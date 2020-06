Wady i zalety długoterminowego wynajmu samochodu. Dlaczego warto rozważyć skorzystanie z tej usługi wypożyczalni samochodowych?

Długoterminowy wynajem samochodu to ciekawe rozwiązanie dla osób, które potrzebują sprawnego auta na własny użytek, ale szukają alternatywy dla tradycyjnego zakupu. Trudno już dzisiaj wyobrazić sobie normalne funkcjonowanie bez własnego samochodu, dlatego na rynku dostępne są nowe narzędzia, umożliwiające bezproblemowe korzystanie z nowoczesnych pojazdów. Zanim zdecydujesz się na opcję, jaką jest wynajem długoterminowy, przeanalizuj dokładnie wady i zalety tej usługi.

Na czym polega najem długoterminowy?

Długoterminowy wynajem samochodu to usługa pozwalająca klientom na korzystanie z wybranego modelu samochodu przez określony w umowie najmu czas (z reguły około 1 – 4 lat) – płatność za usługę jest regulowana w ramach comiesięcznych rat. Z reguły klienci nie są zobowiązani do uiszczenia opłaty początkowej, dzięki czemu z opcji najmu długoterminowego mogą skorzystać osoby, które nie dysponują wkładem własnym. Najem długoterminowy jest usługą skierowaną zarówno do klientów prywatnych, jak również klientów firmowych, którzy w ten sposób uzyskują szansę na efektywne rozbudowanie dostępnej floty pojazdów. W opcji najmu długoterminowego klienci zazwyczaj mają możliwość wyboru auta z szerokiego asortymentu pojazdów, dopasowując samochód do swoich aktualnych potrzeb.

Długoterminowy najem samochodu: rozwiązanie dla lubiących niezależność

Jedną z podstawowych zalet wynajmu długoterminowego jest elastyczność – po zakończeniu okresu najmu klient może zdecydować się na ponowne skorzystanie z usługi, wybierając kolejny model auta odpowiadający jego wymaganiom. Opcjonalnie, alternatywą jest wykupienie użytkowanego dotychczas samochodu. To Ty podejmujesz decyzję, która opcja będzie dla Ciebie najbardziej korzystna pod względem finansowym. Dodatkowo, najczęściej kompleksowa obsługa techniczna samochodu leży po stronie wypożyczalni, a miesięczną ratę za użytkowanie pojazdu klienci firmowi mogą wliczyć w koszty prowadzenia działalności.

Zazwyczaj wypożyczalnie samochodów są otwarte na negocjacje warunków najmu, zwłaszcza jeśli wynajmujący decyduje się na wypożyczenie kilku samochodów, na przykład, do użytku firmowego. Stałe miesięczne koszty stanowią natomiast duże ułatwienie w planowaniu budżetu. Wypożyczalnie często gwarantują również auto zastępcze, z którego klient może korzystać na czas awarii wynajmowanego pojazdu. Długoterminowy wynajem samochodów jest więc doskonałym rozwiązaniem dla osób ceniących niezależność, którym zależy przede wszystkim na komfortowym użytkowaniu wybranego pojazdu, przy minimalnym nakładzie obowiązków. Jednocześnie, najem długoterminowy umożliwia regularną wymianę samochodów, pozwalając na korzystanie z najnowszej motoryzacyjnej myśli technologicznej.

Z jakimi ograniczeniami musisz się liczyć wybierając wynajem długoterminowy?

Decydując się na wynajem długoterminowy trzeba pamiętać, że po zakończeniu umowy najmu musisz wykupić pojazd, w przeciwnym razie nie możesz zostać jego właścicielem/właścicielką. Wykup auta natomiast może być kosztownym rozwiązaniem, dlatego kwestie finansowe warto dokładnie przeanalizować jeszcze przed podjęciem decyzji o wypożyczeniu samochodu. Dodatkowo, bardzo często klientów korzystających z opcji najmu długoterminowego obowiązuje konkretny limit kilometrów, co oznacza, że jego przekroczenie może być związane z koniecznością poniesienia określonych kosztów. Korzystanie z wypożyczonego samochodu wymusza na kliencie dużą troskę o jego stan techniczny – jeśli wypożyczalnia samochodu nie pokrywa kosztów naprawy, obciążają one budżet klienta, dlatego w niektórych przypadkach może istnieć ryzyko konieczności poniesienia dużych nakładów pieniężnych.

Zawierając umowę wynajmu długoterminowego warto dokładnie przeanalizować własne możliwości finansowe, również w kontekście przyszłości. W zależności od wybranej oferty, jest szansa na to, że przedwczesne zerwanie umowy najmu, na przykład z uwagi na przejściowe trudności ekonomiczne, będzie związane z konkretnymi obostrzeniami finansowymi. W związku z tym, kwestię ewentualnych sankcji związanych z odstąpieniem od umowy należy sprawdzić jeszcze przed jej podpisaniem i upewnić się, jakie warunki w podobnej sytuacji proponuje strona wypożyczalni.

Co musisz sprawdzić, zanim podpiszesz umowę najmu?

Zamierzasz wynająć samochód w ramach usługi najmu długoterminowego? W takim razie, koniecznie dokładnie przeanalizuj warunki finansowe. Na co musisz zwrócić szczególną uwagę? Sprawdź, jakie koszty są związane z przekroczeniem limitu kilometrów i wypowiedzeniem umowy. Ponadto, upewnij się, czy koszty jakichkolwiek napraw będziesz musiał(a) pokryć z własnej kieszeni oraz jakie koszty zostaną naliczone w konkretnych sytuacjach związanych z eksploatacją auta. Dokładnie przestudiuj warunki najmu i zwróć uwagę na to, jaki sposób użytkowania samochodu jest zakazany.

Dla kogo najem długoterminowy może okazać się najlepszym rozwiązaniem?

Wynajem długoterminowy jest opcją coraz częściej rozważaną zarówno przez firmy, jak i osoby prywatne. To rozwiązanie może okazać się szczególnie korzystne w przypadku klientów, którym zależy przede wszystkim na szybkim i nieobciążonym skomplikowanymi oraz czasochłonnymi formalnościami uzupełnieniu dostępnej floty samochodów. Dla klientów firmowych kolosalne znaczenie ma również szansa zrzucenia ze swoich barków obowiązku zarządzania wypożyczonymi pojazdami – to zadanie jest w stanie przejąć wypożyczalnia. Dodatkowo, wynajem długoterminowy może okazać się korzystny w przypadku osób, które preferują korzystanie z nowych samochodów i wolą regularnie zmieniać auta, co umożliwi im wygaśnięcie umowy najmu.

Najem długoterminowy to usługa coraz częściej oferowana przez wypożyczalnie samochodów w Warszawie i innych miastach Polski, która stanowi alternatywę dla leasingu samochodu lub tradycyjnego zakupu auta. Wynajem długoterminowy jest możliwy, między innymi, za pośrednictwem wypożyczalni Dolcar (https://dolcar.auto.pl/). W praktyce oznacza on możliwość wynajmu samochodu w konkretnym przedziale czasowym, bez konieczności uiszczenia wpłaty własnej – płatność za usługę jest natomiast regulowana w formie miesięcznych rat. Decydując się na opcję najmu długoterminowego warto przede wszystkim dokładnie przeanalizować wady i zalety tego rozwiązania w kontekście własnych potrzeb.