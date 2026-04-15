Marcin Rotkiewicz
15 kwietnia 2026
Nauka

Sędziowie piłkarscy kontra VAR. Arbitrzy prawie zawsze zmieniają decyzję

System VAR. Eliminacje Ligi Europy Wisła Kraków – Rapid Wiedeń System VAR. Eliminacje Ligi Europy Wisła Kraków – Rapid Wiedeń Konrad Kozłowski / Agencja Wyborcza.pl
W angielskiej ekstraklasie aż 95 proc. decyzji, które sędziowie weryfikują przy monitorze, zostaje anulowanych. A choć na ostateczny werdykt nie wpływa wielkość tłumu, arbitrom zdarza się ulegać kibicom gospodarzy.

Wprowadzony w sezonie 2019/2020 system Video Assistant Referee (VAR) miał być remedium na błędy sędziowskie. Wcześniejsze analizy pokazywały, że odsetek poprawnych decyzji wzrósł dzięki niemu z 92,1 do 98,3 proc. Technologia ta od początku budzi jednak spory – krytycy zarzucają jej psucie piłkarskiego widowiska i mnożenie przerw w grze. Dotąd niewiele wiedziano o tym, jak sam protokół VAR wpływa na psychologię arbitra stojącego przed monitorem przy linii bocznej. A czynników, które potrafią naginać sędziowskie osądy, jest sporo. Wcześniejsze prace udokumentowały, że drużyny przyjezdne dostają więcej żółtych i czerwonych kartek, a arbitrzy doliczają średnio o 44 s mniej czasu meczowego, gdy to gospodarze prowadzą jedną bramką. Wszystkie te tendencje wyraźnie osłabły podczas pandemii covid-19, gdy mecze rozgrywano przy pustych trybunach.

Czytaj także: Łup jak klub. Nie chodzisz na mecze i futbol cię nie interesuje? Nie szkodzi, płacisz i tak

Bezstronny VAR?

Czy VAR jest odporny na takie naciski? Odpowiedzi postanowił poszukać zespół brytyjskich naukowców. Przeanalizował on 1520 meczów angielskiej Premier League rozegranych w czterech sezonach (od 2021/22 do 2024/25) – celowo pomijając okres pandemii, by uniknąć zakłócenia wyników przez puste stadiony. W tym czasie sędziowie zostali wezwani do monitora 250 razy. W aż 95 proc. przypadków zmieniali swoją pierwotną decyzję, a utrzymali ją zaledwie 12 razy.

Tak wysoki odsetek zmian może wydawać się zaskakujący, ale autorzy badania, opublikowanego na łamach czasopisma naukowego „PLOS One”, mają proste wyjaśnienie: do monitora wzywa się sędziego właśnie wtedy, gdy operator VAR podejrzewa pomyłkę. Innymi słowy, samo zaproszenie do powtórki już jest sygnałem, że pierwotny werdykt prawdopodobnie wymaga korekty.

Kluczowym celem analizy było jednak sprawdzenie, czy na decyzje arbitrów przy monitorze wpływają czynniki zewnętrzne. Naukowcy przyjrzeli się pięciu zmiennym: sezonowi rozgrywek, frekwencji na trybunach, wynikowi meczu w momencie decyzji, czasowi zdarzenia oraz temu, czy sytuacja dotyczyła gospodarzy, czy gości. Okazało się, że żaden z tych czynników nie miał istotnego wpływu na to, czy sędzia zmodyfikuje swój werdykt. Arbitrzy byli też konsekwentni z sezonu na sezon, a o samym wezwaniu przed monitor nie decydowała ani liczba kibiców na trybunach, ani okres rozgrywek.

