”

Zacząłem się bać samego siebie w tym wszystkim. Wchodzisz w to, tarzasz się w tym, masz z tego jakąś frajdę. Ale w tym samym momencie czujesz się brudny, czujesz się jak szmata – mówi Dominik Mądrachowski, muzyk, menedżer studia tatuażu.

Juliusz Ćwieluch
22.03.2026
null
Społeczeństwo

Autyzm: coraz szersze spektrum. Co o nim naprawdę wiemy, a co sobie wymyślamy?

Nowa lalka Barbie ze spektrum autyzmu jest sygnałem społecznej „mody” na to zaburzenie. Co o nim wiemy, a co sobie wymyślamy? Dziś, nawet gdy pacjent otrzymuje rzetelną diagnozę, często zostaje z nią sam.

Joanna Cieśla
10.02.2026
Pokaż więcej
Reklama