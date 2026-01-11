Paszporty POLITYKI 2025: nasi laureaci przekłuwają bańki. To twórcy światowego formatu

Nasi laureaci to twórcy światowego formatu, lecz świadomi i czerpiący ze swojego miejsca na tym świecie. Ale i z zaświatów.

Paszporty POLITYKI 2025: laureatki i laureaci

FILM: Emi Buchwald

SCENA: Katarzyna Minkowska

KSIĄŻKA: Stanisław Łubieński

SZTUKI WIZUALNE: Ant Łakomsk

MUZYKA POWAŻNA: Aleksandra Słyż

MUZYKA POPULARNA: Sw@da x Niczos

KULTURA CYFROWA: Tomasz Kisilewicz z 11 bit studios

PASZPORT CZYTELNIKÓW: Yehuda Prokopowicz

KREATOR KULTURY: Tomasz Lipiński

Wiele duchów kryje 33. edycja Paszportów POLITYKI. W filmie Emi Buchwald pojawiają się już w tytule – ale ważniejsze jest to, że przed tym, czego się boimy, chroni nas sama obecność najbliższych. Po warszawskim mieszkaniu na Dobrej paraduje dusiołek, współczesna wersja postaci ze słowiańskiej demonologii. W opowieści „Ghsting”, ilustrowanej niezwykłą, plastyczną muzyką Aleksandry Słyż, nawiedza gości sprzątaczka hotelowa, wcześniej traktowana przez gości jak duch, ale pilnie zapamiętująca ich historie i wracająca niczym zmora ze wschodnioeuropejskiego horroru. Nasze nagrody dają co roku okazję do spojrzenia na młodą polską kulturę w poprzek dziedzinowych i gatunkowych silosów, do przekłucia baniek. W tym roku ten zabieg przynosi mnóstwo skojarzeń ze światem zjawisk paranormalnych. Ilustracją dla rocznikowego albumu mogłyby być prace Ant Łakomsk, lepione z „półzapomnianych wspomnień”, z postaciami przypominającymi zjawy.

Tomasz Kisilewicz w „The Alters” wprost każe bohaterowi spojrzeć na swoją historię i wydobyć z osi czasu własnego życia inne, alternatywne wersje samego siebie. Bo można współpracować z duchami przeszłości. Katarzyna Minkowska z bohaterki „Cudzoziemki” w swojej teatralnej interpretacji robi ducha. Stanisław Łubieński w książce poświęconej miastu z jego drobnymi historiami i przyrodniczym tłem pisze m.in. o tym, jak „zwyczajne, nieheroiczne opowieści żyją krótko w pamięci świadków i wraz z ich śmiercią obracają się w proch”. Sw@da i Niczos wywołują duchy mieszających się przez stulecia słowiańskich tradycji w rytmie nowoczesnej muzyki tanecznej.

Spodobałoby się to z pewnością Marii Janion, której stulecie urodzin będziemy obchodzić w tym roku. Wielka badaczka polskiej wyobraźni pisała – za Mickiewiczem – o historii Słowian nie jako znaczonej budowlami i pismami, jak u ludów zachodniej Europy, tylko „złożonej w duchu”. Nasi laureaci to twórcy światowego formatu, lecz świadomi i czerpiący ze swojego miejsca na tym świecie. Ale i z zaświatów.