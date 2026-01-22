Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Agnieszka Krzemińska
Agnieszka Krzemińska
22 stycznia 2026
Nauka

Naukowcy w końcu to sprawdzili. Rozmiar ma znaczenie, ale inne, nie seksualne

22 stycznia 2026
Rozmiar ma znaczenie, ale nie sam w sobie. Ewolucja nie selekcjonuje jednej cechy, tylko cały pakiet. Rozmiar ma znaczenie, ale nie sam w sobie. Ewolucja nie selekcjonuje jednej cechy, tylko cały pakiet. Andre Taissin / Unsplash
Dlaczego ludzki penis jest tak duży w porównaniu z innymi naczelnymi? To pytanie od lat krążyło po obrzeżach nauki – niby oczywiste, a jednak rzadko badane eksperymentalnie. Teraz wreszcie ktoś to sprawdził i okazało się, że „znaczenie” jest mniej seksualne, a bardziej wizerunkowe.

Zespół biologów ewolucyjnych z University of Western Australia przygotował 343 realistyczne, komputerowe sylwetki mężczyzn. Różniły się tylko trzema cechami – wzrostem, kształtem ciała (od „gruszki” po wyraźne V) oraz rozmiarem penisa. Ponad 800 osób oceniało je pod kątem atrakcyjności seksualnej oraz „potencjału bojowego”. Część widziała postacie naturalnej wielkości, jakby stały naprzeciw nich. Inni oglądali je online.

Duży penis, atletyczna sylwetka

Wynik okazał się spójny i jednoznaczny. Kobiety uznawały za bardziej atrakcyjnych mężczyzn wyższych, o szerokich ramionach i większym penisie. Mężczyźni z kolei oceniali takich samych rywali jako groźniejszych i bardziej konkurencyjnych seksualnie. Co ważne, nie chodziło o pojedynczą cechę – liczyła się kombinacja. Duży penis „działał” najmocniej u wysokich mężczyzn o atletycznej sylwetce.

Najciekawsze jest jednak to – piszą autorzy w „PLOS One” – że penis okazał się nie tylko sygnałem seksualnym, ale także społecznym. Mężczyźni czuli się bardziej zagrożeni przez rywali z większym penisem, co sugeruje, że cecha ta może pełnić funkcję „odznaki statusu” – sygnału siły, pewności siebie lub poziomu hormonów. Efekt był wyraźniejszy, gdy badani oglądali sylwetki naturalnej wielkości.

Internet spłaszcza ewolucję. W realnej skali lepiej widać, kto jest wysoki, szeroki i dominujący. Czyli rozmiar ma znaczenie, ale nie sam w sobie. Ewolucja nie selekcjonuje jednej cechy, tylko cały pakiet. A ludzki penis, dotąd traktowany jak biologiczna ciekawostka, okazuje się elementem tej samej gry co barki, wzrost i siła.

Czytaj też: Zagadka ewolucji. Dlaczego kobiety są ładniejsze od mężczyzn?

Komunikacja, nie kopulacja

Na pierwszy rzut oka może się to wydawać banalne, że kobiety uznają większe penisy za atrakcyjniejsze, a mężczyźni przypisują ich posiadaczom większą siłę. Tyle że badanie nie polega na potwierdzeniu obiegowych intuicji – po raz pierwszy pokazano to eksperymentalnie, w kontrolowanych warunkach i w relacji do innych cech ciała. To przesuwa rozmowę z poziomu anegdot i stereotypów na grunt biologii ewolucyjnej, pokazując penisa nie jako erotyczny fetysz, lecz jako społeczny sygnał, widoczny, czytelny i odczytywany przez obie płcie.

W tym sensie nie jest to badanie o seksie czy erotycznych preferencjach, tylko statusie. O tym, jak ciało w całości działa jak zestaw sygnałów społecznych, kto dominuje, kto może stanowić zagrożenie, kogo warto brać pod uwagę jako rywala. Rozmiar penisa nie zwiększał atrakcyjności w próżni, lecz wzmacniał przekaz płynący z całej sylwetki. To mechanizm znany z biologii ewolucyjnej, cecha, która nie służy bezpośrednio kopulacji, lecz komunikacji. A ta komunikacja odbywa się nie tylko między kobietami a mężczyznami, ale także między samymi mężczyznami.

Agnieszka Krzemińska

Agnieszka Krzemińska

Ukończyła archeologię śródziemnomorską na UW. Stypendystka na Freie Universität w Berlinie. Autorka książek „Miłość w starożytnym Egipcie”, „Dawniej ludzie żyli w brudzie. Kiedy i dlaczego zaczęliśmy o siebie dbać” oraz „Grody, garnki i uczeni. O archeologicznych tajemnicach ziem polskich”, za którą w 2022 r. otrzymała Złotą Różę – nagrodę przyznawaną wspólnie przez Festiwal Nauki w Warszawie, Instytut Książki i miesięcznik „Nowe Książki” za pozycję popularnonaukową wyróżniającą się rzetelnością i wybitną formą literacką. Dziennikarka działu Nauka/projektpulsar.pl.
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Nauka