Czytaj także: Mundial nie dla Polaków. Szwecja lepsza, trudno pogodzić się z tą porażką

Proximity bias

Jeden szczegół zwrócił jednak uwagę badaczy. Spośród 12 sytuacji, w których arbiter podtrzymał pierwotną decyzję, aż dziewięć (75 proc.) dotyczyło drużyny gospodarzy. Choć próbka jest zbyt mała, by wyciągać jakieś zdecydowane wnioski, to brytyjscy naukowcy formułują hipotezę o tendencji do faworyzowania osób znajdujących się fizycznie blisko nas (ang. proximity bias). Zazwyczaj bowiem monitor VAR ustawia się tuż przy bocznej linii, w sąsiedztwie ławek rezerwowych, często w polu widzenia kibiców gospodarzy. Ta sama hipoteza mogłaby tłumaczyć, dlaczego w czasie pandemicznych meczów bez publiczności sędziowska stronniczość wobec gospodarzy zmalała – bodziec w postaci bliskiego, krzyczącego tłumu po prostu zniknął. Dlatego praktyczna sugestia autorów publikacji w „PLOS One” jest następująca: monitor należałoby przenieść do tunelu prowadzącego do szatni, wciąż transmitując proces przeglądu zdarzenia na telebimy, by zachować wymóg transparentności.

Badanie ma jednak pewne ograniczenia. Wspomniana ogromna dysproporcja między liczbą zmienionych a podtrzymanych decyzji sędziowskich utrudniła analizę. Ponadto naukowcy opierali się wyłącznie na danych pochodzących z raportów meczowych stacji telewizyjnej Sky Sports. Wymusiło to przyjęcie założenia, że do ponownej weryfikacji wydarzeń na boisku zawsze wzywał sędzia VAR, mimo iż przepisy pozwalają również głównemu arbitrowi sygnalizować, że mogło mu umknąć coś istotnego.

Absolwent dziennikarstwa i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim oraz stypendysta Knight Science Journalism Program w Massachusetts Institute of Technology. Popularyzuje wiedzę przede wszystkim na temat biotechnologii, ewolucji naczelnych i neuronauki. Interesuje się również teoriami pseudonaukowymi i spiskowymi. Dwukrotnie nominowany do Nagrody Grand Press w kategoriach dziennikarstwo specjalistyczne i publicystyka. Autor wywiadów rzek: z prof. Jerzym Vetulanim „Mózg i błazen” oraz z prof. Bogdanem Wojciszke „Homo nie całkiem sapiens”. Napisał również „W królestwie Monszatana. GMO, gluten i szczepionki”, za którą otrzymał nagrodę redaktorów portalu Mądre Książki. Dziennikarz działu Nauka/projektpulsar.pl.
    Najczęściej czytane w sekcji Nauka

  1. Humbak z Wismaru musi umrzeć. Dlaczego nie możemy nic więcej zrobić?

    Michał Rolecki

  2. Nadciąga El Niño na sterydach. Do tej pory zdarzyło się to raz. Jest się czego bać?

    Michał Rolecki

  3. Artemida wraca z „dark side of the moon”. Co przywozi na Ziemię?

    Michał Rolecki

  4. Pobudka! Zmiana czasu psuje nam nastrój. Z badań wynika, że jesień jest gorsza od wiosny

    Marcin Rotkiewicz

  5. I polecieli! Misja Artemis II: po ponad 50 latach ludzie znów zmierzają ku Księżycowi

    Przemek Berg

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Alergia na wiosnę. Cierpi aż 12 mln Polaków. Leczą się u naturopatów, problem jest gigantyczny

Już 12 mln Polaków zmaga się z wiosennymi alergiami. Gdy konwencjonalna medycyna oferuje lata leczenia, gabinety naturopatów obiecują odczulenie bez igieł i bólu. Dlaczego łatwiej uwierzyć w magię niż w naukę?

Paweł Walewski
31.03.2026
null
Kraj

Nawrocki i jego dwór. Ambicje, zaskakujące błędy i wojenki. W dużym Pałacu robi się nerwowo

„Zluzuj zbroję” – mawia Karol Nawrocki do swoich współpracowników, zaniepokojonych wizerunkowymi konsekwencjami jego ostatnich zachowań. Ale jego otoczenie, nawet to z politycznym doświadczeniem, też jest zagubione i popełnia zaskakujące błędy.

Anna Dąbrowska
31.03.2026
null
Kraj

Fani Donalda, czyli Polska Partia Trumpa. W PiS rośnie niepokój, inni zacierają ręce

Iran, Ameryka, Izrael i kwestia polska. Wojna na Bliskim Wschodzie podzieliła naszą prawicę na trzy konkurencyjne obozy. Linię podziału wyznacza dzisiaj przede wszystkim stosunek do Donalda Trumpa, chociaż równie dobrze można się pospierać o polską bombę atomową albo żydowskiego antychrysta.

Rafał Kalukin
09.04.2026
null
Społeczeństwo

Predator z Tindera. Wygląda niegroźnie, krzywdził latami. Uwaga! On nadal poluje

Na początku słodki, z czasem zamieniał kobietom życie w koszmar. Szantażował, zastraszał, stosował przemoc, a nawet gwałcił. Przez lata bezkarny. Okazuje się, że policję miał na swoich usługach.

Violetta Krasnowska
11.04.2026
null
Kraj

Lasy Państwowe jak partyjny bankomat. Dotarliśmy do ustaleń, jak rąbano publiczną kasę

Sprawozdania z audytów w Lasach Państwowych, do których dotarła „Polityka”, ujawniają szokujące i nieznane szczegóły wyprowadzania pieniędzy. Fundusz Leśny działał jak Fundusz Sprawiedliwości, tylko razy dwa.

Anna Dąbrowska
09.04.2026
null
Społeczeństwo

Terapia integracji sensorycznej: zaglądamy za kulisy. Dorośli płacą krocie na zajęcia dla dzieci

Na terapię integracji sensorycznej Polacy wydają rocznie kilkaset milionów złotych z prywatnych kieszeni i z publicznych środków. Sprawdzamy, czy warto, i zaglądamy za kulisy branży.

Joanna Cieśla
29.03.2026
null
Rynek

Wakacje między wojnami. Czas zmienić plany. Od czego teraz zacząć planowanie urlopu?

Urlop czasem beztroski? To już nieaktualne. Teraz w cenie są ubezpieczenia, które nie wygasną z chwilą pierwszych strzałów, a o tym, dokąd można wysyłać wycieczki, zdecyduje MSZ.

Cezary Kowanda
31.03.2026
null
Historia

Makabryczna turystyka: kulisy polowań na ludzi w Sarajewie. „Dziecko było najcenniejszym trofeum”

Za zastrzelenie kobiety snajper musiał zapłacić ok. 70 mln lirów. Mężczyźni byli tańsi – mówi Ezio Gavazzeni, autor książki, w której ujawnia kulisy wstrząsającej turystyki polowań na ludzi w oblężonym Sarajewie.

Agnieszka Sowa
31.03.2026
null
Społeczeństwo

Zimne łóżka. Dlaczego Polacy coraz rzadziej uprawiają seks? Z naszych sypialni powiało chłodem

Im więcej seksu i erotyki wokół nas, tym zimniej w naszych sypialniach. Połowa kobiet i niewiele mniej mężczyzn traci zainteresowanie życiem łóżkowym. Nad Wisłą z sypialni wieje coraz większym chłodem.

Agnieszka Gierczak-Cywińska
25.03.2026
null
Historia

Piłsudski i Dmowski (i AI) dla „Polityki”. „Za moich czasów przynajmniej wiedzieliśmy, kto jest wrogiem”

O dzisiejszej Polsce, Unii Europejskiej, o Niemcach, Ukrainie oraz świecie Trumpa i Putina rozmawiamy z awatarami Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego.

Adam Krzemiński, Marcin Rotkiewicz
04.04.2026
