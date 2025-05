Naukowcy: Osoby uzależnione od social mediów łatwiej wierzą w fake newsy

Najnowsze badania wskazują, że uzależnienie od mediów społecznościowych może zwiększać podatność na fake newsy. A także, że nastolatkowie z zaburzeniami psychicznymi spędzają na tego typu platformach prawie godzinę więcej niż ich rówieśnicy.

Dwoje badaczy z Michigan State University Dar Meshi i Maria Molina postanowiło sprawdzić, czy istnieje związek między tym, co określa się w literaturze naukowej jako problematyczne używanie mediów społecznościowych (w skrócie PSMU, od angielskiego Problematic Social Media Use) a podatnością na fake newsy. PSMU definiuje się jako nadmierne, nieadaptacyjne korzystanie z tego typu platform internetowych, które może powodować zaburzenia w codziennym funkcjonowaniu użytkownika (np. utratę pracy, słabe wyniki w nauce oraz problemy ze zdrowiem psychicznym).

W eksperymencie, którego wyniki publikuje najnowsze wydanie periodyku „PLOS One”, wzięło udział 189 studentów (102 kobiety i 86 mężczyzn, jedna osoba nie podała płci), którym pokazano 20 wiadomości (10 prawdziwych i 10 fałszywych) w formie postów z mediów społecznościowych. Następnie uczestnicy oceniali wiarygodność tych treści oraz swoją chęć do wejścia z nimi w interakcję: poprzez kliknięcie, polubienie, skomentowanie lub udostępnienie.

Za klikanie w fake newsy odpowiada impulsywność

Wyniki okazały się niepokojące: im wyższy był poziom PSMU u danej osoby, tym bardziej uznawała ona fałszywe wiadomości za wiarygodne. Co więcej, badani z wysokim PSMU deklarowali większą skłonność do wchodzenia w interakcje z postami zawierającymi wiadomości – niezależnie od tego, czy były one prawdziwe, czy fałszywe. Jednak jako szczególnie znamienna ujawniła się korelacja między PSMU a intencją kliknięcia w fałszywe wiadomości. Zaobserwowano też silną tendencję łączącą PSMU a chęcią udostępniania nieprawdziwych treści.

Dlaczego tak się dzieje? Autorzy publikacji sugerują, że stoi za tym wspólny mechanizm poznawczy: impulsywność. Badania wskazują bowiem, że PSMU wiąże się właśnie z większą ogólną impulsywnością i tendencją do podejmowania ryzykownych decyzji, a jednocześnie inne prace naukowe wykazały, iż podatność na fałszywe informacje koreluje z „impulsywnym brakiem uważnego rozumowania”. Autorzy łączą te odkrycia, argumentując, że ogólna tendencja do impulsywności, która w kontekście fake newsów może przejawiać się jako skłonność do bezmyślnego akceptowania napływających informacji jako prawdziwych, wydaje się leżeć u podstaw zarówno problematycznego sposobu używania mediów społecznościowych, jak i zwiększonej podatności na dezinformację.

Odkrycia te mają istotne znaczenie nie tylko dla zrozumienia mechanizmów rozprzestrzeniania się dezinformacji, ale również dla opracowania skutecznych strategii jej zwalczania. Badacze sugerują, że terapeuci i klinicyści powinni być świadomi, iż osoby wykazujące PSMU mogą być bardziej podatne na dezinformację online. Podkreślają również, że w dobie narastającego problemu fake newsów konieczne jest prowadzenie dalszych badań nad mechanizmami ich rozprzestrzeniania się oraz opracowanie skutecznych interwencji, które mogłyby pomóc osobom z PSMU w lepszym rozpoznawaniu fałszywych informacji.

Młodzież z problemami psychicznymi inaczej korzysta z social mediów

W tym tygodniu ukazał się również inny artykuł naukowy dotyczący mediów społecznościowych. Opublikowało go czasopismo „Nature Human Behaviour”, a jego autorzy – badacze z uniwersytetów w Cambridge i Oxfordzie – postanowili poszukać zależności między ich używaniem a zdrowiem psychicznym młodzieży. W tym celu przeanalizowali dane zebrane od ponad 3,3 tys. brytyjskich nastolatków w wieku 11–19 lat. W grupie tej blisko 16 proc. osób miało zdiagnozowane co najmniej jedno zaburzenie.

Okazało się, że młodzież z problemami psychicznymi spędza w mediach społecznościowych średnio 50 min dziennie więcej niż rówieśnicy. Ponadto osoby te wykazują znacznie mniejsze zadowolenie z liczby swoich internetowych znajomych. Badacze zaobserwowali również, że nastolatkowie z problemami internalizacyjnymi (jak depresja czy zaburzenia lękowe) częściej porównują się z innymi użytkownikami mediów społecznościowych, silniej reagują emocjonalnie na otrzymywane polubienia, udostępnienia i komentarze oraz rzadziej dzielą się szczerze swoimi uczuciami w sieci. Z kolei młodzi ludzie z zaburzeniami eksternalizacyjnymi (np. ADHD) spędzali więcej czasu na platformach społecznościowych w porównaniu do rówieśników bez diagnozy, a internetowe informacje zwrotne (polubienia, komentarze) miały większy wpływ na ich nastrój.

Aczkolwiek autorzy publikacji w „Nature Human Behaviour” zaznaczają, że ich badanie ma tylko charakter przekrojowy (daje obraz sytuacji w określonym momencie – jakby „przekrój” populacji), co uniemożliwia ustalenie kierunku zależności: czy to zaburzenia psychiczne wpływają na sposób korzystania z mediów społecznościowych, czy też odwrotnie. Konieczne są zatem dalsze badania długoterminowe, które pomogłyby lepiej zrozumieć związki przyczynowo-skutkowe.

Jednak uzyskane wyniki wyraźnie pokazują, że sposób korzystania z mediów społecznościowych przez młodzież z problemami psychicznymi różni się od wzorców obserwowanych u rówieśników bez diagnozy. Zidentyfikowane odmienności – takie jak intensywniejsze porównania społeczne, większy wpływ informacji zwrotnych na nastrój (szczególnie przy problemach internalizacyjnych) czy mniejsza satysfakcja z liczby kontaktów w sieci – wskazują na obszary potencjalnej podatności tej grupy na negatywny wpływ social mediów. Mogą one zatem pogłębiać istniejące problemy psychiczne lub przyczyniać się do powstawania nowych trudności w tej sferze. Chociaż więc platformy społecznościowe oferują pewne korzyści, to nowe badanie uwypukla specyficzne wyzwania i możliwe ryzyka, z jakimi mierzą się w internecie młodzi ludzie z problemami psychicznymi.