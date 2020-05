Koszt budowy domu 2020. Czy pandemia wpłynie na cennik budowlany?

Pandemia koronawirusa ma obecnie wpływ na wiele dziedzin ludzkiego życia. Dla niektórych przedsiębiorstw jest to czas próby, który pozostawi po sobie mniej lub bardziej dotkliwe skutki. Trudna sytuacja dotyczy między innymi rynku nieruchomości i branży budowlanej.

Wiele osób zaczęło zdecydowanie bardziej analizować swoje decyzje dotyczące wyboru przestrzeni do życia. To, co dotychczas były najważniejsze, czyli lokalizacja w centrum, czy bliska odległość od obiektów rekreacyjnych zaczęło schodzić na dalszy plan. W zamian tego pojawiły się nowe trendy dotyczące wyboru działek na terenach podmiejskich.

Koszt budowy domu - chwilowe wahania wzrostu cen usług wykończeniowych

Chociaż od 2019 roku cały czas można obserwować, jak wzrasta cennik usług budowlanych i samych materiałów, to na początku kwietnia pojawiły się pewne zmiany w tym obszarze. Nastąpiło wyhamowanie wzrostu cen. Koszt budowy domu - szczególnie w wersji "pod klucz" czyli takiej, gdzie dodatkowo wykonano wykończenie budynku, w niektórych województwach był nawet nieznacznie mniejszy niż na początku roku. Taka sytuacja według ekspertów jest jednak chwilowa. Wiele firm chcąc uniknąć zwolnień, oferowało swoje usługi w niższych niż standardowo cenach, zachowując tym samym ciągłość zleceń i płynność finansową. Nie ma jednak wątpliwości, że kiedy kryzys ucichnie i sytuacja związana z pandemią się uspokoi, przedsiębiorstwa będą rozważać ponowne podniesienie stawek.

Co oprócz ceny działki wpłynie na koszt budowy domu w związku z pandemią?

To, czego obawiają się zarówno właściciele firm budowlanych, jak i inwestorzy to zaostrzenie polityki kredytowej. Mniejsza ilość zleceń wynikająca z faktu, że nie wszystkie osoby planujące kredyt otrzymają go, może generować obniżenie kosztów budowy na pewien czas. Dużo mówi się o tym, że tym bardziej będzie odczuwalna jednak późniejsza podwyżka cen, która jest nieunikniona i najprawdopodobniej przypadnie na drugą połowę 2020 roku. Przedsiębiorstwa, które obecnie ponoszą dodatkowe koszty związane z ochroną pracowników - dodatkowe maseczki, płyny dezynfekcyjne - będą starały wychodzić się z kryzysu i odbudować swój kapitał. To jednoznacznie wiąże się ze wzrostem cennika robót budowlanych. Ciężko jednak spekulować na temat konkretnych stawek, nie mając pewnych informacji na temat rozwoju sytuacji związanej z pandemią - a tego nie są w stanie przewidzieć nawet specjaliści.

Droższa inwestycja, mniejszy dom - kalkulator budowlany