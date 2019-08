Na podróże małe i duże

Nie warto ryzykować. Zakup odpowiedniego ubezpieczenia podróżnego pozwoli spędzić urlop znacznie spokojniej.

Sporo wątpliwości budzą wyjazdy bliższe, zwłaszcza te w ramach Unii Europejskiej. Niektórzy rezygnują wówczas z kupowania polisy i przekonują, że wystarczy im tzw. EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Tymczasem wiele, nawet podstawowych zabiegów w innych państwach europejskich jest, inaczej niż w Polsce, przynajmniej częściowo odpłatnych. Dotyczy to każdej wizyty u lekarza pierwszego kontaktu i każdego dnia spędzonego w szpitalu. Takie opłaty pokryje dodatkowe ubezpieczenie turystycznego, ale już nie Narodowy Fundusz Zdrowia. Poza tym EKUZ nie zapewnia zwrotu kosztów transportu osoby chorej do Polski.

Oznacza to, że polisa turystyczna ma sens również podczas wakacji na terenie Unii Europejskiej. Jest po prostu uzupełnieniem EKUZ, którą można uzyskać w placówkach Narodowego Funduszu Zdrowia, a prawo do niej ma każdy regularnie opłacający składki zdrowotne. Na pewno warto zabrać ze sobą EKUZ, bo jest to bardzo pomocna karta. Jednak nie rozwiązują ona wcale wszystkich problemów. W granicach Unii zapewnia po prostu takie traktowania, na jakie mogą liczyć mieszkańcy danego kraju.

EKUZ okazuje się natomiast zupełnie bezwartościowa podczas dalszych wyciecze. Im bardziej egzotyczna wyprawa, tym więcej atrakcji i wrażeń. Niestety, wraz z odległością rośnie też ryzyko, bo chociaż dalekie kraje kuszą wspaniałymi widokami i przepysznym jedzeniem, to w przypadku problemów zdrowotnych okazują się prawdziwą pułapką. Dotyczy to zwłaszcza kosztów leczenia. Zagraniczni turyści nie mają specjalnego wyboru – korzystanie z podstawowej, lokalnej służby zdrowia jest bardzo ryzykowne, a jakiekolwiek placówki stojące na wyższym poziomie okazują się horrendalnie drogie. Niestety, przybysz z zagranicy, a zwłaszcza z Europy uważanej za region bardzo bogaty jest traktowany jako okazja do solidnego zarobku.

Tymczasem coraz częściej wybieramy dalekie podróże, bo rośnie nasza zamożność, a koszty takich wyjazdów są w naszym zasięgu. Przede wszystkim dzięki ogromnej konkurencji linii lotniczych, które nierzadko oferują bilety w bardzo atrakcyjnych cenach. Zamiast rezygnować z takich wypraw, trzeba się do nich odpowiednio przygotować. Najważniejszy cel ubezpieczenia turystycznego to pokrycie kosztów leczenia za granicą. Te potrafią sięgać w skrajnych przypadkach nawet kilkuset tysięcy złotych. Dlatego bardzo ważny jest zakup takiej polisy, która będzie miała odpowiednio wysoką sumę gwarancyjną, czyli limit odpowiedzialności ubezpieczyciela.