  1. Mróz to brutalny test dla organizmu. Sprawdź, czy go zdasz

    Paweł Walewski

  2. Jak naprawdę działają leki na ADHD? Naukowcy odkryli, że zupełnie inaczej niż sądzono

    Marcin Rotkiewicz

  3. To mózg zamyka nas w „bańkach”? Ludzie wiele poświęcą, by go odciążyć. Czasem nawet życie

    Katarzyna Kaczorowska

  4. Zima w pełni, spadło nawet pół metra śniegu. Co nas czeka w najbliższych dniach?

    Michał Rolecki

  5. AI sprawdziła pół miliarda związków chemicznych w jeden dzień. To może być przełom

    Marcin Rotkiewicz

Czytaj także

null
Świat

Lęk przed drugą Jałtą. Trzech drapieżców gra już nowy koncert mocarstw? Trudny czas dla Europy i Polski

Amerykańska interwencja w Wenezueli i zapowiedzi Donalda Trumpa o zagarnięciu Grenlandii zapowiadają inny porządek świata. Fatalny dla takich krajów jak Polska.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
13.01.2026
null
Kraj

Polska jak Australia? Co o zakazie social mediów dla dzieci sądzą politycy różnych opcji

Ograniczenie dostępu dzieci do mediów społecznościowych w Polsce nie jest fikcją. Za jakąś formą regulacji opowiadają się politycy wszystkich partii w Sejmie. Pytanie, czy wystarczy im determinacji, żeby przegłosować odpowiednie przepisy.

Michał Tomasik
08.01.2026
null
Społeczeństwo

Już jedna trzecia Polaków to single. Związki wydają się dziś ciężką harówką, dane są zatrważające

Prof. Tomasz Szlendak o tym, że miłość i związki coraz częściej traktuje się jako ciężką pracę, a romantyczne uniesienia ciągle pozostają pożądane, ale nie są doświadczane.

Joanna Podgórska
06.01.2026
null
Społeczeństwo

Wstydzimy się ginekologa. Zwłaszcza zetki badają się rzadko. „To jest nasza wielka klęska”

Coraz większą barierą na drodze do regularnych wizyt i badań są ich koszty. Z ginekologa na NFZ skorzystać się boimy, na prywatnego coraz rzadziej Polki stać.

Agata Szczerbiak
11.01.2026
null
Kraj

Aleksander Kwaśniewski dla „Polityki”: Spokojnie nie będzie, a może być groźnie. Nie ma czasu na oddech

Naszą racją stanu będzie utrzymanie w gotowości ukraińskiej armii, na co muszą się znaleźć finanse. Kolejna sprawa to poważny projekt odbudowy, który włączy instytucje i firmy – mówi Aleksander Kwaśniewski, były prezydent RP.

Rafał Kalukin
08.01.2026
null
Świat

Dacze Putina: tu się ukrywa i przyjmuje gości. Już nie czuje się bezpiecznie, wpadł w paranoję

Gdyby Ukraińcy chcieli uderzyć w kolejne rezydencje Putina, to ich lista jest dość długa, w większości też znana. To tylko wzmaga niepokój i paranoję rosyjskiego dyktatora. W końcu zaczyna odczuwać ciężar wojny, którą sam wywołał.

Agnieszka Bryc
01.01.2026
null
Nauka

Mróz to brutalny test dla organizmu. Sprawdź, czy go zdasz

Natura nie jest naszym wrogiem, ale lubi testować naszą adaptacyjność – zatem adaptujmy się mądrze, bo mróz, nawet spodziewany, wciąż potrafi zaszkodzić. Na szczęście mamy sposoby, by się przed tym obronić.

Paweł Walewski
06.01.2026
null
Społeczeństwo

Jeszcze się policzymy! Po „rozwodzie”. Jak się dzielić majątkiem, kiedy nie ma się ślubu

Związek nieformalny też może wywołać poważne zobowiązania majątkowe – uznał Sąd Najwyższy. Być może na dekady zmieniając kurs polskiego orzecznictwa w sprawach dotyczących niemałżeństw.

Martyna Bunda
09.12.2025
null
Społeczeństwo

Tradwife wraca. To więcej niż wybór stylu życia z przeszłości. „Trudno tu nie widzieć hipokryzji”

Ruch tradwife to nie tylko kontrowersyjny powrót do roli kobiety wyłącznie jako żony i matki, ubranej w skromne sukienki retro i fartuszki. Pastelowe influencerki tworzą sielankową przestrzeń do propagowania radykalnych, ultrakonserwatywnych ideologii. A przy okazji zarabiają. Często lepiej niż ich mężowie.

Agnieszka Sowa
16.12.2025
null
Rynek

Biedniejemy, bogacimy się? Porównujemy koszyki z zakupami Polaka, Niemca i Czecha. Jest ciekawie

Postanowiliśmy sprawdzić, jak to jest naprawdę z naszą siłą nabywczą. Udaliśmy się do trzech nieodległych supermarketów Lidl: w niemieckim Görlitz, czeskim Hradec Kralove i w polskim Wrocławiu. Taki sam koszyk zakupów porównaliśmy z zarobkami. Wyszło ciekawie.

Joanna Solska
22.12.2025
null
Ludzie i style

Zwiedzamy Wielkie Muzeum Egipskie. To nie jest wyprawa dla ludzi o słabych nerwach

Imponujące, budowane 18 lat i trudne do zwiedzenia w jeden dzień Wielkie Muzeum Egipskie w Kairze wreszcie otworzyło podwoje. A tłumy ruszyły zwiedzać.

Ola Salwa
28.12.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną